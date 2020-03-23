Коронавирус в Швеции: премьер страны призвал нацию сплотиться

Вопреки распространившимся в блогосфере сообщениям о том, что в Швеции власти не разделяют всемирной коронавирусной истерии и не настаивают на социальном дистанцировании, это совсем не так. Ситуация в стране очень тяжелая. С одной стороны, 1906 выявленных на сегодня случаев меньше, чем в соседней Норвегии — там таких уже далеко за 2 тысячи. С другой стороны, на выходных количество погибших в Швеции достигло 21, что суммарно равно числу жертв COVID в Норвегии, Дании и Финляндии. Да и темпы роста пугают — днем ранее было на полторы сотни меньше.

Все, кто может, работают удаленно. Могут далеко не все. Чувствующие недомогание должны сидеть дома. Пожилым вообще запрещено выходить на улицу. Рекомендовано как можно меньше передвигаться по стране, чтобы не разносить инфекцию по регионам. Дистанционно преподают вузы и старшие классы школы. Запрещены собрания числом свыше 500 человек. Остальные живут и работают, как прежде, — и таких большинство.

По-прежнему работают начальные школы и детсады. Соответствующий закон об их закрытии принят, но окончательное решение принимают на местах. Точнее, не принимают. Дело в том, что старшеклассники и студенты могут позаботиться о себе, когда их родители работают. Младшие ученики и дошколята не могут, поэтому кому-то из родителей придется столкнуться со сложным выбором — сидеть с ребенком, или потерять работу. Так учителя младших классов оказались среди героев — в одном ряду с врачами, продавцами и полицейскими, которые обеспечивают возможность шведов работать и дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

В субботу местный премьер Стефан Лёфвен в нетипичном для страны формате обратился к гражданам по ТВ. Он призвал нацию сплотиться в борьбе с вирусом, морально приготовиться к потерям близких, и также быть готовыми в ближайшие месяцы к ограничениям, возможно — внезапным. Из этого можно сделать вывод, что они могут случиться в любой момент. Скорее всего, речь идет об изоляции целых регионов. Очаги заражения собраны в 4 областях вокруг крупных городов — на них приходится 72 процента выявленных инфицированных. Впрочем, остальные 16 регионов — не против.