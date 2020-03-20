Доктор: Чем выше повседневная вентиляция легких, тем коронавирусу тяжелее

Одна из главных загадок COVID-19 – он, в отличие от других острых респираторных вирусных инфекций, почему-то щадит детей, подростков, но жесток к пожилым и людям преклонного возраста. Хотя грипп, прочие ОРЗ и даже другие коронавирусы, его собратья, прежде всего бьют по старикам и детям. По статистике китайских медиков, в возрастной группе 0-20 лет всего один процент заболевших COVID-19. Но болезнь у них проходит в легкой форме. Больше всего больных - среди ветеранов за 80 лет. Риск смерти у них - 15 процентов.

НЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ВИРУСУ ПОКОРНЫ

- Эта статистическая закономерность в разных странах примерно одинакова, - говорит доктор Александр Котровский. - Хотя национальные особенности питания и образа жизни, климатические условия, уровень здравоохранения и социального обеспечения отличаются, иногда значительно.

- Вот еще один парадокс. Медики сходятся в мнении, что самая здоровая диета в мире – средиземноморская. Французы, испанцы, итальянцы… Но именно Италия сейчас стала главным очагом пандемии в Европе, смертность там самая высокая в Старом Свете. У испанцев, французов ситуация немногим лучше.

- Специалисты всех стран в тупике: почему COVID-19 столь «разборчив»? Инфекция новая, природный иммунитет к ней еще не выработался, вакцину для прививок пока не разработали, лекарств специфических нет. Вроде бы все возрасты должны быть ему покорны. Однако некоторые, к счастью, оказались в «привилегированном положении». Непонятно, почему.

В своем анализе я исходил из того, что новый коронавирус поражает легкие. В случае обострения болезни человек погибает от пневмонии.

Проанализировав возможные причины, пришёл к выводу: статистические закономерные отличия заболеваемости и тяжести течения COVID-19 в различных возрастных группах населения прямо связаны с повседневной вентиляцией легких. Чем она лучше, тем меньше риск заразиться, а при заражении недуг протекает в более лёгкой форме и наоборот.

Начнём с младшего возраста.

Физически здоровые дети подвижны, активны, состояние покоя для них утомительно. Они не сидят на месте, скачут, прыгают, бегают, шумят… В это время дыхание становится глубоким, альвеолы (сотни миллионов пузырьков в легких, участвующие в акте дыхания, - Ред.) хорошо вентилируются. Статистика констатирует, что они крайне редко заболевают COVID-19, а уж если это происходит, то в лёгкой форме.

Аналогично ведут себя подростки вне уроков. Молодежь уже менее активна физически. Однако она регулярно устраивает себе разгрузки от покоя: дискотеки, спортивные игры. Даже фанаты на стадионах в полной мере задействуют резервный объем воздуха во время "кричалок", что прекрасно вентилирует лёгкие.

С 30-40 лет физическая активность падает, а заболеваемость COVID-19 растёт. Как и смертность. В пенсионном возрасте преобладает спокойный, размеренный образ жизни. Даже походка изменяется, напоминая больше прогулочную. В результате низкой физической активности дыхание становится стабильно - спокойным, неглубоким, что негативно сказывается на легочной вентиляции. В этой же возрастной группе высокая заболеваемость во всех странах.

В пенсионном возрасте преобладает спокойный, размеренный образ жизни. Даже походка изменяется, напоминая больше прогулочнуюФото: REUTERS

У ветеранов за 75-80 лет тенденция ухудшения вентиляции лёгких продолжается, т. к. начинает преобладать сидяче-лежачий образ жизни. Эта возрастная группа с самым высоким риском заражения COVID-19 и вероятностью тяжёлого течения заболевания с непредсказуемым финалом. И чем старше, чем менее подвижен человек, тем больше нужно приложить усилий для благополучного выздоровления, особенно лежачих больных.

Корреляция между уровнем легочной вентиляции и риском заражения этой инфекцией с более тяжёлым течением прослеживается у людей, страдающих диабетом, артериальной гипертензией (гипертонией), онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такие разные болезни, но больных объединяет одно - низкая физическая активность и, как следствие, неглубокое дыхание с недостаточной вентиляцией альвеол.

ОЗДОРАВЛИВАЕМ ЛЕГКИЕ

- Такое легкое объяснение про роль вентиляции легких?!

- Возможно, я ошибаюсь. Буду весьма рад, если мою концепцию проверят в медицинских НИИ. Но других-то версий пока нет. А время не ждет. Болезнь уже в России! В ближайшем будущем, судя по прогнозам, очень многим россиянам придется с ней столкнуться. Надо срочно готовиться!

- Как?

- Оздоравливать легкие! Легочная вентиляция в норме зависит от частоты и глубины дыхания. Редкое, но более глубокое эффективнее более частого, но менее глубокого. Объясню на конкретном примере. Два человека одной комплекции в состоянии покоя. У одного частота дыхания 20 в минуту, объем воздуха при вдохе и выдохе - 300 миллилитров. Минутная вентиляция лёгких равна 6 литрам. У другого частота дыхания в два раза реже - 10 в минуту, зато объем воздуха при вдохе и выдохе вдвое больше - 600 мл.

Физически здоровые дети подвижны, активны, состояние покоя для них утомительноФото: Shutterstock

- Позвольте, товарищ доктор! 600 мл умножить на 10 - получаются те же самые 6 литров вентиляции в минуту.

- Казалось бы, эффективность дыхания одинакова. Однако не все так просто. В дыхательной системе человека есть так называемое анатомическое мёртвое пространство - объем воздухоносных путей, в которых не происходит газообмена (носовая и ротовая полости, глотка, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы). Он содержит примерно 140 мл воздуха.

А теперь давайте проведём окончательный подсчёт. В первом случае из 300 мл свежего воздуха до альвеол дойдет только 160 мл, т. к. 140 уйдет на вытеснение к альвеолам воздуха из анатомического мёртвого пространства. Запомним - только 160 мл свежего воздуха. Во втором случае дыхание более глубокое и из 600 мл свежего воздуха до альвеол дойдет больше: 600 мл - 140 мл=460 мл.

В первом случае частота дыхания 20 в минуту, значит, минутная вентиляция альвеол равна 160мл × 20 =3200мл.

Во втором случае частота дыхания 10 в минуту, т. е., минутная вентиляция альвеол 460 мл × 10=4600 мл. Так что глубокое дыхание повышает эффективность альвеолярной вентиляции на 40% даже в состоянии физического покоя.

При физической же нагрузке увеличивается потребность в кислороде, поэтому наряду с увеличением частоты дыхания увеличивается объем вдыхаемого воздуха. В этом случае вентиляция альвеол несравненно лучше.

ШАРИК ВАМ В РУКИ!

- Что конкретно делать лично мне, журналисту из зоны риска (66 лет) и читателям «Комсомолки», чтобы уберечься от коронавируса, а в случае болезни облегчить ее течение, элементарно выжить?

– Сейчас, в связи с пандемией, все вдруг вспомнили о гигиене рук. Постоянно моют их с мылом. И это правильно. Также необходимо в любом возрасте уделять особое внимание гигиене лёгких. Нормализуя их вентиляцию с помощью глубокого дыхания, тренажеров, физкультуры, спорта.

Людям, оказавшимся на карантине в стационаре или дома вынужденное двухнедельное физическое безделье следует разнообразить регулярными занятиями, улучшающими вентиляцию лёгких. При госпитализации больного COVID-19 его надо обучить правильному дыханию и контролю эффективности вентиляции лёгких, дыхательной гимнастике. Это, на мой взгляд, необходимо включить в число приоритетных медицинских мероприятий профилактики осложнений.

А сейчас несколько простых и эффективных упражнений.

1. Встаньте прямо. Руки опущены. Медленно поднимая руки вверх, делайте глубокий-глубокий вдох. Слегка разведя над головой руки в стороны, медленно опускайте их, совершая полный выдох. Одновременно наклоняя туловище вниз.

Каждый час выполняйте упражнение 5-10 раз.

Кто не может делать стоя, больные, ветераны, садитесь на стул, глубоко дышите, поднимая и опуская руки.

Важное условие - не допускайте головокружения. В этом случае уменьшите глубину вдоха-выдоха, тренируйтесь медленно.

2. Надуваем воздушный шарик.

Нас, советских студентов-медиков, профессора учили профилактике застойной пневмонии и пролежней. Это беда лежачих больных. Застойная пневмония может печально закончиться, как и пневмония при COVID-19. Профилактика была простая – регулярно надувать воздушные шарики или резиновые мячики! Помогало.

Поэтому купите воздушные шарики либо надувные детские игрушки, но без ниппеля, чтоб воздух свободно выходил. И тренируйтесь каждый час по пять минут. Но помните о гигиене. Регулярно мойте игрушки изнутри и снаружи.

3. Выдох через воду.

Более доступный и гигиеничный способ вентиляции легких. Поскольку выдох производится в воду. Купите трубку диаметром 1-2 сантиметра и длиной метр-полтора. Наполните водой ванну, ведро или другую емкость. Один конец трубки погрузите в воду. А через другой выдыхайте воздух. Процедура - около пяти минут.

Несколько слов о домашних питомцах.

Песики, котики - замечательно, наш позитив. Но их хозяевам необходимо трижды в день проветривать квартиру, ежедневно делать влажную уборку, пылесосить. Иначе шерсть, эпителий животных попадут в легкие. А это риск более тяжелого протекания коронавирусной, да и другой инфекции.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ПЛЕВАТЕЛЬНИЦУ

- У ряда пациентов коронавирусная инфекция сопровождается диспепсическими явлениями, диареей. Я не исключаю, это связано с тем, что человек, откашливаясь, проглатывает мокроту, содержащую эти вирусы. У нас не принято сплевывать ее. Нужно иметь небольшую плевательницу: специальный стаканчик, баночку, другую емкость для мокроты. Понимаю, в общественном транспорте это вызовет шок, поэтому на людях с ней показываться не стоит. Но дома, в личном автомобиле обязательно сплевывайте в нее!

ИЗ ДОСЬЕ «КП

КОТРОВСКИЙ Александр Викторович, 73 года. Закончил Первый московский медицинский институт имени Сеченова. Кандидат медицинских наук. Имеет более 70 научных трудов по вопросам медицины, здорового образа жизни, 15 патентов в области здравоохранения. В 80-е годы разработал метод иммунно- ферментного анализа (ИФА) для специфической серодиагностики сифилиса. СССР первым в мире наладил тогда промышленный выпуск этих тестов ИФА.

P.S.

После разговора с доктором Котровским я заглянул в соседний хозяйственный магазин. Купил за 70 рублей метр белой полипропиленовой трубки, используемой в сантехнике. Диаметр 2 см. И регулярно выдыхаю через нее в ведерко, полное воды. Чем ближе конец трубки к дну ведра, тем больше сопротивление воды, эффективнее вентиляция легких, объяснил врач. Вечером залез в теплую ванну с пеной, морской солью. И трубку с собой взял, «побулькал». Понравилось. Совместил приятное с полезным.