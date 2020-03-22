Зарплата учителей - 30 тыс рублей, в классах по 20 учеников: Эксперты проанализировали, как обстоят дела в российской школе

Сборник «Индикаторы образования», изданный Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школой экономики совместно с двумя министерствами - науки и высшего образования, и просвещения, а также с Федеральной службой госстатистики, толстый – почти 500 страниц.

Основные цифры – средние по стране, это как средняя температура по больнице. Так что выводы о состоянии системы образования на их основе можно делать только самые общие. При этом системы управления и организация финансирования в регионах разные, что еще больше затрудняет понимание, что мы имеем, как говорится «на земле» - в школах, в детских садах на Кавказе или на Севере, на Сахалине или в Краснодарском крае.

В общем, говорить можно про очень общие тенденции.

В этой публикации речь пойдет про дошкольное и школьное образование. Внешне (усредненно за 2017-й – а именно данные за этот год стали основой для расчетов) все у нас в общем-то неплохо.

Учителя не перерабатывают, классы не переполнены

В среднем в российских классах учатся всего по 20 человек. В Израиле, Мексике в среднем по 29, в Испании - 25. И ничего, справляются. Как такое получилось – понятно. У нас много сельских школ с небольшими классами. Если их сложить с городскими и поселковыми школами, расположенными в крупных жилмассивах, и получится, что мы даже до прежних СанПиНов, устанавливающих предельную наполняемость класса в 25 человек, не дотягиваем. На самом деле в большинстве городов школы переполнены. И в классах бывает и по 35, и по 40 учеников.

Численность работников образования

Зато на одного учителя в школе у нас приходится 17 учеников. Вроде бы не так уж и напряжно. Но у наших соседей 10, 12, максимум 16 учеников на одного педагога (только в Мексике больше – 20). И этот показатель подсказывает: в школе дефицит учителей, много вакансий. Об этом говорят во многих регионах.

Но непосредственные данные статистики вроде бы говорят об обратном. Укомплектованность школ учителями в прошлом учебном году составляла совершенно не критические 97,2%. Ну что там за нехватка педагогов – всего 2,8%? В то время, как министерство просвещения еще недавно говорило о 100 тысячах вакансий, а исследователи системы образования называли еще больше числа – до 200 тысяч (то есть больше 10%).

Укомплектованность штатов учителей

А все просто: школы докладывают в органы статистики: вакансии заняты, учителя ведут уроки. О том, что у многих нагрузка превышает порой и две ставки, о том, что учитель ведет по несколько предметов, в том числе и совершенно разные – от физкультуры до иностранного языка (поверьте, и такое бывает) в статотчете не пишут.

Больше всего в школах не хватает учителей физики, химии, немецкого и французского языка, музыки, ИЗО, ОБЖ.

Интересно, что по этим же данным у нас и с другими школьными специалистами вроде бы все хорошо:

Ставки логопедов заполнены на 93%

Дефектологов - на 90%

Психологов - на 93,7%

Укомплектованность учителей по должностям

Скрытая третья смена?

А еще статистика показывает, что в прошлом учебном году у нас в одну смену училось 87,2% учеников. Хорошо же. Но смотрим дальше - в 2-3 смены учились 12,8%. А это 2 млн учеников. Много! Есть программа, по которой мы в ближайшие годы должны везде уйти от третьей смены. Покушаемся и на вторую. Но пока обстоятельства нас сильнее.

Скорее всего, в ближайшие годы со второй сменой покончить не удастся (я знаю регионы, где в две смены учатся 40% школьников, а часть учится на так называемой скрытой третьей смене – когда занятия начинаются поздно, но это все равно называют второй сменой, чтобы губернатору не надавали по шапке из-за невыполнения государственной программы). Да и не везде от нее нужно отказываться. Сугубо по экономическим соображениям. В северных районах отопление школ (особенно больших, с просторными коридорами с широкими окнами) – один из существенных расходов бюджета. Есть ли смысл отапливать здания, в которых жизнь течет только в первой половине дня? Другое дело, что стоит организовывать школы полного дня, где бы в первую половину дня учились по школьной программе, а во вторую занимались в кружках. Но далеко не везде есть такие возможности.

Про продолжительность обучения

Учиться приходится все дольше. Это веление времени. В 19 веке для жизни хватало трех классов церковно-приходской школы… Теперь продолжительность обучения растет, как на дрожжах.

Ожидаемая продолжительность обучения

Если в 2000 году детишкам, поступившим в школу, предстояло грызть гранит науки в среднем 13,9 лет, то первоклассникам 2017 года придется сидеть за партами в школьных и вузовских аудиториях 16 лет. Это 11 лет в школе, от 4 до 5 лет – бакалавриат или специалитет, а потом еще курсы или магистратура. Дольше будут учиться даже те, кто поступит в колледжи – после них большинству «грозят» курсы профподготовки или получения дополнительной квалификации.

Про плату

Динамика госрасходов на образование

В 2017 году в целом на систему образования тратилось только 3,5% ВВП. Десятью годами раньше – почти 4. По оценкам специалистов, недофинансирование образования сегодня составляет около 1% ВВП.

В текущих ценах траты на образование государства и из внебюджетных источников постоянно растут. В 2017 году они достигли 3757,9 млрд рублей. Правда, после 2014 года вклад госбюджета в систему образования несколько снизился, а внебюджетные источники вообще изрядно иссякли (если брать финансовые возможности людей в 2010 году за 100%, в 2017 году расходы составили только 81%).

Расходы на образование в процентах к ВВП

В 2017 году один член семьи в среднем тратил на оплату услуг образования 1544 рубля. В 2005 году эта сумма составляла 931 рубль. Но, учитывая, что благосостояние населения росло все эти годы (пусть не всегда теми темпами, которыми нам хотелось бы), сейчас это составляет 0,8% от всех потребительских расходов. В том же 2005 году это составляло 1,8%

При этом доля платных услуг в системе образования постоянно росла. В 2017 году мы выложили за образование – свое и детей - больше 613 млрд рублей.

На что в основном тратили деньги?

На детский сад и младшую школу - 15,6%

Среднюю школу 17,6%

Колледжи 10,3%

Высшее образование – 47,1%

Даешь молодежь!

Сколько учителей используют компьютеры

Средний возраст занятых в образовании в 2017 году 43,3 года, а в среднем по экономике 40,8. Кадры стареют в целом по стране. В 2000 году средний возраст занятых в образовании составил 39,7 года, а по экономике - 39,2 года.

47% учителей - старше 50 лет. И почти 23% - младше 35 лет.

Все меньше преподавателей курсов дополнительного образования в трудоспособном возрасте (то есть до наступления пенсионного возраста, даже несмотря на то, что возраст этот подняли). В 2010 году таких педагогов было 85%, в 2018 – только 73%.

Зарплата в образовании

ЦИФРА

Номинальная средняя зарплата работников образования (то есть до уплаты налогов) в 2017 году составила 30258 рублей (77,3% от средней зарплаты по экономике страны в целом).