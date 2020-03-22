"В Клятве Гиппократа нет ничего про поездку в Испанию. Вам крови хочется?". Онищенко вступился за врача-инфекциониста, которая скрыла поездку за рубеж
- Геннадий Григорьевич, Ирина Санникова нарушила Клятву Гиппократа, скрыла от всех своё посещение Испании, а Онищенко, говорят, ее защищает. Почему?
- В клятве Гиппократа не написано, что Санникова не должна была скрывать свою поездку в Испанию, товарищ Гамов, вы не утрируйте ситуацию. Вот всегда вы все извращаете!
- Нет, никогда!
- Да, нарушена врачебная этика. Не в том плане, что она скрыла, а в том, что она… Она была, кстати, на научной конференции в Испании, она не распродажу модного сезона Dolce & Gabbana посещала. И то, что недооценила ситуацию…
Понятно, что Санникова не стояла там у постели больного. То, что она была контаминирована, это очевидно. Вам крови хочется или что?
- Нет.
- Я уверен, что мы ее наказывать не будем. Мы в своем врачебном сообществе разберемся. Потому что вам хочется, чтобы с врачами поступали так же, как и с…
- …журналистами.
- …средними руководителями организованных преступных группировок. Вам хочется, чтобы в наши больницы врывались в масках спецназовцы с автоматами, укладывали всех медицинских работников на грязный пол. Вам эти шоу нужны?
- Нет же!
- Врачи - это особая каста. Когда нет веры во врача, то общество - больное. А вы, средства массовой информации, делаете из врачей преступников.
Геннадий Онищенко разъяснил свою позицию Александру ГамовуФото: Иван МАКЕЕВ
- Мы - нет!
- Да, она поступилась. Поступилась личной безопасностью и безопасностью тех детей, которых она учила (она же преподаватель еще в Ставропольском медицинском университете).
Но дайте нам разобраться. Нам и так уже хватает этих страховых агентов, которые по страховой медицине, и юристов, которые приходят и начинают учить врача, как он должен был сделать аппендицит.
- А вы с ней - с Ириной Санниковой - лично знакомы?
- Нет, с ней лично не знаком, поэтому я - девственно чист перед вами, я просто защищаю врачебную корпорацию.
Еще Сократ говорил, что врачевание и учение - это не профессия, это искусство. Правда, еще и судьи туда попали. Есть искусство учить, искусство лечить и искусство судить людей. Поэтому, давайте мы будем оберегать этих людей. Мы Санникову накажем, этически накажем. Ты это понимаешь?
- А что это вы мне тыкаете, Геннадий Григорьевич?
- Что я вам тыкаю? Но вы же все время называете себя моим помощником. Своему помощнику я могу…
- Самопровозглашенным помощником называю.
- Товарищ Гамов, я извиняюсь перед вами за то, что ранил вашу чувствительную душу и перешел с «вы» на «ты».
Тем более, я помню, что вы - кандидат в президенты нашей страны, вам Владимир Владимирович это право дал - называться так. Я вот извинился, думаю, вы это из фонограммы исключите (или все-таки напишете?).
- Давай мы с тобой, Геннадий Григорьевич, сейчас прям и помиримся. Я вот это тогда и включу.
- Ну, включите, если вам так нужно. Я, действительно, искренне извиняюсь перед вами. Я (как это сказать?) в запале эмоциональности нагрубил вам, в вашем лице всей вашей славной газете.
- Я тебя прощаю.
- Ну, ладно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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