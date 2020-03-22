Как сидеть взаперти всей семьей и сохранить хорошие отношения

Правильно сидеть дома всей семьей - это искусство. Или по крайней мере наука. Космонавтов, которым приходится работать на Международной космической станции, этому учат. Потому что на заре длительных полетов на орбиту был случай, когда экспедицию пришлось досрочно прекратить из-за того, что экипаж переругался друг с другом.

Сейчас многим приходится сидеть дома в «самоизоляции». Вроде бы вокруг близкие и родные люди. А, глядишь, на третий день начинаешь раздражаться, на пятый – конфликтовать, на девятый – устраивать скандал.

Человек – существо общественное, он привык менять обстановку, общаться с разными людьми, ему, в конце концов, нужны стрессы – не перебранка на кухне из-за завтрака, а неожиданные впечатления и эмоции. А тут детишки онлайн учатся физике, жена стучит по клавишам ноутбука, печатая отчет. А на кухне гремит посудой кто-то из старших… Куда деться?

Двадцать лет назад, когда программа полетов на Международную космическую станцию только готовилась, в Институте медико-биологических проблем организовали эксперимент SFINCSS-99. В макете космического корабля испытатели имитировали полет станции. Причем, в экипажи были набраны представители разных стран, чтобы психологи могли посмотреть, как будут сотрудничать, притираться друг другу люди с разной ментальностью.

Я был в первом «экипаже посещения». Моделировалась такая ситуация. На станции уже работают два постоянных экипажа. Один «летает» уже почти четыре месяца, второй – два месяца. Отношения среди испытателей уже сложились, устаканились. И тут «пристыковывается» свежая тройка, которая разбивает размеренную жизнь коллектива. Что будет? Поругаются? Будут конфликтовать за рабочие места?

Эти восемь дней, проведенных взаперти в нескольких алюминиевых бочках, соединенных узкими трубами-переходами, многому меня научили. И я хочу поделиться сейчас своим опытом.

Составьте расписание

Дети, жена, собака, родственники… И все это вокруг тебя 24/7… А работу ведь никто не отменял. Многие жалуются, что на удаленке сложнее работать, чем в офисе. Просто потому, что все отвлекают. Кухня с холодильником под боком опять же…

Выход один – составить расписание, график – кто чем в семье занимается и сколько времени это займет. У космонавтов это называется циклограмма. И постараться четко ее придерживаться.

Ведь кажется, вот посижу дома, наконец, библиотеку разберу, отложенные фильмы посмотрю, поработаю над проектом. А время проходит, и ты видишь – там отвлекся, тут не успел…

Договоритесь, где чье рабочее место будет. Каково личное пространство каждого члена семьи. Установите сроки завтрака, обеда и ужина, за которым собираются все вместе.

Если у вас нет занятия на весь день – придумайте его. Разберите старые вещи, отремонтируйте тумбочку, переберите фотографии, нарисуйте олененка на обоях в конце концов. Психологи предупреждают – вынужденное бездействие порождает депрессию.

Обратите внимание – в первые дни карантина итальянцы бодро пели песни на балконах. Дней через пять они приуныли. И не только из-за новостей из больниц. Они просто устали от ничегонеделания.

Совет 1. Составьте расписание на каждый день. Определите личное пространство каждого члена семьи.

Научитесь решать конфликты

Есть такая наука – психология малых групп. Такими считаются сообщества от 3 до 7-8 человек. Почему в полет на Марс собираются отправить экипаж, где будет по меньшей мере четырех человека (некоторые психологи считают, что должны быть не меньше шести)? Как раз потому, что со временем даже милые и родные люди надоедают друг другу. Первым критическим днем считается третий день, когда вроде бы все роли распределены, но вдруг кому-то кажется, что его обделили, отнеслись несправедливо…

Космонавты тоже время от времени друг на друга раздражаются, могут поругаться, вспылить. Шутка ли – столько дней работают бок о бок.

Космонавтов учат – поругались – разлетелись в разные стороны, по разным модулям (это еще лучше), остыли. А потом, успокоившись, встретились и проговорили из-за чего возник конфликт. Если не проговорить сразу – обида копится, ширится. И вот тогда серьезная ссора неизбежна.

Поэтому:

Совет 2. Не дуйтесь друг на друга. И не доводите конфликты до точки кипения. Поспорили – остыли – проговорили в чем проблема.

Замена стрессу

Стресс – не всегда плохо. Положительные эмоции – яркое солнечное утро, добрый взгляд прохожего – это тоже стресс. Нашему организму он необходим. А как быть, если не первый день сидишь взаперти?

Заменой психологическому стрессу может стать стресс физиологический. Сложно? Объясню.

Перед полетом космонавтам помогают подобрать набор любимых продуктов, которыми они будут питаться на орбите. Но вот что интересно – далеко не всегда то, что по вкусу на земле, оказывается лакомством на орбите. В космосе вкусовые пристрастия меняются. Организм ищет стресс.

У нас в «полете» произошли забавные вещи. Немец Бернд пристрастился к плавленому сыру. Дома он его даже не замечал. А тут – слопал почти весь запас. Впрочем, никто из членов экипажа не эту еду и не претендовал.

А японец Масатака открыл для себя чеснок. В японской кухне множество блюд из чеснока – и моченого, и соленого. Но то, что можно есть «живой» овощ, ему прежде и в голову не приходило…

Совет 3. Постарайтесь придумывать какие-то новые блюда, вместе сочиняйте забавные рецепты, которые помогут открыть неожиданные возможности привычных продуктов,

Хороший сон

В обычных условиях мы часто недосыпаем. Ранние подъемы в школу и на работу… Потом детишки засиживаются с домашними заданиями, мы увлекаемся сериалом или доделываем то, что не успели в офисе…

Сон – один из важных способов укрепления иммунитета. Поэтому в расписании нужно предусмотреть четкое время отхода ко сну (и выдерживать его). Взрослый человек должен спать 7-8 часов. Ребенок – до 10 часов.

Совет 4. Самоизоляция – отличный повод наконец выспаться.

Общение

Дефицит общения можно компенсировать (хотя бы отчасти) с помощью современных средств коммуникации. Есть мессенджеры, чаты, в конце концов мобильные телефоны. Вот только проблема – с кем вы собираетесь общаться? Замечено, что в период общественных потрясений вольно или невольно появляются «алармисты» - люди, которые готовы вопить на перекрестке, как Колобки, «Шеф, все пропало!»

Вы с ними свяжитесь – и услышите тысячу вычитанных на сомнительных сайтах, но уже принятых, как собственное непоколебимое мнение, аргументов о том, как все плохо. «Вокруг нас заговор». «Завтра мы все попадем в реанимацию». «Никто нас не защитит» и тому подобное. Разубедить таких людей практически невозможно. Так что безопаснее с ними не общаться. А вдруг и вы поддадитесь паническим настроениям?

Да, ситуация сложная. Но есть и повод для оптимизма. Китайцы смогли справиться, остановить эпидемию. И другие страны успешно локализуют источники инфекции. То есть у человечества уже есть опыт борьбы с заразой.

А оптимизм, между прочим, укрепляет иммунитет.

Нужно соблюдать то, что советуют специалисты (описание действий составлено Всемирной организацией здравоохранения), и все будет хорошо.

Совет 5. Не вешайте нос. Поддерживайте уверенность и оптимизм в близких.

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