Крути педали, пока коронавирусы не догнали

С городского транспорта – на двухколесный

Шансы подцепить COVID-19, да и любую другую инфекцию, передвигаясь на велосипеде, близки к нулю, - уверяет известный пульмонолог Михаэль Баршок (Michael Barczok), доводы которого приводит издание Der Spiegel .

Во-первых, велосипедисты держатся на достаточном расстоянии друг от друга - по сути автоматически соблюдают «социальную дистанцию». И тем самым уменьшают риск заражения, поскольку коронавирусы передаются главным образом воздушно-капельным путем от людей, находящихся рядом – в одном-двух метрах.

Во-вторых, велосипедисты не полезет в городской транспорт – особенно в метро, где социально «самоизолироваться» просто нереально.

В-третьих, велосипедисты меньше других контактируют с теми или иными поверхностями – особенно поручнями, на которых коронавирусы могут жить аж до 9 дней.

И наконец, крутить педали просто полезно. Велосипедисты интенсивно дышат. А значит, тренируют мышцы легких – органов наиболее подверженных заражению, улучшают их кровоснабжение и вентилируют. По мнению пульмонолога это на сегодня лучшая защита от коронавирусов.

Велосепедистам проще соблюдать "социальную дистанцию".

Все – на велосипеды? Почему бы нет? Уедем на них от зловредной инфекции. Проветримся. Погода вроде бы располагает.

Как заниматься физкультурой во время карантина

Портал ScienceAlert ссылается на масштабное исследование, которое было проведено сразу после того, как закончилась эпидемия гонконгского гриппа 1998 года. Китайские и американские медики попытались понять, вредны или полезны физические упражнения во время карантина. Выяснили, что физическая активность все-таки полезна, но только в тех случаях, если упражняющиеся не филонят и не перетруждаются. Заниматься нужно в меру. Именно такие - умеренные усилия - укрепляют иммунитет.

Анализ продемонстрировал: чаще других умирали те, которые вообще не делали никаких упражнений, и те, которые делали их слишком много, интенсивно и часто – например, 5 раз в неделю и что называется, до седьмого пота.

Подцепившие вирус, но еще не заболевшие повышают шансы выжить примерно на 80 процентов, если упражняются по 20-30 минут в день. Нагружаются умеренно.

И наоборот, шансы умереть на 30-40 процентов выше у тех, которые в инкубационный период изнуряют себя по 2-3 часа, работают с весами близкими к максимальным.

Сильнее других рискуют марафонцы – в период эпидемии гриппа они умирали в 5 раз чаще.

Особенно эффективны, по мнению медиков, регулярные занятия физкультурой. Легче переносят болезнь те, которые перед тем, как заразиться, упражняются хотя бы в течение 3 месяцев.

Физкультура полезна для профилактики. Если, конечно, не перетруждаться.

Заболевшие, конечно же, должны прекратить занятия физкультурой. Вплоть до выздоровления. Возобновлять следует с минимальных нагрузок.