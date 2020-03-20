Эксперты: больным COVID понадобятся плазма и кровь - не отказывайтесь от донорства

В связи с ограничительными мерами, введенными для борьбы с распространением коронавируса, отделения переливания крови практически опустели. Специалисты начинают бить тревогу – очень скоро больницы начнут испытывать дефицит крови, что существенно скажется на работе всех отделений. Именно поэтому Донорское движение РНИМУ им. Н.И. Пирогова совместно с отделением переливания крови РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Центром крови О.К. Гаврилова и отделением переливания крови НМИЦ ДГОИ им.Д.Рогачева запустили акцию в социальных сетях под хэштегом #ямыдоноры.

«Люди не боятся ездить в гипермаркеты и сметать продукты и товары с полок, но боятся ездить в Центры крови и отделения переливания крови! – сокрушаются организаторы. – Забывая, что перед донацией доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ крови. В это неспокойное время это отлично способ не только помочь людям, нуждающимся в компонентах крови, но и самим ответственно относиться к своему здоровью».

Почему во время карантина важно не забывать о донорстве?

1) Немногие знают, но для лечения коронавирусной пневмонии тоже используется кровь и плазма, так как в основном поступают люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, с уровнем гемоглобина до 60 г/л, с различными нарушениями обмена веществ, системы свертывания крови и снижением иммунитета.

2) Гематологические и онкологические пациенты, в т.ч. дети, продолжают лечение. Пациенты с травмами продолжают поступать, идут роды, которые тоже требуют переливания. Все они получают адекватное лечение, но в условиях дефицита крови и компонентов их жизнь под угрозой.

Организаторы акции призывают доноров не поддаваться всеобщей панике и не забывать о том, что каждый день в сотнях больниц нужна кровь.

Помочь человеку может только человек!

Где и как можно сдать кровь:

Центр крови им. О.К.Гаврилова ДЗМ - работает 7 дней в неделю 8:00-13:00, без записи

- Метро. Беговая, Поликарпова ул., дом 14

- Метро Царицыно, Бакинская ул., дом 31

ОПК РДКБ РНИМУ - работает пн-пт 8:30-12:00, без записи

- Метро Коньково, Тропарево, Юго-западная, Ленинский пр-т, дом 117

ОПК НМИЦ ДГОИ им.Д.Рогачева @nmic_dgoi - работает пн-пт 9:00-14:00, без записи

- Метро Коньково, Тропарево, Юго-западная, Саморы Машела ул., дом 1

При себе необходимо иметь паспорт.

Важно: нельзя посещать отделения переливания, если у вас высокая температура, а также если вы вернулись из-за границы менее месяца назад.

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