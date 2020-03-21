«Запаслись винишком»: Ивлеева подсказала Галкину и Пугачевой, как бороться с коронавирусом
В условиях самоизоляции знаменитости, как и мы, коротают время в соцсетях.
Блогер и теледива Настя Ивлеева, сдружившись ещё в прошлом году во время интервью и съёмок новогоднего проекта с Максимом Галкиным, сделала в Инстаграме совместный прямой эфир с юмористом.
Настя рассказала артисту о своём домашнем средстве борьбы с коронавирусом. Им оказалось обычное красное вино.
Пугачева отказалась вместе с мужем и Ивлеевой пригубить винцаФото: Instagram.com
Мол, бокальчик - другой не повредит во время домашнего карантина. Под рукой у юмориста как раз оказалась бутылка красного.
Правда, Алла Борисовна Пугачева отказалась вместе с мужем и Ивлеевой пригубить винца.
- Чтобы хорошо выглядеть, не пью, - объяснила Ивлеевой Пугачева.
А Максим Галкин вместе с блогершей все-таки выпил бокальчик вина.
В ходе прямого эфира Ивлеева осыпала комплиментами 70-летнюю Аллу Борисовну, которая, к слову, показалась поклонникам в пижаме. Певица действительно выглядела очень молодо.
Артистка кокетничала, мол, любовь мужа помогает.
Показали звезды Ивлеевой и двойняшек Гарри и Лизу, которые вспомнили, как Настя снимала свой новогодний проект в их замке в деревне Грязь.
Напомним: в недавних инстаграмных видео дети Пугачевой и Галкина делились, как их семья спасается от коронавируса.
- Чеснок, горячий чай и конечно же, тщательно моем руки, - шутили звёздные наследники.
ИСТОЧНИК KP.RU