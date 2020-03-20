«Сжав зубы, набралась терпения»: Надежда Михалкова впервые откровенно рассказала о нелегком разводе

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили развелись два года назад. С тех пор актриса хранила молчание и не делилась личными переживаниями. Но сейчас решила рассказать, как нелегко ей далось расставание с мужем. По ее словам, она «сжала зубы и набралась терпения» ради детей.

Их брак с самого начала многие считали неравным. Она – дочь мэтра отечественного кино Никиты Михалкова, внучка автора советского гимна Сергея Михалкова, наследница громкой фамилии и немалого состояния. Он – мало кому известный режиссер. На момент их знакомства Надежде было 23 года, Резо – 28, за плечами у него уже был неудачный брак с участницей проекта «Фабрика звезд» Настей Кочетковой, которая родила ему дочку. Надежда признается, что ее родители очень переживали из-за их романа. Когда Резо пришел знакомиться с ее семьей, она была сама не своя.

- Он привел меня за руку ко мне в дом и сообщил, что мы будем жить вместе. Я ужасно нервничала. Все писали чушь, что я увела Резо из семьи. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо. Резо с папой поговорили наедине, - рассказала Михалкова-младшая в шоу «Ещенепознер».

Актриса и режиссер оформили свои отношения в 2010 году, а спустя год обвенчались в Грузии. Один за другим в их семье появилось двое детей: сначала дочь Нина, затем сын Ваня. Наде, с детства привыкшей блистать в свете, материнство давалось нелегко – ей казалось, что жизнь проходит мимо нее.

- Думала, что рожу вот сейчас ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы моложе меня, - рассказывает Михалкова.

После рождения дочки Нины она специально придумывала предлоги и находила дела, чтобы сцедить молоко и, оставив малышку на нянь, сбежать из дома. Надежда считала себя плохой матерью, пока, наконец, не поняла, что у нее затяжная послеродовая депрессия.

- Когда была в Москве, я везла коляску около прудов и подумала: ''А что, если ее туда отпустить?'' А потом: ''Блин, это же ненормальные мысли'', - призналась актриса.

nadiamixalkova Надежда с сыном Иваном.

Брак Михалковой и Гигинеишвили продержался 7 лет: в 2017 году стало известно, что супруги подали на развод. Актрисе до сих пор тяжело вспоминать, как она пережила то время. Надежда постаралась сделать расставание с мужем максимально цивилизованным, чтобы не пострадали дети.

- Я поставила для себя цель: вне зависимости от того, что будет дальше, у детей есть папа, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы дети его любили, уважали. А дальше все будет зависеть от него, - говорит она. - Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились. На сегодняшний день у детей есть и мама, и папа.

Надежда до сих пор не устроила личную жизнь. А вот Резо прошлым летом женился в третий раз. Избранницей режиссера стала светская львица Надежда Оболенцева.