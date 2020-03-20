Лучшие стихи, шутки, заклинания и мемы о коронавирусе

Последние новости о свалившейся инфекции все воспринимают по-разному. Кто-то по традиции закупает гречку, чтобы не помереть с голоду во время карантина. Кто-то затаривается туалетной бумагой, поверив слуху о том, что ее производство скоро остановят. Кто-то вообще не обращает внимание на всю эту панику и ажиотаж. И продолжает жить как прежде. А кто-то наточил перо и рифмой выжигает заморскую заразу. Кто сказал, что надо бросить юмор в карантин? Сердце дома шуток просит больше, чем вакцин.

Александр ГУТИН

* * *

По планете нашей бедной

Проскакал коронавирус,

Черный, как китайский ниндзя,

От Аляски до Карпат,

И никто пока на свете

Не способен с ним сразиться,

Даже Бэтмен с Россомахой

Очень сильно его сцут.

Но сегодня мне открылась

Тайна чудо-заклинанья,

Что колдун один знакомый

Триста десять лет хранил.

И сейчас я расскажу вам,

Как нам справиться с заразой,

Как его нам можно очень

Даже просто победить.

Ты возьми рулон бумаги

Но не менее трёхслойной

Со смывающейся втулкой

С ароматом орхидей.

Замотай себя плотнее

И своих всех домочадцев,

Тёщу, тестя и собаку,

Кошку, хомяков, жену.

А потом насыпьте гречку

По периметру квартиры

Толстым, толстым, толстым слоем,

Сантиметров пятьдесят.

И сидите за дверями

Повторяя хором громко:

-Уходи, короновирус,

Поскорее уходи!

Пусть тебя назад китайцы

Заберут на рыбный рынок,

Там сожрут тебя кальмары

Им, кальмарам, все равно!

Нас хранит святая Греча,

Символ матушки-России,

Оберег и амулет наш

И священная хоругвь.

Мы построим из бумаги

Самой лучшей туалетной

Храм в честь преподобной Гречи

И молиться будем там,

Чтоб полями колосилась

Греча летом и зимою,

И чтоб если и болели б

То банальным ОРВИ.

И тогда заплачет вирус,

Сбросит ржавую корону,

Превратившись в сраный насморк,

Тот, что лечит «Отривин»

Будет злой короновирус

Бушевать в различных странах,

Но в великую Россию

Испугается пойти.

Юлий ГУГОЛЕВ

* * *

Кто длинной вереницей

идет за синей птицей,

кто боевыми группами

за сахаром и крупами,

а вот у нас в «Пятерочке»

снова были тёрочки.

Все злые как собаки,

что снова нет бумаги.

Поцапались две стервы

из-за мясной консервы.

Из-за буддиста-сволочи

закончились все овощи.

Какий-то патриоты

захапали все шпроты.

А твари либеральные -

все воды минеральные.

А три пенсионерки

делили спинку нерки.

Прибили старика там

(лез к полуфабрикатам).

Мне не купить, наверное,

(пришел с работы поздно я)

халяльное, кошерное

или хотя бы постное...

Сижу теперь под следствием

за то, что я кассирше,

час угрожая лезвием,

читал вот эти вирши.

Андрей СЕВСКИЙ

* * *

Мама спит. Она устала.

Ну и я играть не стала.

Я ее не разбужу.

Вот - уселась и сижу.

И фигею от дурдома...

Папу выгнали из дома.

Потому что сел на стул,

Рот раззявил и чихнул.

Чтобы вдруг не заразиться,

Дед пошел и лёг в больницу.

По сугробам и ухабам

Кот Кокос ушёл по бабам.

Будет шляться допоздна.

Ну а я совсем одна.

Словно странник на чужбине.

Вот - сижу на карантине.

Я бы многое могла.

Взять игрушки со стола.

Покружиться. Посвистеть.

Встать на стул и громко спеть.

Сделать вид, что я в Ухане.

Приготовить борщ в стакане.

Встать на дедову кровать,

Макарену станцевать.

А потом в костюме феи

Постучать по батарее.

Но молчу. И к стенке жмусь.

Каб не выгнали, боюсь.

Сергей ГРИНБЕРГ

* * *

Кто доброй сказкой входит в дом?

Кто всем и каждому знаком?

Кто не художник, не поэт,

А покорил весь белый свет,

Он очень скоро будет тут -

Скажите, как его зовут?

Ка!

(ляляля-ляля)

Ра!

(ляляля-ляля)

Нти!

(ляляля-ляля)

Но!

Вадим РАСКИН

* * *

Вирус наступает.

Плотно взял в кольцо.

Наколи мне, кольщик,

Маску на лицо.

Игорь ПАВЛОВ

* * *

Стал режим наш очень хлесткий.

И не надо лить елей!..

Если даже в «Перекрёстке»

можно выхватить люлей.

Я припёрся, взял корзинку,

положил в неё кефир,

хлеб, огурчики, грудинку,

макарошки на гарнир,

помидорчики, ватрушку,

ну и это... чё скрывать... -

сок вишневый и чекушку

(сок, чтоб водку запивать -

чтоб ни вируса, ни сглаза -

крибли-крабле, хрящ свиной -

чтоб заморская зараза

обходила стороной!).

Ну и это... В общей массе

под сливающийся гул

подошел к четвертой кассе

и... нечаянно чихнул.

После этого такое!..

там, на кассе, началось!

Поначалу били трое.

Дальше четверо, но врозь.

Кто-то выхватил корзинку.

Ладно, чек недорогой...

Я в толпе увидел финку...

Выбил левою ногой...

Ну и дальше в этом зале,

я скажу вам не по лжи,

меня били и пинали

даже дети и бомжи.

Получил на всю катушку.

Но среди всех этих смут

мне сугубо жаль чекушку.

Ну а ссадины пройдут.

ШУТКИ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

* * *

- Здравствуйте, я вернулся из Италии в Сызрань, нужно ли мне ложиться на карантин?

- Милый вы мой, вы вернулись из Италии в Сызрань! Карантин не поможет, вам нужно ложиться в психушку.

* * *

Хочу обратиться к производителю гречневой крупы. Два дня сидим на карантине. Так вот. Почему в одной пачке у вас 27899 крупинок, а во второй всего 27712? Вы там все что, совсем стыд потеряли?

* * *

- Вы слышали, Абрам и Сара умерли?

- О, коронавирус!

- Нет, обычный грипп.

- А, ну это не страшно.

* * *

- Вирус, вирус запишись на папирус. С папируса на флешку, с флешки на Олежку. С Олежки на Якова, с Якова на всякого. Произносить три раза в день и будете в безопасности.

- Извините, а вы точно врач-инфекционист?

* * *

На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.

* * *

Коронавирус - это лучшее, что могло произойти к 8 Марта. Жена больше не хочет ехать в Италию. Дочка больше не хочет айфон с «Алиэкспресс». А теща сказала, что мечтает получить в подарок набор марлевых повязок.