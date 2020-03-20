Гармаш, Ахеджакова, Неелова будут читать для зрителей Чехова из дома

Некоторые столичные театры решили не расставаться со своими поклонниками на период коронавирусного карантина (по крайней мере до 10 апреля) и подготовили онлайн-программу, составленную из видеозаписей спектаклей или других театральных мероприятий.

Кто-то согласился работать на энтузиазме. Кто-то берет деньги за просмотры, к счастью символические, и уж точно в десятки раз меньшие, чем за билеты в партер.

Есть смысл воспользоваться предложением и посмотреть (или пересмотреть) достойные постановки.

В театре им.Моссовета бесплатные показы будут осуществляться на официальном сайте.

Ближайшая трансляция 20– 21 марта - спектакль Юрия Еремина «В случае убийства набирайте М».. Это детектив по пьесе английского драматурга Фредерика Нотта «В случае убийства набирайте “М”». В 1954 году в Голливуде был снят культовый фильм Альфреда Хичкока, а в 1998 году по мотивам пьесы режиссер Эндрю Девис выпустил картину «Идеальное убийство» с Майклом Дугласом в главной роли. В театре им. Моссовета - своя версия детективной драмы с любовной интригой, ревностью и преступным расчетом.

Театр им.Вахтангова с 21 марта начинает показы записей спектаклей онлайн.

21 марта в 14:00 - «Питер Пэн», в 19.00 - «Царь Эдип», 23 марта в 19.00 - «Мадемуазель Нитуш», 25 марта в 19.00 – «Дядя Ваня» и др.

Есть два вида записей - кино-театральная версия, которую делали профессиональные операторы с 5 камер. Будет также вариант, когда зрители смогут выбирать видеопотоки: в апреле в таком формате покажут «Мнимого больного», «Люди как люди», «Маскарад» и др. Это записи с трёх стационарных камер в зрительном зале Основной сцены, прямо во время просмотра можно выбирать ракурс.

Приобрести PIN-код и посмотреть расписание показов можно на сайте.

К международному Дню театра запланирован показ спектакля «Пристань», и этот показ будет бесплатным!

«Современник» начинает антивирусный онлайн-проект «Доктор Чехов».

Сейчас артисты театра сидят на карантине. Но не бездельничают, а в домашней обстановке снимают home video, где читают рассказы Антона Павловича. В этой идее спрятан еще такой посыл – обратить внимание зрителей на угрозу быстрого распространения коронавируса и не выходить из дома.

Записи можно смотреть каждый день в 19.00, когда в «мирное время» начинаются спектакли.

Проект открыл Владислав Ветров (он читал рассказ «Студент»). Следом - Сергей Гармаш, который прочтет «Недоброе дело». Анонсы на ближайший выпуск делаются накануне, поэтому огласить весь чтецкий список заранее невозможно.

Увидеть любимых актеров в домашней обстановке да еще с томиком Чехова в руках можно на официальных страницах «Современника» в соцсетях. Но уже сегодня, 20 марта, театр постарается запустить страницу на своем сайте.

На сайте театра им.Маяковского можно посмотреть онлайн трансляции спектаклей текущего репертуара. Показы платные. Цена просмотра от 300 до 600 рублей (за качественную кино-театральную версию). Начало просмотра в 19.00.

Из ближайших показов: 22 марта - «Русский роман» с Евгенией Симоновой в роли жены Льва Толстого Софьи Андреевны. 24 марта – смешной и грустный одновременно спектакль по пьесе Фридриха Горенштейна «Бердичев», в котором играют Ольга Орлова, Зоя Кайдановская, Татьяна Аугшкап, Игорь Марычев. 26 марта – «Дядюшкин сон» с Ольгой Прокофьевой и Полиной Лазаревой.

В Театре Практика первый показ спектакля Мастерской Кудряшова "Созвездия" (по пьесе британского драматурга Ника Пэйна) состоится в новом формате онлайн-премьеры. Главные роли исполнят Елизавета Янковская и Александр Горчилин.

Спектакль можно будет увидеть 22 марта в 21.00 по московскому времени в Яндекс. Эфире. Запись спектакля сохранится в открытом доступе до 21.00 23 марта.

Российский молодежный театр предлагает пересмотреть или посмотреть впервые записи спектаклей на портале Культура.рф. Здесь собраны постановки текущего репертуара ("Северная одиссея", "Чехов-GALA", "Денискины рассказы", "Кот стыда", "Лада. или Радость"), архивные спектакли последних лет ("Подходцев и двое других" и "Затейник") и замечательный архив Центрального детского театра ("Король Матиуш Первый", "Рамаяна" и др.)

Кстати, уж коли РАМТ привел нас на сайт "Культура.РФ", давайте и проведем здесь досуг в течение всего карантина. Выбор огромной - более 2,4 тысяч художественных и документальных фильмов, 1,6 тысяч концертов, 1,3 тысячи лекций, около 1000 видеоверсий спектаклей, включая архивные записи и современные постановки, 700 электронных книг отечественной классики.

Золотая коллекция телеверсий советских и российских спектаклей, во-первых, в хорошем качестве, а, во-вторых, бесплатна.

Рекомендовать конкретные постановки бессмысленно – при таком выборе каждый найдет на свой вкус хоть драму, хоть балет. Но мы все-таки назовем 5 шедевров разного жанра.

Мелодрама «Дальше — тишина» в постановке Анатолия Эфроса. Это спектакль тетра им. Моссовета. В ролях: Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Ирина Муравьева, Ирина Карташева… Стоит смотреть прежде всего ради дуэта Раневской и Плятта.

Комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» режиссера Валентина Плучека. В постановке московского театра Сатиры заняты Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Нина Корниенко, Татьяна Пельтцер, Георгий Менглет и другие.

Этот спектакль обрел статус легенды еще «при жизни» в том числе благодаря телевизионной версии, снятой режиссером Виктором Храмовым. В течение 18 лет артисты Сатиры выходили на сцену в комедии Бомарше. Жизнь спектакля оборвалась вместе с жизнью главного исполнителя — 14 августа 1987 года не доиграв последнюю сцену «Женитьбы Фигаро» Андрей Миронов потерял сознание, через два дня он умер из-за разрыва аневризмы и кровоизлияния в мозг.

Рок-опера Юнона и Авось режиссер Марк Захаров в театре «Ленком». В записи можно увидеть «золотой состав»: Николая Караченцова, Елену Шанину, Александра Абдулова и других.

Текст – Андрея Вознесенского, музыка – Алексея Рыбникова. Спектаклю скоро 40 лет. И он до сих пор считается театральным хитом.

Музыкальная комедия «Ханума» в постановке Юрия Аксенова и Георгия Товстоногова.

Этот спектакль питерского БДТ с неподражаемой Людмилой Макаровой (не путать с Тамарой Макаровой и Инной Макаровой!) на все времена. После просмотра настроение обязательно поднимется на борьбу с коронавирусом.

Балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» в постановке Юрия Григоровича (экранизация была осуществлена в 1983). Дирижер – Альгис Журайтис. Главные партии исполняют Наталья Бессмертнова и Александр Богатырев. Это шедевр, какие бы ассоциации у нас не вызывало «Лебединое озеро» в момент катаклизма.