2020-03-20T13:00:59+03:00
Происшествия

В центре Москвы стекло со строящегося здания упало на машину, в которой ехал посол Финляндии

К счастью, он не пострадал
Иван РУНЕВ
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Полицейским предстоит выяснить, почему в самом центре Москвы строительные работы проводятся без соблюдений необходимых мер безопасности.Полицейским предстоит выяснить, почему в самом центре Москвы строительные работы проводятся без соблюдений необходимых мер безопасности.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 17 марта на Арбате произошло ДТП с машиной посольства Финляндии, в которой ехал сам посол. Когда служебная BMW проезжала в арку дома на улице Новый Арбат, на нее упало стекло с реконструируемого участка дома.

- Посольским автомобилем управлял 60-летний водитель. Мужчина вез посла Финляндии по рабочим делам. Авто двигалось в направлении Мерзляковского переулка. К счастью, ни водитель, ни сам посол не пострадали. Последний не стал дожидаться сотрудников полиции и уехал на другом автомобиле, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время проводится проверка. Полицейским предстоит выяснить, почему в самом центре Москвы строительные работы проводятся без соблюдений необходимых мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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