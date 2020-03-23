«У меня попа болит!»: Ким Кардашьян показала, каких жертв от нее требует мода

До того, как все развлекательные мероприятия отменили из-за коронавируса, Ким Кардашьян в начале марта успела слетать на Парижскую Неделю моды. Модель стала одной из главных звезд показа модного дома Balman. За один день 39-летняя Ким сменила сразу три костюма из латекса — новинки из последней коллекции Balman. Правда, на подиуме во время показа их демонстрировали манекенщицы-худышки. А тут в узкие брюки, рассчитанные на очень тощих моделей, втиснулась знаменитая попа Кардашьян! На фото, сделанных папарацци, было видно, что латекс так натянулся на ее ягодицах, что грозил вот-вот лопнуть.

Модель вышла в латексе на улицу и отправилась гулять по Парижу.Фото: EAST NEWS

«И как она умудрилась втиснуться в эти брюки?» - задавались вопросом многие поклонники Ким. Ответ мы узнали только сейчас – когда в эфир вышла очередная серия реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Камера запечатлела весь процесс облачения Ким в латексные брюки. И он, надо сказать, оказался довольно мучительным.

Латекс на фигуристую красотку натягивали буквально как целлофан на сосиску. Ким всячески изгибалась, пытаясь надеть на себя штанины. Ее лицо при этом выражало истинные муки.

Латекс на фигуристую красотку натягивали буквально как целлофан на сосиску. Фото: кадр видео.

- Блин, у меня вся кожа болит! – кричит Кардашьян в видео реалити-шоу. – Ой, моя попа! Я сейчас умру! Чертова неделя моды!

Ким всячески изгибалась, пытаясь натянуть на себя штанины. Фото: кадр видео.

На заднем плане сестра Кортни предупреждает ее, что она не сможет ходить в этом костюме в туалет: «Придется терпеть до вечера». Ким при этом снова меняется в лице.

Благодаря усилиям сразу нескольких ассистентов брюки все-таки заняли свою позицию на бедрах Ким. Фото: кадр видео.

Благодаря усилиям сразу нескольких ассистентов брюки все-таки заняли свою позицию на бедрах Ким. Модель вышла в них на улицу и отправилась гулять по Парижу. Было ли ей в них удобно – вопрос остался открытым. Но даже если Ким и испытывала некий дискомфорт, то, как настоящая актриса, даже бровью не повела.

Латекс так натянулся на ее ягодицах, что сквозь материал просвечивало нижнее белье.Фото: EAST NEWS

Ким постоянно летает на показы Balman, и это известно всем, кто следит за графиком звезды. В один из ее визитов на Парижскую Неделю моды Кардашьян ограбили прямо в отеле. Фигуристая звезда реалити лишилась драгоценностей на 11 миллионов долларов, а страху натерпелась на всю оставшуюся жизнь. Переодетые полицейскими бандиты ворвались к ней в номер одного из самых дорогих отелей французской столицы и, угрожая пистолетом, заставили отдать ценности. К счастью, Ким тогда не пострадала, а грабителей вскоре поймали. Но с тех пор Кардашьян стала гораздо осторожнее и во время поездок в Париж нанимает целый штат охраны.

Позже в одном из выпусков реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким призналась: она боялась, что грабители еще и изнасилуют ее. В момент ограбления она спала, и из одежды на ней была только тонкая ночная рубашка. Но бандитов знаменитые прелести Ким не прельстили. Они связали модель и заперли ее в ванной, полуживую от ужаса.