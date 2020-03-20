Ростки позитива: в Китае снова открыли кинотеатры впервые после начала эпидемии коронавируса

Из-за пандемии мировая киноиндустрия находится сейчас, мягко говоря, в растерянном состоянии: замораживаются съемки фильмов и сериалов, откладывается выход в прокат блокбастеров (в том числе новый Джеймс Бонд), переносятся кинофестивали (и это в лучшем случае: Каннский фестиваль под угрозой отмены), пачками закрываются кинотеатры. В России кинопрокат свернут не полностью: прокатчики отменили и перенесли выход некоторых фильмов в соответствии с изменившимся графиком их выхода в странах-производителях, прежде всего США, но некоторые фильмы все же выходят - в кинозалы пускают за раз не более 50 человек.

На этом фоне обнадеживающе выглядит сообщение из Китая, которое распространила мировая кинематографическая пресса. Это, пожалуй, единственная хорошая новость в киноиндустрии за последнее время. С 20 марта в Поднебесной (а это, на секундочку, второй рынок кино, после американского) заново открываются кинотеатры и возобновляется кинопоказ. Разумеется, государственный кинопрокатчик не решается сразу выпустить на экраны новые фильмы. Пока зритель не привыкнет снова смотреть кино с толпой незнакомцев, ему предлагаются фильмы, которые уже были в китайском прокате. Это главные китайские блокбастеры последнего времени - «Война волков 2» (2017), «Блуждающая Земля» (2019), «Американские мечты в Китае» (2013) и китайско-французский фильм «Тотем волка» (2015) Жан-Жака Анно. Также повторно выходит собравший в Китае большие деньги «Капернаум» ливански Надин Лабаки.

Второй пакет фильмов, который будет выпущен в китайский прокат, помимо китайских включает голливудские шлягеры - «Зеленая книга», «Собачья жизнь» и «Собачья жизнь 2» (в этих фильмах есть китайские инвестиции). Продюсеры и прокатчики согласились, что вся прибыль от проката уйдет кинотеатрам. На фоне чудовищных новостей из Европы это событие вызывает не только ностальгию по недавним временам, когда миллионы людей свободно ходили в кино, но и робкую надежду на то, что когда-нибудь нормальная жизнь вернется и к нам с вами.