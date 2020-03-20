Отменят ли проект «Голос.Дети» из-за коронавируса. В Бразилии, Испании и Бельгии уже приостановили шоу
То ли что-то изменилось в воздухе, то ли Алсу подпортила карму детскому «Голосу», но продолжение шоу теперь под вопросом из-за распространения коронавируса. В Москве, где снимается проект, собираться толпами запретили. А это значит, что участие массовки в шоу исключено. Как быть? Неужели взять и отменить?
Многие дети приехали из других стран. Теперь их не пустят?
Состав участников детского «Голоса» подчеркнуто интернациональный. В этом году слепые прослушивания успешно прошли артисты и артистки из Белоруссии, Канады, Казахстана и других стран. Это значит, что дети из других государств должны будут прилетать для записи шоу. Но что теперь делать? Ведь в условиях борьбы с пандемией коронавируса Россия ограничила въезд иностранцев до 1 мая.
Начнем с того, что поединки — этап проекта, который начнут показывать со следующей пятницы (27 марта) — уже отсняты. Это значит, что участникам проекта как минимум две недели не придется приезжать в Россию. Два выпуска поединков займут аккурат две недели. До мая останется еще две — можно будет или взять паузу, или обойтись без массовки, и за это время снять этап нокаутов. А там, глядишь, авось все рассосется.
Кроме того, не факт, что в следующую фазу конкурса вообще попадут НЕ граждане России. Они могут сойти с дистанции. Поэтому вопрос может решиться (уже решился, но мы не скажем как!) естественным, скажем так, путем.
Плюс ко всему неизвестно, уезжали ли домой дети из Белоруссии и Казахстана. Возможно, они остались в России на время карантина. Многие вокалисты взрослого «Голоса», чтобы не мотаться туда-обратно, снимали жилье в столице на период съемок. Так проще.
Состав участников детского «Голоса» подчеркнуто интернациональный. Фото: Максим Ли
Шоу «Голос.Дети» идет по всему миру. У них тоже проблемы?
Пока речи о глобальной отмене вокальных шоу по всей планете не стоит. Карантин запер людей дома, но что парадоксально — они не стали больше смотреть ютуб (или другие ресурсы в интернете). Они включили пыльные, казалось бы, телевизоры! По данным монопольного телеизмерителя Mediascope, к примеру, 16-17 марта по Москве был зафиксирован рост ТВ-рейтинга среди аудитории до 24 лет. Чуть ли не двукратный.
Молодежь следит за коронавирусом по телеку!
О чем это говорит?
Правильно, работники ТВ всеми силами будут стараться сохранить внимание аудитории и по возможности не отказываться от успешных проектов.
Великобритания, охваченная коронавирусом весьма серьезно, пока не заявляла об отмене съемок. Там детский «Голос» обычно выходит летом, начиная с июня. И телеканал BBC сообщил о том, что студия Элстри, где снимают вокальный проект и кучу других программ («A League of Their Own», «The Chase», «Celebrity Juice»), посадила на карантин менеджмент, но не закрыла павильоны. И съемки там вовсю продолжаются.
Продолжение шоу теперь под вопросом из-за распространения коронавируса. Фото: Максим Ли
Идет проект и на родине формата «Голос» в Голландии. Организаторы шоу рассчитывают на еще большую аудиторию, готовую прильнуть к экранам во время эпидемии. Посмотрите, какой веселый Элвис там выступает. Даже собак на сцену пускают!
Продолжается детский «Голос» и в Германии. И хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель, сравнившая пандемию коронавируса со Второй мировой, боится жать руку коллегам во время деловых встреч и уворачивается, дети и наставники шоу запросто ручкаются и обнимаются.
А вот в Бразилии решили не рисковать и тормознули пятый сезон детского «Голоса», как и несколько популярных в стране телепроектов. Правда, штука в том, что коллеги из Латинской Америки чуть опережают нас и уже добрались до живых концертов (полуфиналы и финал), которые должны были стартовать 29 марта. А мы — еще нет.
Аналогично и с бельгийской адаптацией проекта. Там застыли на фазе прямых эфиров. И даже готовились объявить победителя проекта сразу после четвертьфинала!
- Мы не собираемся этого делать, - успокоил Дэви Парментье, креативный директор телеканала VTM после ряда консультаций. - Многие зрители и, конечно, кандидаты на победу заслуживают апофеоза конкурса, в котором они так успешно участвовали. Поэтому, как только это станет возможным, мы будем транслировать полуфинал и финал "The Voice Kids". Мы просто не знаем, когда это произойдет. Возможно, этой весной, возможно, летом или осенью.
Испания, где вирус бушует весьма серьезно, вокальных тренеров проекта отправили по домам. А в съемках объявили безвременный перерыв. Ведущая шоу Ева Гонсалес объявила, что правительство Испании настоятельно рекомендует избегать массового скопления людей и частых тактильных контактов, поэтому испанская версия детского «Голоса» тоже приостановлена. Однако оптимизма наставники не растратили: они участвуют в одиночных квартирниках, которые стали популярны в Испании, регулярно выходят на связь с публикой и призывают сохранять спокойствие.
За несколько лет выхода в эфир проекта уже сформировалась четкая структура. Фото: Максим Ли
Какие сценарии возможны в России? Может, перенести до лучших времен?
Пока вопроса о радикальном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в нашей стране, тьфу-тьфу, не стоит. Это значит, что большинство программ так и продолжают выходить в эфир на радость зрителю. Будут ли закрывать детский «Голос»? Далеко не факт. За несколько лет выхода в эфир проекта уже сформировалась четкая структура: «Голос.Дети» выходит в эфир весной, «Голос.60+» летом, просто «Голос» - осенью и завершается в Новый год.
В этот раз в седьмом сезоне детского «Голоса» полпути уже пройдено, осталось пять выпусков — три эфира поединков и песни на вылет (для каждой из команд), дополнительный тур (где вылетевшие получают шанс вернуться) и финал. Даже если предположить, что меры по карантину будут ужесточаться, всегда есть возможность отснять выпуски шоу без массовки. Да, хлопающих людей в кадре не будет. Зато музыку лучше слышно!
В седьмом сезоне детского «Голоса» полпути уже пройдено, осталось пять выпусков. Фото: Максим Ли
Кстати, по такому сценарию уже работает программа «Вечерний Ургант».
Хотя можно попробовать пойти и по бельгийскому сценарию, который так и не воплотился в жизнь: раздать статуэтки победителей всем участникам четвертьфинала и обойтись без прямых эфиров. Правда, в прошлом году мы нечто подобное, кажется, уже видели.
«Голос.Дети», Первый, пятница, 21.30
ИСТОЧНИК KP.RU