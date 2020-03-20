2020-03-20T20:22:24+03:00
В мире

Мария Захарова: Около 9 тысяч россиян ждут возвращения на Родину. Занимаемся этим. Круглосуточно

Спикер МИД РФ рассказала о мерах по эвакуации соотечественников, застрявших на чужбине из-за карантина
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото Сергей Карпухин/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото Сергей Карпухин/ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала количество россиян, застрявших за рубежом из-за карантинных мер, отмены авиарейсов и закрытия границ, вызванных пандемией коронавируса:

— Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину. Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно, — сообщила дипломат на своей странице в фейсбуке.

В большинстве своём речь идёт о туристах, оказавшихся отрезанными от родины из-за неожиданной международной блокады. Тяжёлая ситуация, например, складывается на Филиппинах, где находится несколько сотен наших соотечественников. Местные власти в течение 72 часов предписали им покинуть страну, но до столицы, откуда теоретически могут быть авиарейсы, добраться невозможно: карантин.

Однако, по словам Захаровой, вопрос c соотечественниками, застрявшими в экзотических странах, решается:

— По Марокко. Читаю: «Посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. В данный момент идёт межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из этой и других стран, — сообщила дипломат.

При этом есть и хорошие новости: в ситуации с Черногорией (которая первоначально отказывалась выпускать россиян из страны, если Москва «зеркально» не эвакуирует черногорцев на родину) — наметились подвижки.

Точное время завершения карантина и открытия границ спрогнозировать пока невозможно — это зависит от течения пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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