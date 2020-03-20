Только 13% российских работодателей отправили своих сотрудников на карантин

КОГО ОТПРАВЛЯЮТ ДОМОЙ

Вопреки ожиданиям, отправка сотрудников по домам, чтобы уберечь их от коронавируса, пока еще не очень популярна. Лишь 13% работодателей ответили, что отпустили своих работников на карантин — такие данные приводит сервис Работа.Ру, основываясь на результатах собственного опроса.

Главной причиной карантина стали поездки за рубеж. 37% представителей компаний, которые практиковали такую меру, сообщили, что изолировали работников после посещения стран, в которых вирус Covid-19 получил наибольшее распространение.

Еще 26% опрошенных отметили, что отправляют на карантин после любых заграничных поездок.

И 11% признались, что не разрешают работать в офисе тем, у кого замечены признаки, похожие на симптомы коронавируса.

Чаще всего карантин длится ровно две недели — этот вариант указали 65% работодателей.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ?

А как платят на карантине? Большинство работодателей (61%), как правило, карантин никак не оформляют, а просто переводят сотрудников на работу из дома с сохранением прежней зарплаты. Оплачиваемый отпуск оформляют только в каждой четвертой российских компании. Еще 7% работодателей отметили, что отправляют свои штаты в отпуск за свой счет.

ТАМ, ГДЕ НЕТ КАРАНТИНА

А что происходит там, где нет карантина и люди продолжают трудиться на своих рабочих местах?

4% представителей российских компаний компенсировали сотрудникам затраты на такси, чтобы минимизировать их риск заражения в общественном транспорте.

42% увеличили частоту уборки и дезинфекции рабочих помещений.

26% ежедневно измеряют температуру тела всех сотрудников

20% раздали всем медицинские маски для защиты.

38% признались, что ничего не сделали.

Общая сумма превышает 100%, поскольку этот вопрос предполагал несколько ответов.

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