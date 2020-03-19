Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T13:57:23+03:00

Это открытие позволит создать вакцину и другие противовирусные средства для лечения пациентов с коронавирусом. Фото: REUTERS

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В четверг, 19 марта, в Минздраве РФ сообщили о полной расшифровке генома коронавируса.

Сделать это удалось ученым Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ. Они смогли секвенировать первый полный геном нового коронавируса из материала от пациента, зараженного covid-19.

- Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения, - заявил исполняющий обязанности директора НИИ Дмитрий Лиознов.

Также он отметил, что конкретно этот коронавирус - новый для ученых. Крайне важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию России отследить его изменения. Лиознов подчеркнул, что эта информация поможет в разработке вакцин и других противовирусных препаратов для лечения коронавируса.

Напомним, согласно последним данным, число инфицированных в мире превысило 219 тысяч человек, вылечились - более 84 тысяч, умерли - 8 946 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU