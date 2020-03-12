Пандемия коронавируса: отвечаем на главные вопросы

В среду, 11 марта вечером по московскому времени Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила то, о чем предупреждали эксперты. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-2019 из эпидемии переросла в пандемию. Что это означает и к каким последствиям приведет, «КП» разъяснил эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

1. Правда ли, что после объявления пандемии борьба с вирусом переходит на новый этап, что-то серьезно изменяется?

- Нет, это не так. На самом деле объявление пандемии означает в первую очередь формальное признание существующей ситуации, развивающейся в последние недели. Сама ВОЗ поясняет, что вспышка болезни была признана пандемией, когда стало очевидным: число больных растет главным образом за счет распространения вируса в общей популяции, во многих странах, когда крайне сложно отследить все цепочки передачи инфекции.

В ряде стран вирус не удается сдерживать, несмотря на принимаемые мерыФото: REUTERS

2. Можно ли говорить о том, что вирус существенно поменял свое поведение и из-за этого началась пандемия?

- Каких-то качественных сдвигов, радикальных изменений за последние несколько дней не произошло. Есть свидетельства того, что в ряде стран вирус не удается сдерживать. При этом, с одной стороны, есть позитивный, успешный опыт Китая. А с другой - коронавирус все-таки появился в 114 других странах. И за последние две с половиной недели общее количество больных за пределами Китая увеличилось в 13 раз. Хотя, важно учитывать, что такой прирост может идти в том числе за счет улучшения лабораторной диагностики. Скажем, пациенты с бессимптомным течением или легкой формой (а таких около 85%) раньше просто переболели бы «простудой, ОРВИ», а теперь у них с большей вероятностью зарегистрируют COVID-2019.

3. Будет ли наша страна вносить дополнительные пожертвования в международные фонды или, возможно, мы сами сможем получить финансовую помощь на борьбу с коронавирусом?

- Есть бюджет Плана стратегической готовности и реагирования ВОЗ. Сейчас объем его средств превышает 300 млн. долларов. За прошедший месяц некоторые страны уже успели внести свои пожертвования.

Этот бюджет рассчитан на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, проводимых под эгидой ВОЗ. Главным образом, это проведение исследований и разработка рекомендаций для профилактики и противодействия коронавирусу для всех стран. Также фонд оказывает прямую помощь бедным странам: идет поставка медицинских изделий, расходных материалов, диагностических тестов.

Кстати, помощи в диагностике коронавируса ВОЗ уделяет особое внимание. Более 100 стран уже получили ту или иную поддержку в виде передачи тест-систем или компонентов для них.

4. Нужно ли властям государств вводить новые меры в связи с объявлением пандемии?

- ВОЗ призывает внедрять меры, которые были сформулированы ещё до объявления пандемии. Перечень таких мер зависит от группы, в которую включается та или иная страна, исходя из характера распространения коронавируса на ее территории.

Выделяются четыре группы.

- Первая - страны, где вообще нет случаев коронавируса. Таких все меньше.

- Вторая группа - страны с единичными случаями коронавирусной инфекции.

- Третья группа - страны с кластерным распространением (четко ограниченными очагами инфекции). То есть когда случаев заболевания уже десятки, но они наблюдаются не повсеместно, а в ограниченных областях, районах городов, среди определенных групп людей. Сегодня Россия уже входит в эту группу, поскольку общее число выявленных больных достигло 28-ми. Распространение инфекции в третьей группе считается хорошо контролируемым.

- Четвертая группа - страны, где вирус приобрел повсеместное распространение, и в связи с этим вспышку инфекции крайне трудно сдерживать. Таких стран сейчас меньшинство. К ним по-прежнему формально относится Китай. А также вполне обоснованно - Южная Корея, Италия, Иран. Что касается мер противодействия коронавирусу, то для каждой из групп стран они указаны на сайте ВОЗ.

Ношение масок рекомендуется больным и тем, кто ухаживает за нимиФото: REUTERS

Скажем, для группы с распространением инфекции в общей популяции даются довольно жесткие рекомендации. К примеру, предлагается полностью отменить любые общественные мероприятия, ограничить мобильность населения, закрыть международные и межрегиональные направления пассажирских перевозок, перевести работу всех экстренных служб в особый режим. Все это мы, собственно, наблюдали в Китае.

Для остальных стран - рекомендации ограничить посещение общественных мероприятий и мест скопления людей, ограничить поездки в страны с повышенной опасностью, тщательно и часто мыть и протирать руки, соблюдать дистанцию в общественных местах. Ношение масок рекомендуется больным и тем, кто ухаживает за ними (членам семьи, медперсоналу). А вот эффективность ношения масок в общественных местах условно здоровыми людьми вызывает сомнения. Хотя эта мера может внедряться в странах 4-й группы, поскольку предполагается, что зараженным может быть любой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

5. Следует ли России вводить дополнительные меры?

- Решение об этом принимают государственные власти на основе полной актуальной информации. Всемирная организация здравоохранения может рекомендовать внедрение эффективных мер. Страна может соблюдать ее рекомендации, может вводить дополнительные меры - исходя из собственной ситуации и складывающихся обстоятельств.

В целом, применяемые сегодня у нас подходы соответствуют рекомендациям ВОЗ. В то же время, на мой взгляд, для более успешной борьбы с коронавирусной инфекцией было бы целесообразно добавить еще такие меры:

- Усилить информирование населения. В частности, людям было бы спокойнее, если бы санитарно-эпидемиологические инстанции сообщали о стратегии и плане по борьбе с коронавирусом, скажем, на ближайший месяц.

В странах, где вирус распространяется особенно быстро, ВОЗ рекомендует ограничить мобильность населения, прекратить пассажирские перевозкиФото: REUTERS

- Полностью закрыть пассажирское сообщение со странами, которые входят в группу с неконтролируемым распространением вируса. Этих стран, напомню, немного. Но такая мера позволит существенно повысить эффективность санитарных кордонов.

- Интенсивно готовить медицинский персонал и специалистов всех экстренных служб. Сейчас нам сообщают преимущественно о строительстве новых больничных корпусов. Также хотелось бы узнать о подготовке врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусной инфекцией, об оснащенности лечебно-профилактических учреждений необходимым оборудованием, о количестве инфекционных коек в стационарах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765644" frameborder="0"></iframe> Проблем с поставками масок в России нет.

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