"В Клятве Гиппократа нет ничего про поездку в Испанию. Вам крови хочется?". Онищенко вступился за врача-инфекциониста, которая скрыла поездку за рубеж

- Геннадий Григорьевич, Ирина Санникова нарушила Клятву Гиппократа, скрыла от всех своё посещение Испании, а Онищенко, говорят, ее защищает. Почему?

- В клятве Гиппократа не написано, что Санникова не должна была скрывать свою поездку в Испанию, товарищ Гамов, вы не утрируйте ситуацию. Вот всегда вы все извращаете!

- Нет, никогда!

- Да, нарушена врачебная этика. Не в том плане, что она скрыла, а в том, что она… Она была, кстати, на научной конференции в Испании, она не распродажу модного сезона Dolce & Gabbana посещала. И то, что недооценила ситуацию…

Понятно, что Санникова не стояла там у постели больного. То, что она была контаминирована, это очевидно. Вам крови хочется или что?

- Нет.

- Я уверен, что мы ее наказывать не будем. Мы в своем врачебном сообществе разберемся. Потому что вам хочется, чтобы с врачами поступали так же, как и с…

- …журналистами.

- …средними руководителями организованных преступных группировок. Вам хочется, чтобы в наши больницы врывались в масках спецназовцы с автоматами, укладывали всех медицинских работников на грязный пол. Вам эти шоу нужны?

- Нет же!

- Врачи - это особая каста. Когда нет веры во врача, то общество - больное. А вы, средства массовой информации, делаете из врачей преступников.

Геннадий Онищенко разъяснил свою позицию Александру ГамовуФото: Иван МАКЕЕВ

- Мы - нет!

- Да, она поступилась. Поступилась личной безопасностью и безопасностью тех детей, которых она учила (она же преподаватель еще в Ставропольском медицинском университете).

Но дайте нам разобраться. Нам и так уже хватает этих страховых агентов, которые по страховой медицине, и юристов, которые приходят и начинают учить врача, как он должен был сделать аппендицит.

- А вы с ней - с Ириной Санниковой - лично знакомы?

- Нет, с ней лично не знаком, поэтому я - девственно чист перед вами, я просто защищаю врачебную корпорацию.

Еще Сократ говорил, что врачевание и учение - это не профессия, это искусство. Правда, еще и судьи туда попали. Есть искусство учить, искусство лечить и искусство судить людей. Поэтому, давайте мы будем оберегать этих людей. Мы Санникову накажем, этически накажем. Ты это понимаешь?

- А что это вы мне тыкаете, Геннадий Григорьевич?

- Что я вам тыкаю? Но вы же все время называете себя моим помощником. Своему помощнику я могу…

- Самопровозглашенным помощником называю.

- Товарищ Гамов, я извиняюсь перед вами за то, что ранил вашу чувствительную душу и перешел с «вы» на «ты».

Тем более, я помню, что вы - кандидат в президенты нашей страны, вам Владимир Владимирович это право дал - называться так. Я вот извинился, думаю, вы это из фонограммы исключите (или все-таки напишете?).

- Давай мы с тобой, Геннадий Григорьевич, сейчас прям и помиримся. Я вот это тогда и включу.

- Ну, включите, если вам так нужно. Я, действительно, искренне извиняюсь перед вами. Я (как это сказать?) в запале эмоциональности нагрубил вам, в вашем лице всей вашей славной газете.

- Я тебя прощаю.

- Ну, ладно.

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