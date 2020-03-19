2020-03-19T21:59:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт: «марлевые маски эффективнее синтетических»

Известный вирусолог считает, что наиболее эффективный вариант — 32 слоя марли
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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У марлевой повязки есть много плюсовУ марлевой повязки есть много плюсовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российские предприятия начали выпускать марлевые медицинские маски — такие применялись еще в советские времена. В последние годы их вытеснили средства защиты из синтетических материалов. И вот сейчас в дни дефицита вновь вспомнили старые технологии. Хороши ли марлевые маски — с этим вопросом «КП» обратилась к известному вирусологу, ведущему научному сотруднику Института клинической и экспериментальной медицины РАН Александру Чепурнову, в прошлом он возглавлял лабораторию особо опасных инфекций “Вектор”.

- Александр Алексеевич, что скажете о марлевых масках? Сейчас начали выпускать 6-слойные, как практиковалось при советской медицине.

- Мне кажется, 6 слоев маловато — для себя я сделал 32 слоя. Сейчас все-таки ситуация не совсем обычная. К 32-м слоям я пришел эмпирически. В принципе, чем больше слоев, тем лучше. Но нужно же еще и дышать! Если больше 32 слоев, то дыхание уже тяжеловатое получается. Как минимум, я бы рекомендовал 16 слоев. А в принципе у марлевой повязки есть много плюсов. Во-первых, ее можно стирать, лучше в каком-нибудь дезинфицирующем растворе. А во-вторых, чем больше раз вы ее постираете, тем лучше она будет работать.

- Почему?

- Потому что там хлопковая нитка, которая при стирке махрится, и появляются дополнительные валентности, на которые цепляются аэрозольные частички. Поэтому в классической медицине всегда считалось, что маска служит еще лучше после 4 стирок. Марлевую маску легко сделать и самостоятельно. Купил в аптеке марлю или широкий бинт, свернул в 16 или 32 слоя, обметал, простегал крест-накрест, чтобы не расползлась при стирке, пришил завязки — и готово: не нужно ничего покупать у спекулянтов.

- А про маски из современных синтетических материалов что скажете?

- Это хорошая вещь, но у некоторых есть особенность. Фильтрование происходит за счет электростатического эффекта. Когда ткань намокает из-за паров воздуха при выдохе, этот эффект становится слабее - снижается и фильтрующая способность. Для того, чтобы влаги было меньше, и применяют в некоторых моделях клапаны на выдох.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

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