2020-03-20T17:21:42+03:00
Дом. Семья

Атлант затарил гречи: вкусные рецепты из гречневой крупы

Одно из отличных блюд, кстати, можно приготовить с помощью мультиварки
Ксения ИЛЬИНА
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В условиях эпидемии нам, россиянам ничего не мешает приготовить гаспачо с гречкой. Раз уж в наших домах ее теперь залежиВ условиях эпидемии нам, россиянам ничего не мешает приготовить гаспачо с гречкой. Раз уж в наших домах ее теперь залежи
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Рецепт 1

Томатный гречневый суп

Знаменитый итальянский гаспачо может быть, и холодным и горячим. В зависимости от температуры за окном и вашего настроения. А в условиях эпидемии нам, россиянам ничего не мешает приготовить гаспачо с гречкой. Раз уж в наших домах ее теперь залежи.

НАДО: 0,75 л любого бульона или воды, 0,5 стакана гречневой крупы, 1 стакан томатного сока, 5-6 помидоров, консервированных в собственном соку, 1 небольшая луковица, 1 морковка, 0,5 ст. ложки сушеной сладкой паприки, 1 зубчик чеснока, свежая зелень по вкусу, соль, черный молоты перец, растительное масло.

ГОТОВИМ:

1) Лук и морковь нарезаем мелкими кубиками и засыпаем в кипящий бульон. Варим на среднем огне около 5-7 минут.

2) Гречневую крупу перебираем, моем и отправляем в кастрюлю с бульоном.

3) Пока суп варится, готовим заправку из томатов в собственном соку: с помидоров снимаем кожицу, и поджариваем на растительном масле, пока они не превратятся в пюре. 4) Пробуем крупу на вкус. Если мягкая – можно считать, что суп почти готов. Отправляем в кастрюлю зажарку из помидоров, томатный сок, паприку, черный молотый перец и чеснок. Даем закипеть. Затем накрываем крышкой и даем настояться 10 минут.

5) Разливаем суп по тарелкам, в каждую наливаем несколько капель оливкового масла и посыпаем рубленой зеленью.

Рецепт 2

Рассыпчатая гречневая каша с зеленой фасолью и розмарином

Уйдем от банальностей типа, «гречка с тушенкой» или «гречка с молоком». В мире уже давно придуманы вещи и повкуснее. А если вы фанат рассыпчатой каши, то лучшая рассыпчатая гречка получается в мультиварке.

НАДО: 1 стакан гречневой крупы, 2 стакана воды, 1 стакан зеленой стручковой фасоли, горсть помидоров черри, 1 зубчик чеснока, 1 ч ложка соли, 1 веточка рзмарина.

ГОТОВИМ:

1) В чашу мультиварки наливаем 2 стакана воды, засыпаем 1 стакан промытой гречневой крупы, солим. Включаем мультиварку в режим «каша» и варим до готовности 30 минут.

2) В сковороду наливаем немного оливкового масла и разогреваем.

3) В разогретое масло бросаем веточку розмарина и зубчик чеснока. Поджариваем 1 минуту. Как только по пряности отдадут свой аромат, удаляем их из сковородки. Они свое дело сделали и больше нам не нужны.

4) В ароматное чесночно-розмариновое масло выкладываем зеленую стручковую фасоль и готовим на среднем огне около 3 минут.

5) Как только стручки станут слегка мягкими, отправляем в ту же сковороду помидоры черри. И теперь уже готовим все вместе, пока кожа на помидорках не начнет трескаться. 6) Теперь очередь гречки: ту рассыпчатую кашу, что мы заранее сварили в мультиварке, перекладываем к овощам. Держим на огне около 1 минуты. Затем снимаем с огня и накрываем крышкой. Продукты должны как следует «познакомиться» друг с другом. 7) Сервируем на стол со свежей зеленью.

Рассыпчатая гречневая каша с зеленой фасолью и розмарином

Рассыпчатая гречневая каша с зеленой фасолью и розмарином

Рецепт 3

Сливочная гречка с курагой и медом

А вы думали, гречневая каша только с салом и грибами бывает? Гречневая каша – это еще и потрясающая основа для десертов.

НАДО: 1 стакан гречневой крупы, 2 стакана воды, соль на кончике чайной ложки, 3 ст. ложки меда, 0,5 стакана кураги, щепотка корицы, несколько зернышек кардамона, 1, 5 стакана сливок.

Сливочная гречка с курагой и медом

Сливочная гречка с курагой и медом

ГОТОВИМ:

1) В чашу мультиварки наливаем 2 стакана воды, засыпаем 1 стакан промытой гречневой крупы, солим. Включаем мультиварку в режим «каша» и варим до готовности 30 минут.

2) Курагу заливаем кипятком и даем размякнуть. Затем нарезаем небольшими кусочками.

3) 1 стакан сливок выливаем в сотейник, добавляем к ним курагу и все пряности. Все вместе томим около 5-7 минут.

4) Рассыпчатую гречку из мультиварки перемешиваем с медом и сливочно-фруктовой подливой. Даем остыть и раскладываем по креманкам. 5) Оставшиеся сливки охлаждаем и взбиваем. Выкладываем в креманки сверху гречневого десерта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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