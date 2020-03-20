В деревню, в глушь, под 3%: в России заработала сельская ипотека

Каждый россиянин с этого марта может купить или построить домик в деревне, взяв на это благородное дело очень льготный ипотечный кредит - по ставке не более 3% годовых. В программе «Сельская ипотека» могут участвовать в том числе и горожане, пожелавшие обзавестись жильем на селе. Мечта? Особенно с учетом того, что обычная ипотека в ближайшее время, скорее всего, опять подорожает? Корреспондент «КП» попробовала вникнуть в условия и возможности новой программы поподробнее.

НАДОЛГО ЛИ ЛЬГОТЫ

Изучаю сайт Россельхозбанка - через эту кредитную организацию уже можно получить сельскую ипотеку. Обещают до 3 млн рублей (в Ленинградской области и на Дальнем Востоке - до 5 млн, Московская область из программы исключена), при минимальном взносе от 10% - см. «Вырежи и сохрани».

Впрочем, есть детали. Как подсказывает мне тут же, на сайте, ипотечный калькулятор, при зарплате в 40 тысяч и минимальном взносе в 10% максимальные 3 миллиона дадут, только если брать кредит минимум на 15 лет. Поскольку по ежемесячному платежу у банка тоже есть ограничения (что разумно). Если же брать ссуду на пять лет, то при той же зарплате и тех же 10% первоначального взноса дадут не более 1,3 млн рублей.

Почему я пишу именно про пять лет? По условиям программы, кредит можно взять и на четверть века. Но сама программа и ее финансирование пока рассчитаны до 2025 года включительно. Получается - пять лет. На эту нестыковку уже обратили внимание многие потенциальные участники программы - она бурно обсуждается на интернет-форумах. Вот так возьмешь этот кредит на 25 лет, а финансирование программы возьмут и не продлят. И что будет? Если внимательно прочитать все, что на написано на сайте, включая примечания, то ответ на этот вопрос там есть. Ежели госфинансирование программы прекратится, «льготная» ставка превратится в «базовую» - 3% плюс ключевая ставка ЦБ. Сейчас ставка ЦБ - 6%, но она вполне может увеличиться. А что там будет через пять лет, никто вообще не возьмется предсказать.

В ОЧЕРЕДЬ!

Хотя детали расплаты по сельской ипотеке вызывают вопросы, программа уже вызвала ажиотаж. На интернет-форумах народ изнывает от нетерпения. Многие подали заявки еще в феврале, заранее (их принимали, чтобы понять спрос). И теперь жалуются на то, что до сих пор не получили ответа. Собранные заявки банк передает в Минсельхоз - надо получить одобрение еще оттуда. «Хоть кому-то уже кредит по этой программе дали?» - вопрошают люди.

- Реализация программы началась. Её первыми участниками стали жители 12 регионов - Омской, Оренбургской, Амурской, Новосибирской, Белгородской и Калининградской областей, Ставропольского и Алтайского краев, Чувашской республики, Марий Эл, Адыгеи и Татарстан, - ответили «КП» в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Ажиотаж в ведомстве подтверждают. Как там рассказали «КП», на 12 марта из кредитных организаций уже поступило более 26 тысяч заявок.

На программу в 2020 году из гозказны выделен 1 млрд рублей (и вряд ли в нынешних условиях дадут что-то еще). По подсчетам Минсельхоза, их должно хватить на то, чтобы свои жилищные условия на селе улучшили более 5,5 тысяч семей. Уже очевидно, что желающих явно больше.

- Министерство внимательно анализирует поступающие заявки на предмет их соответствия установленным правилам, - подчеркнули в Минсельхозе.

А тем временем в народных массах стали появляться подозрения, не уйдут ли льготные деньги вовсе не тем, кому они больше всего нужны.

Условия программы сельской ипотеки.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КУПЛЮ ДОМИК НА КУРОРТЕ?

Одно из федеральных изданий в начале марта радостно сообщило, что по новой льготной программе можно купить в ипотеку жилье на курортах Краснодарского края. В условия программы вполне вписываются многие курортные поселки типа Абрау-Дюрсо.

Но боюсь, что тех, кто уже собрался прикупить дом у самого Черного моря по льготной ипотеке в 3%, ждет разочарование. Во-первых, условия условиями, а конкретный список населенных пунктов, где будет действовать программа, определяют региональные власти. А во-вторых...

-Сейчас Министерство совместно с Краснодарским краем ведёт работу по определению территорий, которые можно отнести к курортным, в целях их исключения из программы сельской ипотеки, - заверили «КП» в Минсельхозе.

- Можно ли использовать льготный сельский кредит на «не те» цели - например, строительство загородного коттеджа? Мы как раз с коллегами этот вопрос обсуждали, - рассказал корреспонденту «КП» один из столичных риелторов. - Пришли к выводу, что это просто нецелесообразно. Слишком сложная схема получения кредита - ради сравнительно небольшой суммы денег.

И КОМУ ЭТО НУЖНО

Попробовала через интернет-форумы связаться с желающими взять сельскую ипотеку. В основном - никакие это не горожане, мечтающие о домике в деревне, а жители небольших поселков или крупных сел. Денег хотят не надолго и, с учетом не слишком выдающихся зарплат, в основном 1 миллион или чуть больше. Большей частью - на достройку-перестройку уже имеющегося дома (так тоже можно), в частности, на подведение коммуникаций. До сих пор на такие нужды можно было взять разве что потребительский кредит - а это даже сейчас никак не меньше 10-11% годовых и при любом раскладе дороже не только льготной, но и самой обычной ипотеки.

- Новая программа, скорее всего, сработает для тех, кто уже живет на селе, - как некое закрепление, - считает доцент кафедры менеджмента недвижимости Института отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства Наталия Рогожина. - А чтобы люди из города поехали в деревню, одной ипотеки мало. Надо решать ряд проблем с условиями жизни. Как минимум, там работа должна быть. И стабильная зарплата, которая позволяет выплачивать ипотеку.