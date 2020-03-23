Как в Москве живут храмы, мечети и синагоги в эпоху карантина

В воскресенье, 22 марта, в большой церковный праздник "День сорока Севастийских мучеников", корреспондент КП отправилась посмотреть, как отреагировали на угрозу коронавируса места служения культа: храмы, мечети, синагоги.

С последними двумя дело оказалось просто. Они не работали.

Соборная мечеть на Проспекте мира сияла золотым куполом и выглядела непривычно опустевшей. Никаких толп народу, если не считать троих мужчин, расстеливших коврики прямо на асфальтовой площадке подле мечети.

- Куда, сестра? - остановил меня бородатый волонтер. - Молись дома. Мечеть закрыта. Не знаю, до какого, числа до десятого - двенадцатого, иншалла.

Немного помолчав, мужчина добавил:

- Чем меньше прямых контактов, тем меньше у вируса шансов оседлать нас в своих интересах.

Погуглив на сайте Соборной мечети, я нашла, что это - слова из обращения Дамира Мухетдинова, первого заместителя председателя духовной общины мусульман.

ОСНАЩЕНЫ ДИСПЕНСЕРАМИ

В синагогу в Спасоглинищевском переулке я вошла вместе с семьей, состоящей из мужа, жены и мальчика лет восьми. Все они хотели попасть на экскурсию, но были вежливо развернуты охранником Павлом:

- Никаких экскурсий проводиться не будет. Пропускаем, если идете в магазин или на молитву. Но в количестве до пятидесяти человек. Накануне на сайте синагоги появились рекомендации о том, как вести себя во время коронавируса. Молящихся просили находиться друг от друга на расстоянии два метра, призывали воздержаться от похода в синагогу прихожан старше 70 лет и отнестись с пониманием к тому, что не впустят, если лимит посетителей будет исчерпан.

Между прочим, на закрытых дверях молельного зала я увидела диспенсер с обеззараживающим раствором и табличку с подробнейшей инструкцией, как правильно мыть руки.

- Можно воспользоваться? - поинтересовалась я у Павла.

- Нужно! - ответил охранник.

Обнаглев, я спросила, можно ли отлить себе немножко в баночку. И в этой просьбе мне тоже не оказали.

У входа в синагогу - диспенсер с антисептиком и подробные инструкции по обработке рук.Фото: Евгения КОРОБКОВА

А вот внутрь журналистку "КП" не пустили.Фото: Евгения КОРОБКОВА

МОЛИТВА ЗА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДА

У дверей лютеранского собора Петра и Павла стоял симпатичного вида мужчина и вел подсчет желающих войти.

Меня посчитали под номером тридцать.

- Братья и сестры, посмотрите друг на друга, вот так выглядят пятьдесят человек, - поприветствовал пастор Константин (а мужчина у дверей был он) и взял в руки гитару.

Собравшиеся исполнили несколько песен религиозного содержания, трансляция которых велась онлайн. Происходящее сильно напоминало заседание в кружке бардовской песни.

После пения пастор Константин призвал помолиться за руководителей города, которым приходится нелегко. "Трудно принимать решения и с небольшой паствой, а что говорить о тех, кому нужно принимать решение за целый город".

Богослужение в стенах лютеранского собора Петра и Павла.Фото: Евгения КОРОБКОВА

По окончании мероприятия все стали пожимать друг другу руки и знакомиться.

- Помыть руки можно антисептиком в холле, - предупредил пастор в микрофон.

Я вышла в холл, но антисептика не нашла. Возможно, плохо искала.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Запрет на мероприятия с числом участников более 50 человек не коснулся православных храмов, поэтому в воскресный день, да еще праздник, народу во всех церквях было огромное количество.

Накануне Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом утвержден текст инструкции в связи с угрозой распространение коронавирусной инфекции. В частности, на время карантина было рекомендовано дезинфецировать лжицу (ложку) во время Причастия, заменить лобзание церковных святынь поклоном. Однако эти важные правила встретили со стороны некоторых мирян неприятие и даже упреки в маловерии. Можно себе представить, как непросто пришлось настоятелям, в задачу которых вошло не только подготовиться к обряду, но и вразумить верующих. Не всем это удалось одинаково эффективно.

Наблюдала собственными глазами, как, вопреки санитарно-гигиеническим рекомендациям, наш народ в очередь лобызал иконы и кресты, а некоторые пожилые прихожанки умудрялись, опершись руками на пол, облобызать еще и его. В условиях пандемии невольно приходили мысли о том, что после этого акта пожилая прихожанка пойдет в "Пятерочку", чтобы этими же руками выбирать помидоры.

Прихожанки православного храма исцеловали не только иконы, но и пол.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Порой в толпе можно было слышать речи о том, что инфекция пришла с Запада, нам она не страшна, а причастие - главное лекарство, после которого православному человеку не страшно и умереть. Однако к чести ряда храмов в непростых условиях меры по дезинфекции были соблюдены, а прихожане - вразумлены.

Церкви на Китай-городе практически все оказались оснащены средствами для дезинфекции. Иконы протирались чаще, чем обычно. Одним из первых обзавелся диспенсером и одноразовыми стаканчиками для святой воды храм Святой Троицы в Хохлах. Настоятель Алексей Уминский, провел просветительскую работу с мирянами так, что служба прошла образцово-показательно, с учетом новых требований, особенно хорошо заметных по ритуалу причастия. Уста причащающихся вытирали не платом, а одноразовыми салфетками, которые после сжигались в алтарном колодце. Запивку подавали в одноразовых стаканчиках, по окончании литургии батюшка прикладывал крест не для поцелуя, а к покрытым головам прихожанок и макушкам прихожан "бесконтактным благословлением". По окончании службы храм был закрыт.

Очень ответственно подошел к процедуре небольшой храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной роще. Его оснастили пульверизаторами с надписью "Дезраствор", чистыми неткаными салфетками для пыли.

Радует и то, как быстро храмы реагируют на критику. После посещения храма Зосимы и Савватия в Гольяново я написала в соцсетях недоуменный пост по поводу странного объявления на дверях, рекомендующего в связи с пандемией в Европе "чаще исповедоваться и причащаться". В тот же вечер объявление заменили на другое, информирующее прихожан, что "лжица дезинфицируется спиртом", "уста отираются одноразовой салфеткой", а "антисептик находится у входа".

Объявления в храмеФото: Евгения КОРОБКОВА