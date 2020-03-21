«Да он бесноватый!»: звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский бросился в драку на собственной свадьбе

Совет да любовь: накануне, 20 марта, экс-участник «ДОМа-2», 38-летний Венцеслав Венгржановский, известный своим нестандартным поведением и эпатажными выходками, женился на любимой девушке Дарье Некрасовой. Пара, решившая не переносить торжество из-за коронавируса, расписалась в Таганском ЗАГСе, прогулялась по Москве, исполнив на камеры танец Little Big из клипа «Uno», а вечером вместе с гостями отправилась в ресторан. Однако, там праздник молодоженов оказался омрачен потасовкой с незваными гостями.

Как стало известно kp.ru, в разгар торжества на банкет заявилась звездная компания из телеведущих Андрея Малахова, Елены Малышевой и (почему-то) оперной дивы Любови Казарновской. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это переодетые актеры, которым, впрочем, удалось добиться поразительного сходства со своими знаменитыми прототипами.

- Что за вакханалия, что за пир у вас тут во время чумы! – выхватил микрофон у ведущего предводитель незваной компании, шоумен Дмитрий Торин, и обратился к молодой жене. – Мне рассказывали про твоего мужа, что он бесноватый, слышала такое? Так что ты молодец, что оставила свою фамилию. Он ведь оккультизмом занимается и по ночам превращается во Влада Кадони… Ты посмотри, да у него же бесовской взгляд! Девочка моя, может, побежали уже отсюда?

После этих слов оскорбленный Венцеслав, не усидев на месте, с криками «Ты кто такой, я тебя не звал!» бросился на своего соперника, но рьяного мужа остановили.

- Тише, тише! – успокоил его шоумен. – Я же с подарками пришел, как добрый наставник. Вот вам чертополох, разложите его по углам в доме, и будет вам счастье.

На прощанье «Малахов-Малышева-Казарновская» преподнесли молодым готовое блюдо – жареную курицу, которую Венгржановский с размаху бросил на пол. Провожали незваных гостей без аплодисментов, но, к счастью, и без рукоприкладства. У большинства присутствующих их появление вызвало недоумение, хотя не исключено, что это было всего лишь эффектной частью свадебного сценария.