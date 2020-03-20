2020-03-20T07:58:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в мире, последние новости на 20 марта: В России расшифровали геном COVID-19 и приступили к испытанию вакцины

Мы собрали последние новости о распространении коронавируса в мире на 20 марта 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Дальше всег в деле создания вакцины зашли ученые ГНЦ ВБ «Вектор».Дальше всег в деле создания вакцины зашли ученые ГНЦ ВБ «Вектор».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число зараженных коронавирусом людей в мире подходит к 250 000. При этом, за все время пандемии скончалось немногим больше 10 000 человек. Побороть болезнь удалось 86 тысячам людей со всего мира.

За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 52 пациентов из 23 регионов России. Подобная статистика могла бы звучать страшнее, если бы новости от российских ученых. Накануне стало известно, что им удалось расшифровать геном COVID-19. Это успех, за которым стоит большая работа и еще это значит, что ученые близки к созданию вакцины.

- У нас в стране 4-5 исследовательских коллективов сейчас занимается этой разработкой, - пояснил и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов. - Мы говорим только об идеях, которые будут воплощаться в жизнь. Пока мы можем сделать прототип вакцины и это вопрос шести месяцев.

По информации Роспотребнадзора, дальше всего в этом деле зашли ученые ГНЦ ВБ «Вектор». Именно сюда стекаются анализы со всей России и специалисты определяют заражен ли человек. Их исследования дошли до испытания на лабораторных животных.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU

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