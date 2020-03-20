Бой Нурмагомедов – Фергюсон все-таки могут перенести из-за коронавируса: все площадки отказывают в проведении поединка 18 апреля

Главный босс UFC Дана Уайт впервые допустил, что поединок года Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон может и не состояться 18 апреля. «Еще дней десять назад я бы уверенно ответил, что бой будет обязательно. А сейчас я не знаю, у меня нет ответа», — заявил Уайт. Чуть ли не последняя точка существования настоящего мирового спорта тускло замигала. Еще чуть-чуть, погаснет и она. Будет жаль - этот бой в черную для спорта эпоху коронавируса нужен всем.

Нью-Йорк сказал: нет

Бой Нурмагомедов – Фергюсон словно проклят. Он откладывался уже четыре раза. Хабиб и Тони должны были подраться еще в 2015-м, но травмы бойцов и неудачная «сушка» Нурмагомедова срывали планы. Теперь вмешалась еще мировая эпидемия коронавируса.

Из-за угрозы распространения COVID-19 Нью-Йорк отказался принимать этот бой. Еще раньше ушла в отказ резервная площадка в Лас-Вегасе. И всегда уверенный в себе Дана Уайт выглядит непривычно сконфуженным: он всем уже обещал, что никакая зараза не победит Хабиба и Тони одновременно.

И шутки в твиттере, где Дана вывешивал картинку Луны и октагон на нем, с намеком что бой состоится там, уже не спасают.

«Мы можем провести бой в Заире среди джунглей»

До боя еще месяц, а значит есть время найти город, который не испугается провести это грандиозное шоу. Понятно, что это будет не США, и не Европа – их почти целиком захватила пандемия страха перед коронавирусом. Но, возможно, самый культовый поединок последних лет согласится принять неожиданная страна.

И именно об этом говорил на днях Нурмагомедов, и не факт что шутил. «Мы можем провести бой в Заире среди джунглей. Как там футбольный стадион? Где дрался Мохаммед Али с... Забыл его имя...» - набрасывал варианты дагестанец.

Давайте сначала устраним пробелы в памяти Хабиба.

Первое - Заир уже более двадцати лет носит название ДР Конго.

Второе – Мохаммед Али бился в 1974 году с Джорджем Форманом, и в историю этот поединок вошел под названием «Грохот в джунглях».

Третье – бой организовывали заирский диктатор Мобуту, а финансировал всю эту историю Муаммар Каддафи.

И сразу становится понятно: чтобы повторить «Грохот в джунглях», нужна такая страна, которая может постоянно не оборачиваться на США и Европу.

Вариант Абу-Даби отличный: там любят Хабиба

Одна из таких точек – Абу-Даби. Этот вариант на днях назвал отец Хабиба - Абдулманап Нурмагомедов, и говорил, что там могут дать хорошие деньги за право провести поединок. В таких словах есть резон. Хабиб – герой мусульманского мира, а Абу-Даби организовывал его бой с Дастином Порье, а Нурмагомедова принимал сам наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Может, пора обновить знакомство?

Даже бой без зрителей озолотит организаторов

«Заприте нас одних в каком-нибудь зале, и без какого-либо риска для всех узнаете, кто сильнее», - как-то бросил Хабиб всем тем, кто говорит о переносе боя из-за коронавируса. И Нурмагомедов снова прав: даже если этот поединок провести за закрытыми дверями, он превратится в золотую бездонную бочку.

Представьте себе, вся Америка, да и весь мир, сидит по домам, и не знает, чем заняться в субботний вечер. Футбола нет, баскетбола нет, бейсбола нет, хоккей, теннис, все что угодно – на паузе. Есть только чемпионат Белоруссии по футболу. А тут бой века Нурмагомедов – Фергюсон! Два сумасшедших бойца, один из которых может после победы броситься в зал, а второго уже давно надо записать к психиатру.

Сборы от платной трансляции обрушат все рекорды! А сервера онлайн-букмекеров рухнут в ночь с 18 на 19 апреля. UFC затмит собой даже коронавирус. Кажется, такой шанс Дана Уайт не имеет права упустить.