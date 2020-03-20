2020-03-20T01:15:40+03:00
Звезды

«Сжав зубы, набралась терпения»: Надежда Михалкова впервые откровенно рассказала о нелегком разводе

Актриса рассталась с режиссером Резо Гигинеишвили
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили прожили в браке 7 лет.Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили прожили в браке 7 лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили развелись два года назад. С тех пор актриса хранила молчание и не делилась личными переживаниями. Но сейчас решила рассказать, как нелегко ей далось расставание с мужем. По ее словам, она «сжала зубы и набралась терпения» ради детей.

Их брак с самого начала многие считали неравным. Она – дочь мэтра отечественного кино Никиты Михалкова, внучка автора советского гимна Сергея Михалкова, наследница громкой фамилии и немалого состояния. Он – мало кому известный режиссер. На момент их знакомства Надежде было 23 года, Резо – 28, за плечами у него уже был неудачный брак с участницей проекта «Фабрика звезд» Настей Кочетковой, которая родила ему дочку. Надежда признается, что ее родители очень переживали из-за их романа. Когда Резо пришел знакомиться с ее семьей, она была сама не своя.

- Он привел меня за руку ко мне в дом и сообщил, что мы будем жить вместе. Я ужасно нервничала. Все писали чушь, что я увела Резо из семьи. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо. Резо с папой поговорили наедине, - рассказала Михалкова-младшая в шоу «Ещенепознер».

Актриса и режиссер оформили свои отношения в 2010 году, а спустя год обвенчались в Грузии. Один за другим в их семье появилось двое детей: сначала дочь Нина, затем сын Ваня. Наде, с детства привыкшей блистать в свете, материнство давалось нелегко – ей казалось, что жизнь проходит мимо нее.

- Думала, что рожу вот сейчас ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы моложе меня, - рассказывает Михалкова.

После рождения дочки Нины она специально придумывала предлоги и находила дела, чтобы сцедить молоко и, оставив малышку на нянь, сбежать из дома. Надежда считала себя плохой матерью, пока, наконец, не поняла, что у нее затяжная послеродовая депрессия.

- Когда была в Москве, я везла коляску около прудов и подумала: ''А что, если ее туда отпустить?'' А потом: ''Блин, это же ненормальные мысли'', - призналась актриса.

nadiamixalkovanadiamixalkova
Надежда с сыном Иваном.
15123 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Брак Михалковой и Гигинеишвили продержался 7 лет: в 2017 году стало известно, что супруги подали на развод. Актрисе до сих пор тяжело вспоминать, как она пережила то время. Надежда постаралась сделать расставание с мужем максимально цивилизованным, чтобы не пострадали дети.

- Я поставила для себя цель: вне зависимости от того, что будет дальше, у детей есть папа, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы дети его любили, уважали. А дальше все будет зависеть от него, - говорит она. - Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились. На сегодняшний день у детей есть и мама, и папа.

Надежда до сих пор не устроила личную жизнь. А вот Резо прошлым летом женился в третий раз. Избранницей режиссера стала светская львица Надежда Оболенцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россия из-за коронавируса с 20 марта ограничит полеты в США, ОАЭ и Великобританию
Цена на нефть марки Brent выросла на 17%, WTI — на 35%
Россиянам советуют из-за коронавируса воздержаться от поездок за границу
Черногория разрешила вывезти россиян 20 марта
В здании правительства Армении тушили пожар
В МВД Украины прогнозируют введение чрезвычайного положения из-за коронавируса
Каннский кинофестиваль отменили из-за ситуации с коронавирусом
Врач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Курс рубля на 19 марта: доллар опустился ниже 79, евро - до 84
Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю
Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за закрытия границ
«Трудно поверить, что мы публикуем это»: полицейские США попросили не звонить из-за нехватки туалетной бумаги
Боимся, что выгонят на улицу: россиянка, застрявшая на Филиппинах из-за коронавируса, рассказала о ситуации