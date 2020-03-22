Роль жены Ганжи в фильме "Большая перемена" сломала жизнь Наталье Богуновой

Актриса Наталия Богунова с 14 лет снималась у известных режиссеров. Культовый фильм "Большая перемена" и вовсе поднял белокурую красавицу на недосягаемую высоту. В ленте она сыграла молоденькую учительницу литературы и русского языка Светлану Афанасьевну. И если в кино ее героиня обрела личное счастье с двоечником и разгильдяем Ганжой в исполнении Александра Збруева, то в реальной жизни артистка была безмерно одинока и невыносимо страдала.

Наталия Богунова много лет боролась с прогрессирующей шизофренией. Болезнь не только разрушила карьеру актрисы, но и помешала ей обрести личное счастье. В возрасте 65 лет звезда советского кино скончалась в полном одиночестве на Крите. Печальному исходу предшествовал ряд трагических событий.

Режиссер фильма "Большая перемена" Алексей Коренев дружил с Богуновой. Однажды он дал ей почитать сценарий. И предложил: "Какую роль выберешь - та и твоя!". Она выбрала роль Светланы Афанасьевны. Говорила позже: "Мне показалось, что этого персонажа будут любить всегда".

Так и получилось. Именно ее роль вызвала самый большой отклик в сердцах зрителей. После выхода фильма практически на всех исполнителей главных ролей обрушилась слава. Богунову узнавали на улицах, мешками присылали письма и телеграммы, цветы, от поклонников не было отбоя.

Однако после обрушившейся славы внезапно наступил застой в работе. Одни говорят, что виной всему звездная болезнь актрисы, другие вспоминают о ее непростом характере. Как бы то ни было, с годами Богунова, что называется, "выпала из обоймы". В 1973 году артистка сыграла свою последнюю крупную роль. Спустя пару лет она должна была исполнить ведущую партию в картине "Единственная", но прямо на съемочной площадке Богунову заменили на Елену Проклову. Этот случай больно ударил по самооценке звезды.

Она безумно скучала по своей былой популярности, но режиссеры ее не звали сниматься. Как раз тогда начала прогрессировать ее болезнь и слухи о недуге распространились очень быстро.

"Первый раз Наташу увезли в психиатрическую клинику прямо из Театра имени Моссовета, где она служила... Внешне приступы выглядели как взрыв грубости, агрессии зазнавшегося человека, страдающего манией величия. Коллеги стали говорить о ней со страхом и осуждением. А внутри Наташи зрело отчаяние…", - цитируют подругу актрисы, оперную певицу Ларису Курдюмову 7 Дней.

В конце концов Богунова уволилась из театра. Поставила свою программу со стихами, ставила спектакли с детьми. Она все еще ждала ролей в кино. Но их не было. За все 80-е годы она сыграла только две эпизодические роли. Годы простоя ее сломали, как и одиночество, которое поедало ее изнутри.

"Сыграв в «Большой перемене», она как актриса подписала себе смертный приговор. После этого фильма Наташу сниматься больше не приглашали", - делился режиссер Николай Бурляев.

В молодости актриса не стала заводить детей - боялась испортить карьеру. С мужчинами у нее тоже не ладилось. "Богунова не была приспособлена для семейной жизни... Она всегда хотела, чтобы все крутилось вокруг нее. К 50 годам даже появилась какая-то озабоченность, зацикленность на этой теме. Стоило ей на каком-то мероприятии оказаться рядом с симпатичным кавалером, она млела", - сообщила Курдюмова.

Раз в год ей приходилось на 45 дней ложиться в клинику для "коррекции психики". А потом случилась беда - погибла ее мама Лидия Ивановна, которая много лет жила с ней. "Наташа в ужасе куда-то убежала, два дня бродила, потом заперлась в своей квартире. Ей звонили родственники, напоминали про похороны, но Богунова на них не пришла. На родных она кричала в трубку, ничего не хотела слышать. Возможно, у нее был приступ на фоне стресса…", - делится певица.

После трагедии с мамой она провела в психбольнице целый год. За это время накопилась ее пенсия и деньги, полученные за сдаваемую квартиру. Тогда она решила осуществить свою мечту и поехать на море. Богунова оформила заграничный паспорт, купила тур на Крит, чтобы отвлечься от проблем. Тогда актриса даже не предполагала, что это путешествие станет для нее последним. На отдыхе ей стало плохо с сердцем. Когда приехали врачи, она отказалась от госпитализации. А через несколько дней ее увезли в больницу уже в бессознательном состоянии, диагностировали инфаркт. 9 августа 2013 года актриса умерла. На похороны прославленной артистки пришли всего 20 человек. Звезду похоронили на Ваганьковском кладбище.