2020-03-23T02:14:58+03:00
Звезды

Ольга Бузова легла в австрийскую клинику, чтобы обследоваться на онкологию

Поющая телеведущая всерьез обеспокоена своим здоровьем и ждет вердикта врачей
Ирина СУХАНОВА
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Ольга Бузова легла в клинику. Фото: Инстаграм.Ольга Бузова легла в клинику. Фото: Инстаграм.
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Ольга Бузова решила воспользоваться образовавшимся перерывом в гастрольном графике и заняться своим здоровьем. Все ее ближайшие концерты и гастроли отменены, и у звезды «Дома-2» впервые за последние месяцы появилось свободное время. Поющая телеведущая легла в австрийскую клинику, чтобы провести полное обследование своего организма, в том числе и на онкологию. Ольга сдала длинный список анализов, включая онкомаркеры.

В Инстаграме она обратилась к поклонникам и рассказала, как важно регулярно проверять свое здоровье.

- Я просто настоятельно рекомендую всем проходить регулярное обследование, - написала Бузова на своей страничке. - Что я уже сделала – я сдала все анализы крови. Обширный список, то есть абсолютно все – и гормональный профиль, и гемостаз, и лептиды, а также онкоскрининг.

У Ольги появились проблемы со здоровьем: врачи обнаружили у нее межпозвоночную грыжу. Фото: Евгения ГУСЕВА

У Ольги появились проблемы со здоровьем: врачи обнаружили у нее межпозвоночную грыжу.Фото: Евгения ГУСЕВА

Телеведущая призналась, что стресс от напряженных выступлений негативно сказывается на ее организме: после каждого выступления она чувствует, как энергия и силы покидают ее. К тому же постоянные переезды и плотный рабочий график не способствуют правильному питанию и здоровому сну. Бузова уверена, что это отрицательно влияет на общее состояние ее здоровья. Поэтому врачи рекомендуют артистам раз в полгода ложиться в клинику и полностью обследоваться.

- В любые времена, лучшая защита от любых вирусов и болезнетворных бактерий — был и остаётся, наш собственный сильный иммунитет, - рассказала она фолловерам. - Хороший сон, снижение уровня стресса, витамины и повышение иммунной защиты — то, что нужно нам для нашего здоровья. А особенно в период короновируса и пандемии. Плюс обязательно нужно делать #checkup организма.

Клиника расположена в Подмосковье, Бузова провела в ней пару дней. Предпосылки для того, чтобы всерьез заняться своим здоровьем, у телеведущей уже есть: недавно она призналась, что у нее появись проблемы с позвоночником. Врачи нашли у нее межпозвоночную грыжу, которая создает ей серьезный дискомфорт. Последние концерты Ольга отрабатывала буквально через боль. При этом медики настоятельно рекомендовали ей взять перерыв и не выступать, но Бузова решила не отменять выступления.

Сейчас она, как и многие российские артисты, сидит в вынужденном отпуске. Все развлекательные мероприятия прекращены из-за коронавируса. У Бузовой отменились гастроли по Германии, спектакли в России и все съемки. Даже вручение премии канала МУЗ-ТВ, где Ольга будет одной из ведущих, перенесено на осень. Так что у певицы действительно появилось время и стимул заняться своим здоровьем.

Телеведущую во всем поддерживает ее бойфренд Давид Манукян. Как настоящий мужчина и добытчик Давид обеспечил любимую всем необходимым. Например, в Инстаграме он похвастался тем, что купил для Ольги туалетную бумагу. Так что поклонники телеведущей хотя бы в этом пункте спокойны за нее.

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В Инстаграме Давид похвастался, что обеспечил Ольгу туалетной бумагой.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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