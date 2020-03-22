2020-03-22T21:14:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Греции: В стране объявлен запрет на свободное перемещение

Нарушителям грозит штраф 150 евро
Владимир НИКОЛАЕВ
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В Греции с 6 утра понедельника вводится запрет на выход из домовВ Греции с 6 утра понедельника вводится запрет на выход из домовФото: REUTERS
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В Греции с 6 утра понедельника вводится запрет на выход из домов — об этом премьер страны Криакос Мицотакис объявил, выступая вечером в воскресенье по национальному телевидению.

Он поблагодарил «подавляющее большинство граждан», которые следовали инструкциям по карантину, когда он был впервые введен более недели назад, и обвинил немногих «легкомысленных», которые «подвергают всех опасности», бросая вызов инструкциям, передает портал «Русские Афины».

Выходить из дома разрешается только на работу, на автозаправки, в аптеки, супермаркеты, больницы, а также на пробежки и выгул собак (не более чем вдвоем). Для того, чтобы сделать это на законных основаниях, каждый житель Греции должен будет заполнить специальную форму, которую можно загрузить из интернета. В ней должна быть указана цель выхода, адрес, куда выдвинулся житель, его личные данные. Можно послать уведомление по смс или электронной почте.

Для того, чтобы выйти из дома на законных основаниях, каждый житель Греции должен будет заполнить специальную форму

Для того, чтобы выйти из дома на законных основаниях, каждый житель Греции должен будет заполнить специальную форму

- Пока, это носит уведомительный характер, - сообщила «КП» жительница Афин Анна. - Но в понедельник могут последовать уточнения.

При себе нужно иметь паспорт или удостоверение личности. Нарушителям грозит штраф 150 евро.

В Греции 22 марта объявлено о 94 новых подтвержденных случаях коронавируса. Общее количество заболевших составляет уже 624 человека. 15 скончалось. Средний возраст госпитализированных составляет 64 года, а умерших — 77 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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