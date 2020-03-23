Больше всех от фейков страдает Сталин

Когда Президент России говорит, что надо бороться с переписыванием истории, он имеет в виду «большую» историю. Но ежедневно она переписывается и исподволь, например через такую банальность, как цитаты. Неожиданный феномен возрождения в соцсетях вроде бы совсем ушедшего жанра обернулся огромным количеством фейков.

Откуда это взялось и кому выгодно, «КП» рассказал историк и писатель Александр МЯСНИКОВ.

ЗА «ОТЦА НАРОДОВ» ГОВОРИЛ КАЗНЕННЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ КОМИССАР

- За одну минуту пролистывания ленты Фейсбука наткнешься на три картинки с чьими-нибудь цитатами, и две из них наверняка будут враньем или словами, вырванными из контекста. Кому и зачем нужно их плодить?

- Мы знаем, что любая информация - это оружие. Конечная цель понятна - воздействие на сознание, формирование нужного частного и общественного мнения. Например, изречение Черчилля: «У того, кто в двадцать лет не социалист, нет сердца. У того, кто в тридцать лет не консерватор, нет мозгов». Черчилль никогда этого не произносил и не писал. Но у него признанный авторитет, а значит, эта мысль будет воспринята без естественного барьера и фильтра скепсиса или сомнения. Что в конечном счете и нужно. Сюда же можно отнести приписываемую Чехову фразу: «Каждый дурак может справиться с кризисом. Что нам дается труднее, так это повседневная жизнь».

- Кто больше всех из политиков страдает от такого «цитирования»? Ленин? Наполеон? Мао?

- На самом деле Сталин. Вот, например, фраза: «Нет человека - нет проблемы». Достоверных подтверждений того, что Сталин когда-либо говорил подобную фразу, нет. Эти слова приписал Сталину писатель Анатолий Рыбаков в романе «Дети Арбата». Рассказывают, что автор от души потешался над теми, кто в своих выступлениях приводил эту фразу как действительно сталинскую.

Одна из любимейших «сталинских» цитат тех, кто говорит о войне, - «Смерть одного человека - трагедия, гибель миллионов людей - статистика». Но автор этого изречения немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. Ее можно найти на страницах его романа «Черный обелиск».

И еще одна фраза, приписываемая генералиссимусу: «У нас незаменимых людей нет». В 1942 году ее использовал в пьесе «Фронт» драматург Александр Корнейчук. Но и он не является ее автором. Слова на самом деле принадлежат комиссару французского революционного Конвента Жозефу Ле Бону и были сказаны в 1793 году. История такая: арестованный за политическую неблагонадежность виконт де Гизелен просил Конвент сохранить ему жизнь, потому что его образование и опыт еще могут быть полезны новой Франции. На что комиссар Ле Бон ответил: «В Республике незаменимых людей нет!» Кстати, комиссар оказался прав - вскоре вслед за виконтом на гильотину отправился и он сам.

Черчилль и Сталин точно бы посмеялись над фразами, которые им приписывают... Фото: youtube.com

СТАЛИНА ПЕРЕВИРАЮТ ДАЖЕ НА ВЫБОРАХ В США

- Еще одна знаменитая фраза, теперь уже не Сталина, а о Сталине. «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». Автором называют Уинстона Черчилля. Действительно, Черчилль относился к советскому лидеру с опаской и уважением, что отразилось даже в речи в Фултоне, с которой началась холодная война: «Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина». Но вот про соху и атомную бомбу Черчилль ничего не говорил. Впервые как цитату Черчилля ее в статье «Не могу поступиться принципами» в марте 1988 года привела преподаватель из Петербурга Нина Андреева. Скорее всего, источником вдохновения для Андреевой могла послужить статья о Сталине из Британской энциклопедии 1956 года. Автор статьи, советолог Исаак Дойчер, писал: «Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриально развитой страны мира».

- Но это все уже ушло в историю?

- Никуда оно не ушло. Имя Сталина неожиданно прозвучало в ходе предвыборной кампании 2016 года в Соединенных Штатах. «Виновником» данного события стал кандидат в президенты от республиканской партии Бен Карсон. Во время теледебатов Карсон сказал: «Иосиф Сталин заявил, что, если ты хочешь разрушить Америку, тебе необходимо уничтожить три вещи - нашу духовную жизнь, наш патриотизм и нашу нравственность». Претендент на президентский пост привел слова, которые Сталин на самом деле никогда не произносил.

Но удивительно, что эта цитата хорошо знакома российской аудитории, но только в зеркальном отражении. То есть разрушить таким образом «автор» призывал не США, а Россию. А в качестве «автора» называют директора ЦРУ Даллеса, который сформулировал страшилку «план Даллеса», либо бывшего американского советника президента Збигнева Бжезинского. Некоторые и вовсе приписывают ее Отто фон Бисмарку. На самом деле ни Сталин, ни Бжезинский, ни Даллес, ни Бисмарк, а также другие видные деятели разных эпох к этой фразе не имеют никакого отношения. Наиболее похожее высказывание встречается... у героя романа писателя Анатолия Иванова «Вечный зов», бывшего русского жандармского офицера, а на момент высказывания - штандартенфюрера СС Лахновского.

ФРАЗА РУССО ПРО ПИРОЖНЫЕ СТОИЛА ГОЛОВЫ КОРОЛЕВЕ

- Для «авторов» этих ложных цитат они имели когда-нибудь печальные последствия?

- Была такая королева Франции Мария-Антуанетта. Якобы она однажды спросила, почему постоянно бунтуют парижские бедняки. Придворные ей ответили, что у людей нет хлеба. На что королева заявила: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Итог этой истории известен всем: голова Марии-Антуанетты полетела с плеч.

На самом деле фразу, которую приписали королеве, она не произносила никогда. Автором выражения является французский философ Жан-Жак Руссо. В его романе «Исповедь» можно прочесть: «Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши». Бриоши - сдобные булочки. Конечно, не совсем пирожные, но тем не менее. Когда Руссо создавал свой роман, Мария-Антуанетта еще находилась в родной Австрии, однако спустя двадцать лет французы приписали ей выражение о булочках. И бедная королева потеряла голову на гильотине.

- А тот самый «план Даллеса» тоже подделка?

- Вот фрагмент, то есть цитата из того пресловутого «плана» директора ЦРУ Аллена Даллеса: «Окончится война, все утрясется и устроится. И мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь и оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить».

Уж как у нас ее любили повторять. Но Даллес ничего такого не изрекал. Похожие слова говорил военный теоретик Карл фон Клаузевиц. Размышляя об итогах Наполеоновских войн (в 1812 - 1814 годах Клаузевиц был на службе в русской армии), он писал: «Российскую империю нельзя формально взять под контроль, то есть оккупировать, тем более силами нынешних европейских государств - да и у 500-тысячной армии под предводительством Наполеона это не вышло. Такую страну можно одолеть, только сыграв на ее собственных слабостях и последствиях ее внутренних противоречий». Свой знаменитый труд «О войне» Клаузевиц творил с 1816 года до самой своей смерти в 1831 году, но никаких «лживых ценностей» он «прививать» не предлагал.

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