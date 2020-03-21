Лицом к лицу. О чем говорит изображение коронавируса COVID-2019

Еще в феврале весь мир увидел истинное «лицо» своего заклятого врага - коронавируса COVID-2019. Крохотный пушистик с остроконечными шипами, он совсем не производил впечатления опасного и даже смертоносного вируса. Создала 3D-модель медицинский иллюстратор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Алисса Экерт, пишет научное издание Elemental.

- Изображение коронавируса изначально было разработано для того, чтобы общественность имела представление, как выглядит вирус под микроскопом, - поясняет Экерт. - Однако эта модель помогает ученым работать не с абстрактной, а вполне осязаемой инфекцией, имеющей форму.

Такие вирусы, как COVID-2019 (также его обозначают как SARS-CoV-2), не являются живыми существами и самостоятельно размножаться не могут. Вместо этого они вторгаются в клетки животных и человека, и захватывают их, превращая здоровую клетку в зараженную. Инфицированные клетки начинают воспроизводить себе подобных уже во всем организме. В этот момент с телом начинают происходить метаморфозы: состояние организма начинает ухудшаться. Человек чувствует себя больным и ослабленным. Это происходит по двум причинам. Первая - вирус нарушает нормальное функционирование клеток или вовсе уничтожает их. Вторая - иммунная система начинает сопротивляться, вызывая повышение температуры тела - таким образом, организм человека с помощью тепла пытается убить в себе вирус.

Конечно, коронавирус под микроскопом не такой яркий, как на 3D-изображенииФото: REUTERS

САМЫЙ АКТИВНЫЙ КОРОНАВИРУС

Конечно, коронавирус под микроскопом не такой яркий, как на 3D-изображении. Но такая раскраска помогает понять, за что отвечает каждый фрагмент вируса.

Серая сферическая оболочка вируса окружает ядро, в котором содержится генетический материал.

Оранжевые точки - мембранные белки (М-белок). Они образуют структуру и придают форму вирусу. С помощью изучения образцов М-белка, можно отличить один вирус от другого. Фактически это идентификатор.

Желтые точки - белки оболочки (Е-белок). Они самые маленькие. Но играют важную роль в регулировании заражения здоровых клеток. С помощью Е-белка происходит «высвобождение» вируса.

Красные шипы - это сгустки белка (S-белок). Вирус использует шипы для проникновения в здоровую клетку и прикрепления к ней. Как раз благодаря шипам, и создается эффект короны у вируса.

3D-снимок помогает ученым в разработке вакциныФото: REUTERS

Красные шипы цепляются за человеческие клетки и заставляют мембрану вируса сливаться с мембраной здоровой клетки. После слияния генетический материал коронавируса проникает в здоровую клетку и копируется.

Ученые установили, что коронавирус COVID-2019 образует в 10-20 раз больше спайек между шипами и человеческой клеткой, чем коронавирус SARS-CoV, спровоцировавший эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

- Это помогает SARS-CoV-2 быстрее передаваться от человека к человеку, - отмечает Алисса Экерт.

К слову, создать 3D-изображение коронавируса COVID-2019 помогла публикация китайских ученых. Они обнародовали геномную последовательность нового коронавируса. Используя эти данные, а также электронно-микроскопические снимки инфекции, вирусологи и эпидемиологи со всего мира могут разработать потенциальную вакцину и эффективный метод лечения COVID-2019.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767478" frameborder="0"></iframe> Первые снимки нового коронавируса под микроскопом.Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" сделали первые снимки нового коронавируса SARS-CoV-2 под микроскопом

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