Дорогие бабушки и дедушки, будьте здоровы! Вы нам очень нужны

Но как это сделать, если нужны продукты или лекарства? Сервис Добро Mail.ru призвал разместить плакаты в подъездах домов с обращением к пожилым жильцам. Торговая сеть «Пятёрочка» мгновенно поддержала идею

«Как известно, именно пожилые люди тяжелее всего переносят коронавирусную инфекцию. Бабушкам и дедушкам, которые живут одни, довольно сложно соблюдать режим самоизоляции в эти дни», - отмечается в официальных аккаунтах торговой сети «Пятёрочка» в социальных сетях. Там пользователей призывают быть неравнодушными друг к другу.

На плакатах, которые размещаются в подъездах жилых домов написано буквально следующее: «Дорогие бабушки и дедушки нашего подъезда! Будьте здоровы, вы нам очень нужны!» Рядом указывается имя человека, который готов оказать помощь, и номер его квартиры, чтобы пожилой человек смог оставить в соответствующем почтовом ящике список базовых продуктов и лекарств, которые ему необходимы. Человек, который выразил желание помочь, по мере своих возможностей покупает необходимый перечень и оставляет пакет с покупками у двери пожилого человека. Все делается, естественно, совершенно безвозмездно.

Организаторы предусмотрели и то, что наверняка найдутся другие желающие помочь старикам. Они могут вписать своё имя и номер квартиры. Таким образом, неравнодушные соседи смогут объединяться.

Наверняка кто-то захочет скачать и распечатать цветную или черно-белую версии плаката. Для этого нужно перейти по ссылке.

Если вдруг в подъезде не окажется одиноких пожилых людей, которым нужна помощь, пользователи всегда могут поддержать таких людей на сайте dobro.mail.ru. Там же организован сбор средств на это благое дело.