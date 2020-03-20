Вирусолог рассказал,может ли мутация коронавируса повредить созданию вакцины

– Сейчас много горят о том, что вирус мутирует и эта фраза пугает народ. Все бояться: а куда же он замутирует? – пояснил Александр Алексеевич в эфире Радио «Комсомольская правда». – Но это действительно факт, с учетом того, что он распространяется на разные континенты.

Именно поэтому нашим ученым и пришлось самостоятельно расшифровывать геном вируса, хотя ранее уже была опубликована «формула» заразы из Уханя.

Расшифровка генома российскими учеными – это уже третья подобная работа в отношении COVID-19.

– Сейчас знают буквально каждую «буковку» в его геноме – это позволяет сравнивать, – поясняет профессор Чепурнов. – Первыми прочитали геном и опубликовали данные еще 12 января китайцы. Но после этого он пришел в Бразилию, и там тоже расшифровали геном. Сейчас тоже самое проделали наши ученые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

По словам ученого, вирусы мутируют очень быстро. Их изменения важно отслеживать, чтобы скорректировать разработку вакцины:

– Это процесс неизбежный, поскольку генетической основной большинства вирусов является РНК, а она подвергается спонтанным мутациям в тысячу раз чаще, чем ДНК. Именно поэтому очень часто происходят изменения и отклонения. Поэтому важно и полезно следить за этой ситуацией и с научной точки зрения, и с практической, потому что это может оказать влияние на разработку вакцины. Если изменения будут значимые и серьезные, тогда их придется учитывать.

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