«Запаслись винишком»: Ивлеева подсказала Галкину и Пугачевой, как бороться с коронавирусом

В условиях самоизоляции знаменитости, как и мы, коротают время в соцсетях.

Блогер и теледива Настя Ивлеева, сдружившись ещё в прошлом году во время интервью и съёмок новогоднего проекта с Максимом Галкиным, сделала в Инстаграме совместный прямой эфир с юмористом.

Настя рассказала артисту о своём домашнем средстве борьбы с коронавирусом. Им оказалось обычное красное вино.

Пугачева отказалась вместе с мужем и Ивлеевой пригубить винцаФото: Instagram.com

Мол, бокальчик - другой не повредит во время домашнего карантина. Под рукой у юмориста как раз оказалась бутылка красного.

Правда, Алла Борисовна Пугачева отказалась вместе с мужем и Ивлеевой пригубить винца.

- Чтобы хорошо выглядеть, не пью, - объяснила Ивлеевой Пугачева.

А Максим Галкин вместе с блогершей все-таки выпил бокальчик вина.

alla_pugacheva_forum Ивлеева подсказала Галкину и Пугачевой, как бороться с коронавирусом

В ходе прямого эфира Ивлеева осыпала комплиментами 70-летнюю Аллу Борисовну, которая, к слову, показалась поклонникам в пижаме. Певица действительно выглядела очень молодо.

Артистка кокетничала, мол, любовь мужа помогает.

Показали звезды Ивлеевой и двойняшек Гарри и Лизу, которые вспомнили, как Настя снимала свой новогодний проект в их замке в деревне Грязь.

alla_pugacheva_forum Настя Ивлеева провела совместный прямой эфир с Максимом Галкиным

Напомним: в недавних инстаграмных видео дети Пугачевой и Галкина делились, как их семья спасается от коронавируса.

- Чеснок, горячий чай и конечно же, тщательно моем руки, - шутили звёздные наследники.