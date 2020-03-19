"Расфуфыренная пришла в этот бомжатник": Катя Гордон посещала собрания анонимных алкоголиков

Певица, бизнесвумен и адвокат Катя Гордон умеет удивлять народ своей неуемной энергией. Кажется, она все успевает - и двоих сыновей растить, и своих подопечных защищать. На днях эффектная блондинка дала большое интервью, раскрыв некоторые детали своей личной жизни.

Катя Гордон не пьет ничего, кроме вина. Конечно, делает она это в мерю. Однако было время, когда девушка пугалась, что ей нравился это напиток. По ее словам, ей показалась, что у нее есть психологическая зависимость. Поэтому она посещала собрания анонимных алкоголиков. Катя признается: это был не самый приятный ее опыт.

"Это бесплатные курсы. Я как-то после съемки расфуфыренная вся пришла в этот бомжатник. Многие подумали, мол, мужа пришла искать. Тогда меня никто не знал, это сейчас узнают", - рассказала Гордон в эфире шоу "Алена, блин".

По ее словам, позже она перестала ходить на такие собрания. "Так как я не алкоголик. Есть люди, которым реально нужна помощь", - посетовала Катя.

Она также рассказала, что на пенсии хотела бы открыть винный бутик. Чтобы лучше разбираться в любимом напитке, прошла курсы сомелье.

"Честно! Прямо вижу себя в этом контексте. Изучаю винные районы и отношусь к этому как к искусству. Потихоньку разбираюсь в этом - мое хобби. Конечно, это не происходит каждый день, но люблю приглашать друзей на винные вечеринки", - поведала звездный адвокат.

А вот свою личную жизнь красавица тщательно оберегает от посторонних глаз. Впрочем, не отрицает - сегодня она счастлива в отношениях. Правда, пока она не хочет представлять избранника широкой публике. "У меня двое детей. Это не их отец. Он не олигарх, не поэт, слава Богу. Просто хороший человек", - заключила она.