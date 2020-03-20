Заболевшие коронавирусом в России: из инфекционных больниц выписаны уже 9 человек

На текущий момент на территории России зафиксированы 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф, запущенный Правительством РФ, Роспотребнадзором и Минздравом. Здесь постоянно публикуются оперативные данные по болезни COVID-2019.

За последние сутки врачи выявили 52 пациентов с коронавирусом в 23 российских регионах.

При этом на текущий момент из больниц выписаны уже 9 человек, которые подхватили коронавирус, но в итоге выздоровели. В этом списке - двое граждан Китая (лечились в Тюмени и Забайкалье), пятеро москвичей (четверо из них покинули больницу вчера) и еще двух человек выписали в Санкт-Петербурге.

При этом в России по-прежнему нет ни одной подтвержденной смерти от коронавируса. Вчера, напомним, в одной из столичных больниц скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Однако после вскрытия стало известно, что причиной смерти пенсионерки стал вовсе не COVID-2019а оторвавшийся тромб - пожилая москвичка имела несколько тяжелых хронических заболеваний.