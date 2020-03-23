В ночном небе растет зеленое пятно. Знамение?

Зеленое пятно, появившееся на небосводе в декабре прошлого года, стремительно разгорается - растет гораздо быстрее, чем ожидали. Еще недавно оно было едва заметно. А теперь стало в тысячу раз больше и ярче. Знамение? Конспирологи в этом не сомневаются, усматривая очевидную аналогию с эпидемией нового коронавируса. В смысле появления и развития.

Далекие от мистики астрономы поясняют: совпадения случайны. А что касается зеленого пятна, так это комета ATLAS (C2019 Y4), влетевшая в Солнечную систему. Она сближается с Солнцем – нагревается, испуская газы.

Сейчас комета пересекает орбиту Марса - видна в телескопы. В начале апреля она станет уже хорошо заметной невооруженным глазом.

К концу мая ATLAS окажется внутри орбиты Меркурия, станет еще ярче и, по прогнозам, будет выглядеть в 4 раза больше видимого диаметра полной Луны.

Зрелище ожидается впечатляющее, если, конечно, комета не распадется на части, пролетая рядом с нашим светилом.

Комета влетела в Солнечную систему сверху. Сейчас направляется к Меркурию.

Вымыслы конспирологов обнадеживают. Если мистически настроенные граждане хоть в чем-то правы, то пик пандемии COVID-19 наступит в конце мая, а потом она пойдет на спад. В глобальном масштабе. А если комета все же разрушится, то облегчение – в эпидемиологическом смысле – наступит еще раньше.

СПPАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Комета ATLAS была обнаружена 28 декабря 2019 года посредством установленной на Гавайских островах автоматизированной системы предупреждения об астероидной опасности - Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), в честь которой небесная странница и была названа.

Комета – из числа так называемых долгопериодических. Оборот вокруг Солнца делает за 2767,68 лет. Последний раз была у нас в 747 году до нашей эры, следующий визит нанесет в XLVII веке.

В нынешнем году ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Солнца 31 мая. Будет видна призрачным зеленым пятном в вечерние часы низко над горизонтом в созвездиях Жирафа и Персея. Цвет коме – газовому облаку, окружающему ядро кометы – придают газы – циан и двухатомный углерод.