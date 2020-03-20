Отменят ли проект «Голос.Дети» из-за коронавируса. В Бразилии, Испании и Бельгии уже приостановили шоу

То ли что-то изменилось в воздухе, то ли Алсу подпортила карму детскому «Голосу», но продолжение шоу теперь под вопросом из-за распространения коронавируса. В Москве, где снимается проект, собираться толпами запретили. А это значит, что участие массовки в шоу исключено. Как быть? Неужели взять и отменить?

Многие дети приехали из других стран. Теперь их не пустят?

Состав участников детского «Голоса» подчеркнуто интернациональный. В этом году слепые прослушивания успешно прошли артисты и артистки из Белоруссии, Канады, Казахстана и других стран. Это значит, что дети из других государств должны будут прилетать для записи шоу. Но что теперь делать? Ведь в условиях борьбы с пандемией коронавируса Россия ограничила въезд иностранцев до 1 мая.

Начнем с того, что поединки — этап проекта, который начнут показывать со следующей пятницы (27 марта) — уже отсняты. Это значит, что участникам проекта как минимум две недели не придется приезжать в Россию. Два выпуска поединков займут аккурат две недели. До мая останется еще две — можно будет или взять паузу, или обойтись без массовки, и за это время снять этап нокаутов. А там, глядишь, авось все рассосется.

Кроме того, не факт, что в следующую фазу конкурса вообще попадут НЕ граждане России. Они могут сойти с дистанции. Поэтому вопрос может решиться (уже решился, но мы не скажем как!) естественным, скажем так, путем.

Плюс ко всему неизвестно, уезжали ли домой дети из Белоруссии и Казахстана. Возможно, они остались в России на время карантина. Многие вокалисты взрослого «Голоса», чтобы не мотаться туда-обратно, снимали жилье в столице на период съемок. Так проще.

Состав участников детского «Голоса» подчеркнуто интернациональный. Фото: Максим Ли

Шоу «Голос.Дети» идет по всему миру. У них тоже проблемы?

Пока речи о глобальной отмене вокальных шоу по всей планете не стоит. Карантин запер людей дома, но что парадоксально — они не стали больше смотреть ютуб (или другие ресурсы в интернете). Они включили пыльные, казалось бы, телевизоры! По данным монопольного телеизмерителя Mediascope, к примеру, 16-17 марта по Москве был зафиксирован рост ТВ-рейтинга среди аудитории до 24 лет. Чуть ли не двукратный.

Молодежь следит за коронавирусом по телеку!

О чем это говорит?

Правильно, работники ТВ всеми силами будут стараться сохранить внимание аудитории и по возможности не отказываться от успешных проектов.

Великобритания, охваченная коронавирусом весьма серьезно, пока не заявляла об отмене съемок. Там детский «Голос» обычно выходит летом, начиная с июня. И телеканал BBC сообщил о том, что студия Элстри, где снимают вокальный проект и кучу других программ («A League of Their Own», «The Chase», «Celebrity Juice»), посадила на карантин менеджмент, но не закрыла павильоны. И съемки там вовсю продолжаются.

Продолжение шоу теперь под вопросом из-за распространения коронавируса. Фото: Максим Ли

Идет проект и на родине формата «Голос» в Голландии. Организаторы шоу рассчитывают на еще большую аудиторию, готовую прильнуть к экранам во время эпидемии. Посмотрите, какой веселый Элвис там выступает. Даже собак на сцену пускают!

thevoicekidsnl Morgenavond staat er weer een gezellige aflevering van The Voice Kids voor je klaar! 20.30u bij RTL 4 #tvk #thevoicekids

Продолжается детский «Голос» и в Германии. И хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель, сравнившая пандемию коронавируса со Второй мировой, боится жать руку коллегам во время деловых встреч и уворачивается, дети и наставники шоу запросто ручкаются и обнимаются.

thevoicekids Lena zeigt gro es f r 0-Buzzer Alexander und animiert die Coaches-Truppe dazu, zusammen "Zusammen" zu singen! Tolle Geste, oder? . . . . #thevoicekids #sasha #lenameyerlandrut #maxgiesinger #floriansump #lukasnimscheck #deinefreunde #thoresch lermann #melissakhalaj

А вот в Бразилии решили не рисковать и тормознули пятый сезон детского «Голоса», как и несколько популярных в стране телепроектов. Правда, штука в том, что коллеги из Латинской Америки чуть опережают нас и уже добрались до живых концертов (полуфиналы и финал), которые должны были стартовать 29 марта. А мы — еще нет.

Аналогично и с бельгийской адаптацией проекта. Там застыли на фазе прямых эфиров. И даже готовились объявить победителя проекта сразу после четвертьфинала!

- Мы не собираемся этого делать, - успокоил Дэви Парментье, креативный директор телеканала VTM после ряда консультаций. - Многие зрители и, конечно, кандидаты на победу заслуживают апофеоза конкурса, в котором они так успешно участвовали. Поэтому, как только это станет возможным, мы будем транслировать полуфинал и финал "The Voice Kids". Мы просто не знаем, когда это произойдет. Возможно, этой весной, возможно, летом или осенью.

Испания, где вирус бушует весьма серьезно, вокальных тренеров проекта отправили по домам. А в съемках объявили безвременный перерыв. Ведущая шоу Ева Гонсалес объявила, что правительство Испании настоятельно рекомендует избегать массового скопления людей и частых тактильных контактов, поэтому испанская версия детского «Голоса» тоже приостановлена. Однако оптимизма наставники не растратили: они участвуют в одиночных квартирниках, которые стали популярны в Испании, регулярно выходят на связь с публикой и призывают сохранять спокойствие.

За несколько лет выхода в эфир проекта уже сформировалась четкая структура. Фото: Максим Ли

vanesamartin_ Mientras que anuncian qu d a estaremos de concierto casero en @yomequedoencasafestival os dejo este #NiT NiYo que tanto ped s!! ... sigamos en casa y agradeciendo fuerte a todos los que hacen posible que todo siga funcionando en la cadena ... nimo !!!!

Какие сценарии возможны в России? Может, перенести до лучших времен?

Пока вопроса о радикальном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в нашей стране, тьфу-тьфу, не стоит. Это значит, что большинство программ так и продолжают выходить в эфир на радость зрителю. Будут ли закрывать детский «Голос»? Далеко не факт. За несколько лет выхода в эфир проекта уже сформировалась четкая структура: «Голос.Дети» выходит в эфир весной, «Голос.60+» летом, просто «Голос» - осенью и завершается в Новый год.

В этот раз в седьмом сезоне детского «Голоса» полпути уже пройдено, осталось пять выпусков — три эфира поединков и песни на вылет (для каждой из команд), дополнительный тур (где вылетевшие получают шанс вернуться) и финал. Даже если предположить, что меры по карантину будут ужесточаться, всегда есть возможность отснять выпуски шоу без массовки. Да, хлопающих людей в кадре не будет. Зато музыку лучше слышно!

В седьмом сезоне детского «Голоса» полпути уже пройдено, осталось пять выпусков. Фото: Максим Ли

Кстати, по такому сценарию уже работает программа «Вечерний Ургант».

Хотя можно попробовать пойти и по бельгийскому сценарию, который так и не воплотился в жизнь: раздать статуэтки победителей всем участникам четвертьфинала и обойтись без прямых эфиров. Правда, в прошлом году мы нечто подобное, кажется, уже видели.

«Голос.Дети», Первый, пятница, 21.30