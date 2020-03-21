"Не пролила ни слезинки": маленький сын звезды сериала "Всегда говори всегда" пережил операцию и химиотерапию из-за рака

Актриса Татьяна Абрамова полюбилась миллионам телезрителей по роли бойкой Нади Кудряшовой из сериала "Всегда говори «всегда»". Рыжеволосая бестия сыграла подругу главной героини в исполнении Марии Порошиной. Именно после этого фильма артистки стали близкими подругами и поддерживают друг друга не только на экране, но и в жизни.

Татьяна Абрамова довела до слез Леру Кудрявцеву откровенным признанием. Актриса рассказала, как боролась за жизнь младшего сына Александра, которому в возрасте полутора лет диагностировали опухоль надпочечника.

Второй наследник актрисы появился на свет в 2008 году. Буквально после первого года жизни у малыша обнаружили онкологию. Опухоль стремительно разрасталась. Сначала ребенку назначили химиотерапию. Однако внезапно у Саши началось кровотечение в брюшную полость. Врачам пришлось провести операцию.

tanayabramova Татьяна Абрамова с сыновьями Иваном и Александром

По словам Татьяны, все время, пока сын был на операционном столе, она просила Бога о его спасении. "Я не пролила ни одной слезинки. Понимала, как только я заплачу, то потеряю его. Мне потом врачи сказали, что он чуть не умер во время операции, но внезапно вернулся", - поделилась актриса в эфире программы "Секрет на миллион".

Однако болезнь не хотела отступать. Мальчику пришлось пережить несколько курсов химиотерапии и две операции. Сыну звезды удалили почку. К счастью, сейчас Александр здоров.

Однако борьба за жизнь наследника и нервное напряжение отдалили артистку от мужа - фотографа Сергея Куришенко. "Расставание совпало с лечением сына. Он просто испугался. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра", - отметила Абрамова.

По ее словам, в большинстве случаев именно мамы спасают своих детей. "И они же остаются в этот момент без мужей. Они просто уходят", - отметила звезда сериала "Всегда говори «всегда»".