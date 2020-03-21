2020-03-21T13:45:54+03:00
Звезды

«Да он бесноватый!»: звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский бросился в драку на собственной свадьбе

На «пир во время чумы» заявились незваные гости – Андрей Малахов, Елена Малышева и Любовь Казарновская [видео]
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Пара, решила не переносить торжество из-за коронавируса и расписалась в Таганском ЗАГСеПара, решила не переносить торжество из-за коронавируса и расписалась в Таганском ЗАГСеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Совет да любовь: накануне, 20 марта, экс-участник «ДОМа-2», 38-летний Венцеслав Венгржановский, известный своим нестандартным поведением и эпатажными выходками, женился на любимой девушке Дарье Некрасовой. Пара, решившая не переносить торжество из-за коронавируса, расписалась в Таганском ЗАГСе, прогулялась по Москве, исполнив на камеры танец Little Big из клипа «Uno», а вечером вместе с гостями отправилась в ресторан. Однако, там праздник молодоженов оказался омрачен потасовкой с незваными гостями.

Как стало известно kp.ru, в разгар торжества на банкет заявилась звездная компания из телеведущих Андрея Малахова, Елены Малышевой и (почему-то) оперной дивы Любови Казарновской. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это переодетые актеры, которым, впрочем, удалось добиться поразительного сходства со своими знаменитыми прототипами.

- Что за вакханалия, что за пир у вас тут во время чумы! – выхватил микрофон у ведущего предводитель незваной компании, шоумен Дмитрий Торин, и обратился к молодой жене. – Мне рассказывали про твоего мужа, что он бесноватый, слышала такое? Так что ты молодец, что оставила свою фамилию. Он ведь оккультизмом занимается и по ночам превращается во Влада Кадони… Ты посмотри, да у него же бесовской взгляд! Девочка моя, может, побежали уже отсюда?

После этих слов оскорбленный Венцеслав, не усидев на месте, с криками «Ты кто такой, я тебя не звал!» бросился на своего соперника, но рьяного мужа остановили.

- Тише, тише! – успокоил его шоумен. – Я же с подарками пришел, как добрый наставник. Вот вам чертополох, разложите его по углам в доме, и будет вам счастье.

На прощанье «Малахов-Малышева-Казарновская» преподнесли молодым готовое блюдо – жареную курицу, которую Венгржановский с размаху бросил на пол. Провожали незваных гостей без аплодисментов, но, к счастью, и без рукоприкладства. У большинства присутствующих их появление вызвало недоумение, хотя не исключено, что это было всего лишь эффектной частью свадебного сценария.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лукашенко: Россия поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти
Грузия объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса
Российские кинотеатры из-за коронавируса потеряли 43% зрителей
Центробанк поддержит ипотечное кредитование и финансовый сектор
Мишустин рассказал, когда мировая экономика начнет восстанавливаться
Мишустин предостерег предприятия от сокращений персонала на фоне коронавируса
Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов
ОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации
Токио продолжает готовиться к Олимпиаде-2020, несмотря на коронавирус
Эксперт назвал сроки спада пандемии коронавируса в России
Стало известно, кто озвучил Муслима Магомаева в биографическом сериале
Более 20 тысяч человек решились заразиться вирусами в поисках вакцины
Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье
Российские тест-системы для диагностики коронавируса получили 13 стран
ЕГЭ-2020 предлагают провести дистанционно из-за коронавируса
Ассоциация адвокатов Италии призвала отменить санкции против России
Коронавирус на Украине: число зараженных возросло до 41 человека
В Таиланде за сутки выявлено 89 случаев заражения коронавируса
Один из самых дорогих художников мира посвятил картину коронавирусу
В распространении коронавируса в Германии выявлена аномалия
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19
США обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей
Депутат Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Три миллиона предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса
В Китае после вспышки коронавируса начали открываться музеи и парки
Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с уже заявленными песнями
Американские военные в Европе заразились коронавирусом