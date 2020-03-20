2020-03-20T15:43:13+03:00
Происшествия

«Пожалуйста, отвезите ребенка в детдом»: В подмосковной квартире нашли двухлетнего мальчика, которого бросили родители

Сбежавшие папа и мама оставили владельцу однушки записку
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Личности беглых родителей уже установлены.Личности беглых родителей уже установлены.Фото: СОЦСЕТИ
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Подмосковная полиция разыскивает мужчину и женщину, которые бросили в съемной квартире двухлетнего ребенка и сбежали. Мальчика обнаружил хозяин жилья, приехавший в среду, 18 марта, снять показания счетчиков.

- По словам мужчины, дверь была открыта, в комнате он обнаружил ребенка, который смотрел телевизор, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – Он спросил ребенка, где родители. Ребенок сказал, что ушли. Затем мужчина увидел на столе кусок картона, на котором была нацарапана записка: «Пожалуйста, отвезите ребенка в полицию или детдом».

Личности беглых родителей уже установлены. 22-летняя Наталья Хаперская родом из Магадана, в Москву приехала на заработки. В столице пересеклась на одной из работ с Андреем Андросовым из Серпухова, который сам мотался в столицу работать то грузчиком, то разнорабочим. Завязались отношения. Вскоре Хаперская забеременела и пара перебралась на малую родину Андрея. Здесь они сняли квартиру. Родился мальчик.

- Оба, насколько можно судить по словам соседей, перебивались случайными заработками, - сообщил источник. - Выпивающие.

По имеющейся информации, около месяца назад Наталья Хаперская сказала мужу, что поедет устраиваться на работу в Москву, попросила посидеть с ребенком, а сама пропала. Мужчина в итоге не придумал ничего лучшего, чтобы тоже сбежать - в день, когда владелец однокомнатной квартиры должен был приехать за квартплатой.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности». (Максимальное наказание по ней - до 1 года лишения свободы).

- Мальчик помещен в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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