Лучшие стихи, шутки, заклинания и мемы о коронавирусе
Последние новости о свалившейся инфекции все воспринимают по-разному. Кто-то по традиции закупает гречку, чтобы не помереть с голоду во время карантина. Кто-то затаривается туалетной бумагой, поверив слуху о том, что ее производство скоро остановят. Кто-то вообще не обращает внимание на всю эту панику и ажиотаж. И продолжает жить как прежде. А кто-то наточил перо и рифмой выжигает заморскую заразу. Кто сказал, что надо бросить юмор в карантин? Сердце дома шуток просит больше, чем вакцин.
Александр ГУТИН
* * *
По планете нашей бедной
Проскакал коронавирус,
Черный, как китайский ниндзя,
От Аляски до Карпат,
И никто пока на свете
Не способен с ним сразиться,
Даже Бэтмен с Россомахой
Очень сильно его сцут.
Но сегодня мне открылась
Тайна чудо-заклинанья,
Что колдун один знакомый
Триста десять лет хранил.
И сейчас я расскажу вам,
Как нам справиться с заразой,
Как его нам можно очень
Даже просто победить.
Ты возьми рулон бумаги
Но не менее трёхслойной
Со смывающейся втулкой
С ароматом орхидей.
Замотай себя плотнее
И своих всех домочадцев,
Тёщу, тестя и собаку,
Кошку, хомяков, жену.
А потом насыпьте гречку
По периметру квартиры
Толстым, толстым, толстым слоем,
Сантиметров пятьдесят.
И сидите за дверями
Повторяя хором громко:
-Уходи, короновирус,
Поскорее уходи!
Пусть тебя назад китайцы
Заберут на рыбный рынок,
Там сожрут тебя кальмары
Им, кальмарам, все равно!
Нас хранит святая Греча,
Символ матушки-России,
Оберег и амулет наш
И священная хоругвь.
Мы построим из бумаги
Самой лучшей туалетной
Храм в честь преподобной Гречи
И молиться будем там,
Чтоб полями колосилась
Греча летом и зимою,
И чтоб если и болели б
То банальным ОРВИ.
И тогда заплачет вирус,
Сбросит ржавую корону,
Превратившись в сраный насморк,
Тот, что лечит «Отривин»
Будет злой короновирус
Бушевать в различных странах,
Но в великую Россию
Испугается пойти.
Юлий ГУГОЛЕВ
* * *
Кто длинной вереницей
идет за синей птицей,
кто боевыми группами
за сахаром и крупами,
а вот у нас в «Пятерочке»
снова были тёрочки.
Все злые как собаки,
что снова нет бумаги.
Поцапались две стервы
из-за мясной консервы.
Из-за буддиста-сволочи
закончились все овощи.
Какий-то патриоты
захапали все шпроты.
А твари либеральные -
все воды минеральные.
А три пенсионерки
делили спинку нерки.
Прибили старика там
(лез к полуфабрикатам).
Мне не купить, наверное,
(пришел с работы поздно я)
халяльное, кошерное
или хотя бы постное...
Сижу теперь под следствием
за то, что я кассирше,
час угрожая лезвием,
читал вот эти вирши.
Андрей СЕВСКИЙ
* * *
Мама спит. Она устала.
Ну и я играть не стала.
Я ее не разбужу.
Вот - уселась и сижу.
И фигею от дурдома...
Папу выгнали из дома.
Потому что сел на стул,
Рот раззявил и чихнул.
Чтобы вдруг не заразиться,
Дед пошел и лёг в больницу.
По сугробам и ухабам
Кот Кокос ушёл по бабам.
Будет шляться допоздна.
Ну а я совсем одна.
Словно странник на чужбине.
Вот - сижу на карантине.
Я бы многое могла.
Взять игрушки со стола.
Покружиться. Посвистеть.
Встать на стул и громко спеть.
Сделать вид, что я в Ухане.
Приготовить борщ в стакане.
Встать на дедову кровать,
Макарену станцевать.
А потом в костюме феи
Постучать по батарее.
Но молчу. И к стенке жмусь.
Каб не выгнали, боюсь.
Сергей ГРИНБЕРГ
* * *
Кто доброй сказкой входит в дом?
Кто всем и каждому знаком?
Кто не художник, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Он очень скоро будет тут -
Скажите, как его зовут?
Ка!
(ляляля-ляля)
Ра!
(ляляля-ляля)
Нти!
(ляляля-ляля)
Но!
Вадим РАСКИН
* * *
Вирус наступает.
Плотно взял в кольцо.
Наколи мне, кольщик,
Маску на лицо.
Игорь ПАВЛОВ
* * *
Стал режим наш очень хлесткий.
И не надо лить елей!..
Если даже в «Перекрёстке»
можно выхватить люлей.
Я припёрся, взял корзинку,
положил в неё кефир,
хлеб, огурчики, грудинку,
макарошки на гарнир,
помидорчики, ватрушку,
ну и это... чё скрывать... -
сок вишневый и чекушку
(сок, чтоб водку запивать -
чтоб ни вируса, ни сглаза -
крибли-крабле, хрящ свиной -
чтоб заморская зараза
обходила стороной!).
Ну и это... В общей массе
под сливающийся гул
подошел к четвертой кассе
и... нечаянно чихнул.
После этого такое!..
там, на кассе, началось!
Поначалу били трое.
Дальше четверо, но врозь.
Кто-то выхватил корзинку.
Ладно, чек недорогой...
Я в толпе увидел финку...
Выбил левою ногой...
Ну и дальше в этом зале,
я скажу вам не по лжи,
меня били и пинали
даже дети и бомжи.
Получил на всю катушку.
Но среди всех этих смут
мне сугубо жаль чекушку.
Ну а ссадины пройдут.
ШУТКИ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
* * *
- Здравствуйте, я вернулся из Италии в Сызрань, нужно ли мне ложиться на карантин?
- Милый вы мой, вы вернулись из Италии в Сызрань! Карантин не поможет, вам нужно ложиться в психушку.
* * *
Хочу обратиться к производителю гречневой крупы. Два дня сидим на карантине. Так вот. Почему в одной пачке у вас 27899 крупинок, а во второй всего 27712? Вы там все что, совсем стыд потеряли?
* * *
- Вы слышали, Абрам и Сара умерли?
- О, коронавирус!
- Нет, обычный грипп.
- А, ну это не страшно.
* * *
- Вирус, вирус запишись на папирус. С папируса на флешку, с флешки на Олежку. С Олежки на Якова, с Якова на всякого. Произносить три раза в день и будете в безопасности.
- Извините, а вы точно врач-инфекционист?
* * *
На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.
* * *
Коронавирус - это лучшее, что могло произойти к 8 Марта. Жена больше не хочет ехать в Италию. Дочка больше не хочет айфон с «Алиэкспресс». А теща сказала, что мечтает получить в подарок набор марлевых повязок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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