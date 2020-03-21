Отделением Фонда начиная с апреля 2020 будут проводиться разъяснительные семинары по работе механизма прямых выплат

За своими деньгами больше не придется бегать

В Доме Правительства Московской области на днях состоялся семинар, посвященный теме перехода на прямые выплаты. Мероприятие было организовано Фондом социального страхования (ФСС РФ)

Как уже известно, с 1 января 2021 года Московская область переходит на механизм прямых выплат пособий работающим гражданам. Это значит, что целый перечень важных социальных пособий будет выплачиваться не работодателем, как раньше, а напрямую застрахованному лицу непосредственно территориальными органами Фонда социального страхования РФ.

Такой порядок пилотируется в регионах с 2011 года. С января 2020 года по этому механизму работают в 69 субъектах Российской Федерации. Осталось к ним присоединить еще 16 субъектов. Половина из них перейдет на прямые выплаты с июля 2020 года, вторая половина - с 1 января 2021. Новый механизм пришел на смену старой схеме, при которой пособия выплачивались работодателем в счет уплаты страховых взносов.

Что дает нововведение и как оно осуществляется на практике? Почему вообще возникла необходимость что-то менять в данной сфере? Об этом и говорили собравшиеся на семинаре социальные работники, работодатели и представители IT-компаний, от которых в большой степени зависит, как и когда будет внедрен в жизнь новый механизм.

На открытии семинара-совещания Председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим подчеркнул, что переход на новый механизм выплат должен пройти безболезненно. Это одна из главных текущих задач ФСС РФ. А главная цель всего процесса - сделать более продуктивной деятельность по осуществлению социальных выплат. "Переход на цифру меняет наш общий ландшафт заботы о себе", - красиво добавил глава ФСС РФ, имея в виду, что гражданам должно быть удобно проживать в своей стране, которая в идеале обязана обеспечить оптимальный комфорт этого существования, чтобы за своими же деньгами людям не пришлось бегать по многим инстанциям или долго ждать, пока у работодателя выправится финансовое положение.

- Мы защищаем наших граждан и хотим обеспечить им своевременные выплаты и в полном объеме, чтобы они не зависели от финансовой состоятельности работодателя, - поясняет первый заместитель председателя Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая. - Все знают, и не понаслышке, что случаются задержки выплат не только пособий, но даже заработной платы по причине финансового неблагополучия работодателя. А данный механизм позволит избежать этого и деньги будут поступать из Фонда социального страхования гражданину по реквизитам его банковского счета, по номеру карты «Мир» или почтовым переводом (по выбору). Для получателей пособий (застрахованных) не меняется ничего. Как и прежде, будет достаточно принести бумажный листок нетрудоспособности или сообщить работодателю номер электронного больничного, если речь идет о больничном, или другие документы (если разговор о других социальных выплатах), а уже работодатель формирует комплект документов на выплату пособий либо электронный реестр всех сведений и не позднее 5 календарных дней со дня получения заявления и необходимых документов от работника предоставляет (направляет) их в территориальный орган ФСС РФ по месту своей регистрации. ФСС начислит пособие и оно будет перечислено по тем реквизитам, которые гражданин указал в своем заявлении работодателю.

Кто получит прямые выплаты?

По словам руководителя Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС Вячеслава Толкачева, Фонд социального страхования будет выплачивать пособия не только по временной нетрудоспособности и материнству, но и по несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям. Представляем точный перечень этих пособий:

• по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием);

• по беременности и родам;

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

• единовременное пособие при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

• оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.

Преимущества сервиса

В первую очередь, с началом функционирования прямых выплат, выиграем мы с вами, обычные граждане, которым несмотря ни на что, будут перечисляться причитающиеся в том или ином случае денежки. В течение 10 календарных дней от момента получения всех сведений для расчета и выплаты от работодателя. Выплата пособия застрахованному лицу осуществляется территориальным органом Фонда социального страхования РФ. Пособия могут быть перечислены как на зарплатные счета (в том числе платёжную карту «МИР» по ее номеру, указанному в заявлении работника), так и на любой другой счет застрахованного лица. При желании гражданина также может быть осуществлен почтовый перевод.

Снизится нагрузка на работодателя. Значительно уменьшатся временные затраты предприятий на обработку и расчет пособий.

А при перечислении пособий по номеру карты «Мир» благодаря сокращению реквизитов, упростится цепочка выплат.

Возможно мгновенное информирование о причинах отказа или невозможности перечисления средств на карту.

В целом, как стало понятно из докладов спикеров, Московская область больше, чем наполовину готова работать по новому сценарию – 56,3% предприятий не испытывают никаких сложностей, в 25% случаев не готовы бухгалтерия и IT, 16,1% работодателей отметили, что задерживаются из-за недостаточности программного обеспечения, 2,7% - не подтянули свою бухгалтерию.

Однако область занимает второе место среди регионов по количеству выданных электронных листков нетрудоспособности - больше 1 млн.

И если говорить о картине по стране, то по словам руководителя Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС Вячеслава Толкачева, на настоящий момент более 80% медицинских учреждений страны уже перешли на цифровой документооборот и выдали более 24 млн. электронных листков нетрудоспособности. Выдают даже в отдаленных населенных пунктах общей численностью не более 3000 человек. И все отмечают исключительное удобство подобной формы.

И хотя на сегодняшний день ситуация такова, что выбор –формы больничного - бумажной или электронной, по закону остается за гражданином.

Куратор Московской области по прямым выплатам Шушкова Ирина – управляющий Государственным учреждением – Белгородским региональным отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, поделилась с участниками семинара опытом перехода на новый механизм выплат пособий застрахованным гражданам.

Участника семинара - крупнейших страхователи региона выразили готовность к переходу на прямые выплаты.

Заключительные доклады на семинаре в составе IT-блока были посвящены использованию программного обеспечения для перехода на «Прямые выплаты».