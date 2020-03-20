Комары, голод и алкоголь: в мире есть вещи пострашнее коронавируса!

Почему коронавирус так сильно поразил наше воображение? Это загадка, на которую нет ответа. За четыре месяца в мире от коронавируса умерло около 10 тысяч человек (данные на утро 20 марта). Но людям свойственно умирать. За всю историю человечества известен лишь один случай, заставивший многих усомниться в неизбежности этого правила, но этот прецедент, имевший место в Иерусалиме 2000 лет назад, по прежнему является предметом жарких дискуссий. Поэтому увильнуть от уготованного жребия скорее всего не получится. Но почему вслед за буфетчиком Соковым из «Мастера и Маргариты» мы норовим на ровном месте изобрести бином Ньютона, интересуясь вопросами жизни и смерти? С чего вы взяли, что имя всадника апокалипсиса - Коронавирус? Для начала давайте посчитаем. Мы, конечно, не сможем с циничной откровенностью Коровьева ответить на вопрос от чего и когда вы умрете. Но статистика поможет все же внести ясность в вопрос: что в мире на самом деле больше всего угрожает жизни людей? И помощью каких инструментов пожилая дама с косой собирает самую обильную жатву (спойлер - коронавирус не является ее любимым оружием)?

1. Голод (9 млн. жертв)

В Россию последний раз реальный голод приходил в коллективизацию (если не считать военных и послевоенных лет). Поэтому можно делать вид, что теперь нас это не касается. Поскольку 98 процентов голодающих живут в развивающихся странах. А все цивилизованное человечество ведет непримиримую войну с другим врагом - лишним весом. Но, во-первых, умные люди не рекомендуют спрашивать по ком звонит колокол. А во-вторых, на самом деле катастрофа происходит рядом с нами. Популярный (в том числе и у россиян) индонезийский туристический курорт Бали расположен в регионе, где недоедают в общей сложности 520 миллионов человек. А по соседству с Египтом, на пляжах которого каждый год отдыхали около 2 миллионов россиян, расположены Судан, Эфиопия, Нигер и другие страны, где голодает 243 миллиона человек.

По данным экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН ежегодно от голода и связанных с ним болезней умирает 9 миллионов человек. Другую шокирующую цифру приводит авторитетный медицинский журнал The Lancet: недоедание является причиной смерти 3,5 миллиона детей в возрасте от 1 до 5 лет. При этом в целом человечество производит столько продовольствия, что его с избытком хватит на всех. Но в богатых странах до трети продуктов питания выбрасывается на помойку. А теперь скажите, когда вы последний раз испытывали тревогу от того, что люди умирают от голода пока вы смотрите сериал по телевизору? А ведь это куда более страшная и осязаемая трагедия, нежели абстрактная угроза коронавируса, которая заставила многих надеть маски, отказаться от рукопожатий, сесть на карантин. Хотя у нас никакой эпидемии нет. По крайней мере на данную минуту.

2. Зеленый змий (3 млн. жертв)

А вот эта тема уже географически и духовно ближе к нам. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире ежегодно от алкоголя умирают 3 миллиона человек. Это значит, что 5,3% смертей в мире напрямую связаны с пьянством. Зеленый змий уносит больше жизней, чем ВИЧ, туберкулез и военные конфликты. Мы в этой печальной статистике среди лидеров. В России и странах СНГ приблизительно каждая пятая смерть так или иначе связана с алкоголем (ВОЗ включает в эту статистику ДТП, убийства и суициды, совершенные в пьяном виде). Роспотребнадзор называет другие цифры, по данным ведомства в 2018 году алкоголь убил 48 тысяч россиян. Но это только те случаи, где в документах алкоголь указан в качестве причины смерти. Если бы мы так же реагировали на эти цифры, как на гипотетическую угрозу коронавируса, то в стране давно пора ввести чрезвычайное положение и комендантский час.

3. Дорожные аварии (1,35 млн. жертв)

В 2016 году гибель людей в ДТП вышла на восьмое место в Топ-10 причин смерти по версии Всемирной организации здравоохранения (https://www.cdc.gov/injury/features/global-road-safety/index.html). Ежедневно в мире гибнет примерно 3700 автомобилистов, мотоциклистов, велосипедистов, пешеходов… ДТП это главная причина по которой из жизни уходят дети и молодые люди в возрасте от 5 до 29 лет. По данным ГИБДД в 2019 году в России жертвами дорожных аварий стали 16,9 тысяч человек. Но недавняя попытка отмены нештрафуемого лимита превышения скорости в 20 км/ч натолкнулась на мощное общественное возмущение. Кто здесь прав - это другой вопрос. Но реальная угроза не мешает людям по крайней мере обсуждать доводы и взвешивать приоритеты.

В 2016 году гибель людей в ДТП вышла на восьмое место в Топ-10 причин смерти по версии Всемирной организации здравоохраненияФото: Shutterstock

4. Свести счеты с жизнью (0,8 млн. жертв)

Цифры показывают, что человеку в мире живется не очень уютно. Ежегодно медики регистрируют от 10 до 20 миллионов попыток самоубийства. В 2015 году эти покушения привели к уходу из жизни 828 тысяч человек. Самоубийства входят в перечень главных причин гибели людей в мире (примерно 1,5 процента в год от общего числа). Наиболее остро эта проблема стоит в благополучной вроде бы Литве. Но на пятки прибалтам наступает Южная Корея. Россия тоже входит в число неблагополучных стран. Сподвигло ли нас это знание относиться друг к другу добрее? Это ведь просто - даже руки с антисептиком не надо мыть, достаточно отказать себе в удовольствии травить ближнего своего. Но незаметно, чтобы вся страна в едином порыве терзалась на эту тему.

5. Комары (0,7 млн. жертв)

Это самый страшный зверь на Земле. От укусов козявки, которая переносит такие заболевания, как энцефалит, лихорадку, малярию и т.д. каждый год погибает около 700 тысяч человек. Для сравнения жертвами криминальных убийств на планете становятся 500 тысяч людей. Укусы змей уносят жизни 50 тысяч человек, а на совести белых акул, главных «кинозлодеев» животного мира, в реальности не более дюжины съеденных пловцов в год.

Не случайно самый богатый человек планеты - Билл Гейтс, объявил комара своим личным врагом. Создатель «Майкрософт» вложил 4 миллиона долларов в создание генно-модифицированных комаров. Сами они человека не кусают, а своим диким сородичам будут передавать ген, который не позволит им дожить до полового созревания, когда самкам нужна кровь, чтобы дать потомство (самцы никого не кусают).

ВЗГЛЯД С ШЕСТОГО ЭТАЖА

Почему людям нравиться ждать конца света

Мы познакомились с пятью зловещими убийцами, которым коронавирус в подметки не годится. Но люди не особенно хотят про них знать. В то же время их завораживает все, что связано с новой болезнью, хотя смертность от коронавируса на порядок ниже, чем у птичьего гриппа. Это несоответствие между реальной опасностью какого-то явления и вниманию, которое ему уделяют люди, изучала группа ученых под руководством Макса Розера из Оксфордского университета. Они занимались исследованием освещения в СМИ такого явления, как терроризм. Ученые подсчитали, что за последнее десятилетие от рук террористов погибала в среднем 21 тысяча человек в год (минимум - 8 тысяч в 2010 году, максимум - 44 тысячи в 2014). На совести террористов 0,05% случаев гибели людей в мире (это данные 2017 года, когда всего умерло 56 миллионов). Но количество публикаций в СМИ было несопоставимо со вкладом террористов в увеличение смертности. Тогда ученые сравнили три показателя: от чего мы умираем; как интенсивно мы ищем в интернете информацию посвященную тем или иным причинам смерти; и как часто об этом пишут в ведущих американских и британских изданиях (New York Times и The Guardian). Получилась любопытная картина:

- 30,2 процента людей умирает от болезней сердца. Но лишь 2% людей обращаются в Google с поисковыми запросами на эту тему. И ей же посвящена примерно такая же доля новостей в СМИ (2,3%).

- От рака умирает примерно 29,5% людей. Но онкология дает 37% поисковых запросов (люди ее бояться). СМИ посвящают раку 12-13% материалов.

- Самые поразительные диспропорции касались насильственных форм смерти: самоубийства, убийства и терроризма. На эти темы приходилось около 23% поисковых запросов. А СМИ писали об этом в 70% материалов.

Ученые сделали вывод: информационная картина не отображает реального положения дел. Но виноваты в этом особенности потребления информации. Люди ценят в новостях «превентивный эффект» - то, что позволит им избежать смерти. Оценивая угрозы они чаще исходят из эмоциональных обстоятельств, нежели из рациональных (умереть от рака кажется страшнее, чем от болезни сердца, а стать жертвой теракта - тем более). СМИ в свою очередь зависят от интересов своих потребителей, в результате и те и другие попадают во взаимоусиливающийся цикл. Вероятно коронавирусу помог раскрутиться «эффект новичка». Это новая экзотическая угроза, опасность которой рядовому гражданину до конца непонятна. А значит читателю об этом хочется побольше узнать, чтобы себя обезопасить. СМИ в свою очередь этот интерес удовлетворяют и изо всех сил зарабатывают на нем. Но скоро наступит фаза осмысления и коронавирус займет место среди свиного гриппа, лихорадки Эболы, атипичной пневмонии и прочих рядовых напастей, которыми нас пугали совсем недавно. А люди будут с нетерпением ждать нового конца света.