2020-03-21T23:24:50+03:00
Звезды

«Запаслись винишком»: Ивлеева подсказала Галкину и Пугачевой, как бороться с коронавирусом

Правда, Алла Борисовна от спиртного отказалась
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Настя Ивлеева рассказала Максиму Галкину и Алле Пугачевой о своём домашнем средстве борьбы с коронавирусомНастя Ивлеева рассказала Максиму Галкину и Алле Пугачевой о своём домашнем средстве борьбы с коронавирусомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В условиях самоизоляции знаменитости, как и мы, коротают время в соцсетях.

Блогер и теледива Настя Ивлеева, сдружившись ещё в прошлом году во время интервью и съёмок новогоднего проекта с Максимом Галкиным, сделала в Инстаграме совместный прямой эфир с юмористом.

Настя рассказала артисту о своём домашнем средстве борьбы с коронавирусом. Им оказалось обычное красное вино.

Пугачева отказалась вместе с мужем и Ивлеевой пригубить винца Фото: Instagram.com

Пугачева отказалась вместе с мужем и Ивлеевой пригубить винцаФото: Instagram.com

Мол, бокальчик - другой не повредит во время домашнего карантина. Под рукой у юмориста как раз оказалась бутылка красного.

Правда, Алла Борисовна Пугачева отказалась вместе с мужем и Ивлеевой пригубить винца.

- Чтобы хорошо выглядеть, не пью, - объяснила Ивлеевой Пугачева.

А Максим Галкин вместе с блогершей все-таки выпил бокальчик вина.

alla_pugacheva_forumalla_pugacheva_forum
Ивлеева подсказала Галкину и Пугачевой, как бороться с коронавирусом
1108 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В ходе прямого эфира Ивлеева осыпала комплиментами 70-летнюю Аллу Борисовну, которая, к слову, показалась поклонникам в пижаме. Певица действительно выглядела очень молодо.

Артистка кокетничала, мол, любовь мужа помогает.

Показали звезды Ивлеевой и двойняшек Гарри и Лизу, которые вспомнили, как Настя снимала свой новогодний проект в их замке в деревне Грязь.

alla_pugacheva_forumalla_pugacheva_forum
Настя Ивлеева провела совместный прямой эфир с Максимом Галкиным
753 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним: в недавних инстаграмных видео дети Пугачевой и Галкина делились, как их семья спасается от коронавируса.

- Чеснок, горячий чай и конечно же, тщательно моем руки, - шутили звёздные наследники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Лондоне бездомных поселят в отели на время карантина по коронавирусу
В ЦРУ предупредили Трампа об угрозе глобального распространения коронавируса еще в январе, но он отклонил доклад
Переболевшая коронавирусом врач рассказала о первых симптомах
Трамп предложил лидеру КНДР сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Депутат Верховной рады госпитализирован в больницу из-за коронавируса
Песков: для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия всех стран
Чемпионат мира-2023 по хоккею могут перенести из-за коронавируса
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
Конор Макгрегор «избил» коронавирус
Коронавирус в Италии: число умерших побило новый суточный рекорд
Полиция Чехии начала штрафовать за выход на улицу без маски
В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям старше 65 лет
Правительство Латвии переходит на работу в удалённом режиме из-за COVID-19
Росавиация, Ростуризм и МИД прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко