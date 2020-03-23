«Я выздоровела»: Ольга Куриленко объявила, что вылечилась от коронавируса

Ольга Куриленко порадовала поклонников хорошими новостями: 40-летняя актриса написала в Инстаграме, что полностью вылечилась от коронавируса. О том, что она заразилась COVID-19, звезда фильма о Джеймсе Бонде "Квантум милосердия" объявила неделю назад. И вот теперь Куриленко сообщила, что прошла лечение и полностью здорова.

- Я думаю, я полностью выздоровела, - написала она на своей страничке.

Ольга подробно рассказала о симптомах коронавируса и о том, как она чувствовала себя во время болезни.

- Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо, и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь! - пожелала артистка поклонникам.

olgakurylenkoofficial Happy Mother s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered

У Куриленко есть четырехлетний сын Александр от отношений с журналистом Максом Беницем (пара рассталась). Воспитывать мальчика Ольге помогает ее мама Марина Алябушева. Звездное семейство живет в Лондоне. В начале болезни актриса жаловалась поклонникам, что британские врачи отказались ее госпитализировать, несмотря на то, что у нее была очень высокая температура – 39 градусов. Свой отказ медики аргументировали тем, что больницы переполнены, и они помещают в стационар только гораздо более тяжелых пациентов, которые борются за жизнь. Ольгу отправили домой, взяв у нее анализ на коронавирус. Тест оказался положительным.

Ранее актриса также рассказывала, какие препараты она принимает во время болезни. Врачи прописали Ольге парацетамол, чтобы снизить температуру. Еще Куриленко пьет витамины – они не лечат от коронавируса, но помогают укрепить иммунитет. Ольга принимает витамины С, В, Е и Д, а также магний, цинк и железо в таблетках.

olgakurylenkoofficial Hello everyone! I m feeling better today. My fever is gone!

Незадолго до того, как у нее диагностировали коронавирус, Ольга осталась одна: актриса рассталась со своим бойфрендом, 31-летним аргентинским актером Беном Курой. Куриленко и Кура познакомились три года назад на съемках боевика «Отпетый мачо».

Бен – сын известного оперного тенора Хосе Куры – на 9 лет младше Ольги, но разница в возрасте, казалось, ничуть не мешает влюбленным. Куриленко не афишировала личную жизнь, но еще в феврале отношения пары казались безоблачными. На День влюбленных артистка опубликовала в Инстаграме снимок, на котором она нежно целует бойфренда. Как рассказал приятель актрисы британской Daily Mail, Ольге нелегко дается разрыв, но она обязательно придет в норму.