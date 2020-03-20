2020-03-19T21:21:35+03:00
Дом. Семья

Накупили гречки? Придется есть

Ну что, поддались панике, всю гречку скупили? Теперь, небось, смотрите на нее и думаете: ну и что с ней делать? А через неделю вы уже и смотреть на нее не сможете
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Приятного вам аппетита и богатырского здоровья!Приятного вам аппетита и богатырского здоровья!Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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А вот чугунок у вас есть? Если нет, мой вам совет: купите. Много не берите, одного хватит. Хорошо бы еще и печку русскую на кухне соорудить, ну да ладно, обычная духовка в условиях самоизоляции тоже сойдет. Начинаем ее разогревать до 140 градусов, а сами пока займемся гречкой. Отварим ее до неполной готовности (примерно полкило).

На сковороде обжарим измельченную луковицу, грибы (на ваше усмотрение) и несколько ломтей бекона, нарезанного тонкими полосками - он должен превратиться в похрустывающие шкварки. Добавим на сковороду гречку и обжарим 1 - 2 минуты. После чего эту смесь выкладываем в чугунок (предварительно его стенки неплохо бы смазать сливочным маслом). Наливаем полстакана воды, плотно закрываем чугунок и ставим его в духовку. В принципе каша дойдет до готовности довольно быстро - через полчаса можно подавать. Но если оставите на пару часов, она распарится и напитается ароматами лука, грибов и бекона. А если еще положить веточку розмарина, совсем хорошо будет.

На сухой сковороде обжарим горсть кедровых орехов - мы их добавим в самом конце, чтобы не распарились в духовке и не потеряли хрусткости. И пару-тройку измельченных яиц вкрутую - тоже в самом конце, прямо перед подачей.

Дайте каше немного постоять на столе под крышкой. В этот момент обычно происходят странные вещи: рядом вдруг появляются соленые огурцы, квашеная капуста, моченые яблоки и другие продукты, жизненно необходимые для противостояния коронавирусу. И еще кое-что появляется, но по закону мы об этом писать не можем.

Приятного вам аппетита и богатырского здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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