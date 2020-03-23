В гарнизонных стоянках немало примеров, что дети похожи на господ офицеров

У комдива истребительной авиации Черноморского флота (артист Аверин) дочь влюблена в лейтенанта, строевичка в капитана, телефонистка в мичмана, а зампотыл, больной женобесием, - во всех, кроме жены-ефрейтора (нет, не жены ефрейтора, а ефрейтора-жены с коммутатора связи). «Это просто водевиль какой-то!» - рявкает в сердцах комдив, и начинается водевиль, потому что к нему тотчас приезжает невеста-заочница в шляпе с полями, рисующей натуру возвышенную ума воздушного (актриса Никифорова). Ибо крымскими волнами и генеральскими погонами ее прельстил свистун-хлеборез, уже уволенный в запас. Приходится оформляться на коммутатор, мешая в труху и без того сложные амурные пасьянсы местного вольнонаемного девичника. Как говорил Ким, «Чацкий любит Софью, Софья любит Молчалина, Молчалин любит Лизу, Лиза любит буфетчика Петрушу, буфетчик Петруша любит Фамусова, который не любит ничего живого и прогрессивного» - вот точный портрет авианесущего крыла гарнизона «Солнечный» в канун Первомая-77.

Сеть перевозбудилась не на шутку. «Для мужика, собравшегося на покой в 45, повариха - неплохой вариант», - здраво заметил кто-то. «А вы видели тоску в его глазах при исполнении песни про рябину?» - был ответ. Опрокинутое лицо комдива на словах, как рябине к дубу перебраться, ясно сигнализировало, что рябина рядом с ним не та. Стало ясно, что народ наконец-то занялся предметным анализом, а не обсуждением непознаваемых абстракций вроде государственно-общественного строя или дарований артиста N. За что отдельное спасибо компании «Русское», режиссеру Баранову, а также безусловному мотору данного предприятия сценаристке Ольге Даниловой.

Признаться, сложные семейные комбинации удаленных гарнизонов никогда не были излюбленной темой русского кино, помнящего войну и в бабскую кухню мужских сообществ норовящего не лезть, дабы не компрометировать. Все до одной редкие армейские комедии носили кондовые оборонные названия «Солдат Иван Бровкин», «Ключи от рая» и «Голубые молнии» и были посвящены превращению плохого солдата в хорошего посредством комсомольского нагоняя. Всякое же волокитство, свиданки на дежурствах и падения с лож в партер оставлялись на долю французов, которые на том выигрывали, а мы нет. Пока не явилась прапорщица Северного флота Данилова - по-женски знающая об удаленных коллективах все, а на службе постигшая дао эшелонированной обороны, мужской и государственной. Поэтому в эфире у нее - аутентичные рапорта «Полста семь на связи», у комдива - подрыв на внезапный ор, как у всех региональных царьков, рота целиком сбивается с шага при виде буферов 4-го размера (актриса Суюншалина), а по центру плаца стоит крытый серебрянкой истукан-краснофлотец, в профиль с гранатой неотличимый от разгулявшегося ханыги с бутылкой, как и все изваяния подобного рода. Она знает за офицерские общаги, и за укромные уголки ХОЗУ, а режиссеру Баранову, похоже, известна гениальная фраза Евтушенко «Жена майора была похожа на Дорис Дей - впрочем, все майорские жены планеты похожи на Дорис Дей». Узел связи у него - одни Дорис Дей, особенно актриса Крайнова.

И есть лишь одна, но важная ахиллесова пята у всей затеи. Как военный человек, Данилова пишет коротко (см. «Приказано женить» и «Разрешите тебя поцеловать»), а сериалу нужно длинно. Не иначе как для растягивания баяна на 8 серий привлечены патриарх сценарного дела

А. Я. Инин и В. Павлов. А унылая гарнизонная жизнь, как видно из Чехова, Куприна и Замятина, на восемь не тянется. К исходу четвертой от столовских биточков и общего идиотизма военных стойбищ начинает слегка мутить.

Зато это первый - слышите? первый! - фильм о советском времени, где не лезут из каждой дыры лозунги про КПСС и портреты генсека. Агитпроп есть, но камера на него не пялится - как и в те годы никто внимания не обращал. Над креслом комдива нейтральный, как обои, портрет Ленина. Комсомольское собрание дежурно прорабатывет залетчика, чтоб избавить от служебных взысканий, а не шьет ему политические вины.

А уж диалог на выходе из Дома офицеров, где матрос Чернова притворялась комдивской невестой для его неуемной мамаши, сплавляет личное и оборонное в единый монолит. Вполголоса на ухо:

- Объявляю вам благодарность.

- Служу Советскому Союзу.

Кокетливым тоном. Без восклицательных знаков. Интимненько так.

«Невеста комдива», 2020 г.

Реж. Александр Баранов