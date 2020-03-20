В центре Москвы стекло со строящегося здания упало на машину, в которой ехал посол Финляндии

Вечером 17 марта на Арбате произошло ДТП с машиной посольства Финляндии, в которой ехал сам посол. Когда служебная BMW проезжала в арку дома на улице Новый Арбат, на нее упало стекло с реконструируемого участка дома.

- Посольским автомобилем управлял 60-летний водитель. Мужчина вез посла Финляндии по рабочим делам. Авто двигалось в направлении Мерзляковского переулка. К счастью, ни водитель, ни сам посол не пострадали. Последний не стал дожидаться сотрудников полиции и уехал на другом автомобиле, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время проводится проверка. Полицейским предстоит выяснить, почему в самом центре Москвы строительные работы проводятся без соблюдений необходимых мер безопасности.