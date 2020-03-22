Балансируя на вершине утеса: 125 лет легендарному Леониду Утесову

Когда о нем вспоминал Аркадий Райкин, то перечислял самые разные слухи об Утесове. «То говорили, что он бывший уголовник, то утверждали, что он горький пьяница, и даже - что у него «искусственное горло».

Но вершиной абсурда для Райкина стал разговор с одним из руководителей, который как-то попросил Аркадия Исааковича объяснить популярно, что такое эстрада. Райкин перечислил несколько имен, дошел и до Леонида Утесова. Тут руководитель побагровел и обозвал Утесова проходимцем. И пояснил подобное отношение тем, что Леонид Осипович якобы «хотел на шине Черное море переплыть, удрать в Турцию». Н-да, и это о человеке, который неоднократно ездил в Париж всей семьей и явно имел возможность перебраться не только в Турцию без эксцессов и мореплавания на шине. В Париже он и услышал американский джаз, влюбился и создал «Теа-джаз» в Ленинграде, чтобы с тех пор шагать «с песней по жизни».

Несмотря на все свои регалии, Леонид Утесов любил похулиганить.Фото: РИА Новости

Нельзя сказать, что сам Утесов, блистательный рассказчик, не подливал масла в огонь, порождающий легенды. Например, артист отмечал свой день рождения исключительно 22 марта, а не двадцать первого (по старому стилю - девятого), как значилось во всех официальных документах и энциклопедии. Достоверно известно, что родился он в Одессе в 1895 году в многодетной семье херсонского мещанина Вайсбейна, вместе с сестрой-близняшкой. Мальчика назвали Лазарем, девочку - Перлей. Та мясорубка начала двадцатого века, в которой мололся мир в годы его взросления, в мемуарах Утесова выглядит как в фильмах о Неуловимых мстителях. Он присоединялся к бродячим оркестрам как гитарист, был гимнастом и «рыжим клоуном» в маленьком цирке (тоже бродячем), воевал на Первой мировой, а потом побеждал на конкурсе куплетистов в Гомеле. Он колесил по стране с антрепризами, пел, дирижировал, играл в немых фильмах. Придумывал спектакли.

Один из его спектаклей в 1923 году назывался «От трагедии до трапеции», и уж там, если верить современникам, у зрителей до обмороков от непредсказуемости шоу доходило: человек мог сыграть драматический эпизод из «Преступления и наказания» (Утесов был Раскольниковым, представьте себе!), чтобы через минуту сделать сальто и взять в руки скрипку.

Буффонада? Да. И только «Веселые ребята», при всей технической устарелости фильма, хоть как-то передают атмосферу вокруг Утесова, оставшуюся в памяти только тех, кто давно тоже ушел из жизни.

1934 год. «Веселые ребята» Леонид Утесов, Любовь Орлова и Федор Курихин. Фото: Кадр из фильма.

Утесовым он стал в 1912 году, ради сцены: в миниатюре его партнер потребовал благозвучной фамилии. Собственное желание было простым: не повторить чужой псевдоним ненароком и - чтобы было использовано что-то возвышенное, природное. Горских было много. Со скалами тоже уже поиграли другие артисты. И тут он увидел в Черном море утес. Одинокий, романтичный, высокий.

Он рано женился, на актрисе Елене Голдиной, тоже «кочевой» поначалу, и они вместе с родившейся в 1914 году дочерью Дитой мотались в поездах с одного места выступления к другому.

Уже взрослая красавица Дита будет петь с папой про «Прекрасную маркизу», у которой все хорошо. А визитной карточкой дуэта станут «Дорогие мои москвичи». С Еленой Голдиной, по псевдониму - Ленской, Утесов проживет до ее смерти в 1962 году. Дита тоже умрет раньше отца, от лейкемии, в январе 1982 года. Леонида Осиповича не станет через два месяца, как раз 9 марта, но теперь по новому стилю. Так что, может быть, и не зря он избегал при праздновании своего дня рождения злополучной девятки.