В России за сутки подтвердили еще 54 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю за коронавирусом в России озвучил данные за минувшие сутки. На территории России в течение последних 24 часов выявили 54 новых случая заражения инфекцией COVID-2019 в 9 регионах.

Сообщается, что 33 новых пациентов зафиксированы в Москве. Также коронавирус подтвержден у 6 жителей Якутии. В Санкт-Петербурге и Самарской области - по четыре заболевших. В Кировской и Новосибирской областях - по двое. По одному - в Подмосковье (мужчина около недели назад вернулся домой из Праги), а также в Ульяновской и Тюменской областях.

Напомним, днем ранее за сутки были зафиксированы 52 новых случая COVID-2019, но на гораздо большей территории. Тогда в суточный отчет вошли 23 российских региона.

Меры профилактики вирусных инфекций.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на котором постоянно обновляется статистика заболевания по стране, общее число зараженных увеличилось 253 человек.

Число выписанных пациентов, которые переболели коронавирусом и вылечились, увеличилось до 12.

По-прежнему в России нет ни одного подтвержденного смертельного случая среди больных СOVID-2019.

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