2020-03-21T00:41:51+03:00
Звезды

Балансируя на вершине утеса: 125 лет легендарному Леониду Утесову

Валентина ЛЬВОВА
Поделиться:
Утесовым он стал в 1912 году, ради сцены: в миниатюре его партнер потребовал благозвучной фамилииУтесовым он стал в 1912 году, ради сцены: в миниатюре его партнер потребовал благозвучной фамилииФото: фотохроника ТАСС.
Изменить размер текста:

Когда о нем вспоминал Аркадий Райкин, то перечислял самые разные слухи об Утесове. «То говорили, что он бывший уголовник, то утверждали, что он горький пьяница, и даже - что у него «искусственное горло».

Но вершиной абсурда для Райкина стал разговор с одним из руководителей, который как-то попросил Аркадия Исааковича объяснить популярно, что такое эстрада. Райкин перечислил несколько имен, дошел и до Леонида Утесова. Тут руководитель побагровел и обозвал Утесова проходимцем. И пояснил подобное отношение тем, что Леонид Осипович якобы «хотел на шине Черное море переплыть, удрать в Турцию». Н-да, и это о человеке, который неоднократно ездил в Париж всей семьей и явно имел возможность перебраться не только в Турцию без эксцессов и мореплавания на шине. В Париже он и услышал американский джаз, влюбился и создал «Теа-джаз» в Ленинграде, чтобы с тех пор шагать «с песней по жизни».

Несмотря на все свои регалии, Леонид Утесов любил похулиганить. Фото: РИА Новости

Несмотря на все свои регалии, Леонид Утесов любил похулиганить.Фото: РИА Новости

Нельзя сказать, что сам Утесов, блистательный рассказчик, не подливал масла в огонь, порождающий легенды. Например, артист отмечал свой день рождения исключительно 22 марта, а не двадцать первого (по старому стилю - девятого), как значилось во всех официальных документах и энциклопедии. Достоверно известно, что родился он в Одессе в 1895 году в многодетной семье херсонского мещанина Вайсбейна, вместе с сестрой-близняшкой. Мальчика назвали Лазарем, девочку - Перлей. Та мясорубка начала двадцатого века, в которой мололся мир в годы его взросления, в мемуарах Утесова выглядит как в фильмах о Неуловимых мстителях. Он присоединялся к бродячим оркестрам как гитарист, был гимнастом и «рыжим клоуном» в маленьком цирке (тоже бродячем), воевал на Первой мировой, а потом побеждал на конкурсе куплетистов в Гомеле. Он колесил по стране с антрепризами, пел, дирижировал, играл в немых фильмах. Придумывал спектакли.

Один из его спектаклей в 1923 году назывался «От трагедии до трапеции», и уж там, если верить современникам, у зрителей до обмороков от непредсказуемости шоу доходило: человек мог сыграть драматический эпизод из «Преступления и наказания» (Утесов был Раскольниковым, представьте себе!), чтобы через минуту сделать сальто и взять в руки скрипку.

Буффонада? Да. И только «Веселые ребята», при всей технической устарелости фильма, хоть как-то передают атмосферу вокруг Утесова, оставшуюся в памяти только тех, кто давно тоже ушел из жизни.

1934 год. «Веселые ребята» Леонид Утесов, Любовь Орлова и Федор Курихин. Фото: Кадр из фильма.

1934 год. «Веселые ребята» Леонид Утесов, Любовь Орлова и Федор Курихин. Фото: Кадр из фильма.

Утесовым он стал в 1912 году, ради сцены: в миниатюре его партнер потребовал благозвучной фамилии. Собственное желание было простым: не повторить чужой псевдоним ненароком и - чтобы было использовано что-то возвышенное, природное. Горских было много. Со скалами тоже уже поиграли другие артисты. И тут он увидел в Черном море утес. Одинокий, романтичный, высокий.

Он рано женился, на актрисе Елене Голдиной, тоже «кочевой» поначалу, и они вместе с родившейся в 1914 году дочерью Дитой мотались в поездах с одного места выступления к другому.

Уже взрослая красавица Дита будет петь с папой про «Прекрасную маркизу», у которой все хорошо. А визитной карточкой дуэта станут «Дорогие мои москвичи». С Еленой Голдиной, по псевдониму - Ленской, Утесов проживет до ее смерти в 1962 году. Дита тоже умрет раньше отца, от лейкемии, в январе 1982 года. Леонида Осиповича не станет через два месяца, как раз 9 марта, но теперь по новому стилю. Так что, может быть, и не зря он избегал при праздновании своего дня рождения злополучной девятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лидер группы «Чайф»: Ни в семье, ни в моем самосознании нет культа Владимира Шахрина
В промежутках между концертами юбилейного тура екатеринбургский рок-музыкант рассказал о сроках вызревания песен, о своих гражданских поступках, виниловом архиве и семейных традициях
«В один день я могла съесть несколько бургеров и торт»: актриса Ирина Антоненко ради роли возлюбленной Муслима Магомаева набрала вес
Бывшая «Мисс Екатеринбург» рассказала «КП», почему не встретилась с вдовой мэтра Тамарой Синявской, зачем переехала в США и каким должен быть мужчина ее мечты.
Новости 24
В США сертифицировали 45-минутный тест на коронавирус
В Греции митрополита арестовали за богослужение во время карантина из-за коронавируса
В Уфе сотрудники ФСБ открыли огонь при задержании предполагаемых террористов
Больше 266 тысяч человек к мире заражены коронавирусом
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса
В Лондоне бездомных поселят в отели на время карантина по коронавирусу
В ЦРУ предупредили Трампа об угрозе глобального распространения коронавируса еще в январе, но он отклонил доклад
Переболевшая коронавирусом врач рассказала о первых симптомах
Трамп предложил лидеру КНДР сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Депутат Верховной рады госпитализирован в больницу из-за коронавируса
Песков: для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия всех стран
Чемпионат мира-2023 по хоккею могут перенести из-за коронавируса
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
Конор Макгрегор «избил» коронавирус
Коронавирус в Италии: число умерших побило новый суточный рекорд
Полиция Чехии начала штрафовать за выход на улицу без маски
В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям старше 65 лет
Правительство Латвии переходит на работу в удалённом режиме из-за COVID-19
Росавиация, Ростуризм и МИД прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко