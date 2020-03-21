«Выходим на улицу только по расписке, масок и антисептиков нет»: Дочь певицы Славы застряла во Франции из-за коронавируса

Страны Европы закрыли границы из-за опасности распространения коронавируса, и многие россияне оказались в заложниках ситуации. Не успевшие вовремя вернуться домой туристы ждут возможности улететь в Россию, так как почти все рейсы в Москву отменены, а билеты на ближайшие дни разобраны. В заточении оказались и российские студенты, обучающиеся за рубежом. Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала в Инстаграме, что оказалась запертой в студенческом общежитии в Ницце.

21-летняя Саша изучает русский язык в одном из местных университетов. В Ницце объявили карантин и запретили местным жителям выходить из домов без крайней необходимости. В аптеках на Лазурном берегу разобрали маски и антисептики. Девушка рассказала, как она напугана, скучает по своей семье и хочет домой в Москву.

- Границы Франции закрыты. Минимум на 30 дней. Может, дальше больше, - написала Саша Морозова. - Выход на улицу по расписке. В аптеках нет ни масок, ни гелей. Родные, кто говорит «в России не лучше»; отвечу просто: « да зачем мне это солнце за окном, если рядом нет мамы, папы, сестёр, моих родственников и моих любимых котиков?».

Александра признается, что у нее была возможность обратиться в российское посольство и вернуться домой в Россию. Но она побоялась лететь на самолете в условиях пандемии.

- Я не думаю, что безопасно пересекать границу с тремя пересадками совместно с пассажирами, подверженными панике и, возможно, вирусам, - рассказал дочь Славы.

alexandrawinter Привет! Я Саша (и я не мастер селфи в Инстаграм , тем более постов #кек ). Сейчас я во Франции. Моя мама и папа в России. Мои родные сёстры, Антонина и Василиса, в России.

В Инстаграме девушка опубликовала видео, которое она сняла вечером из окна студенческого кампуса: абсолютно пустой город, на улицах Ниццы ни души.

Дочь Ивана Урганта тоже остается за границей: 19-летняя Эрика живет и учится в Нью-Йорке. США закрыли границы на въезд иностранцам, и девушка будет оставаться за океаном, пока ситуация не изменится. Эрика – дочь жены телеведущего Натальи Кикнадзе, но Иван всегда называл ее своей дочкой и с нежностью рассказывал о ней в соцсетях.

В не менее худшей ситуации из-за коронавируса оказалась певица Сати Казанова. Экс-солистка группы «Фабрика» замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. В тот момент, когда Россия закрыла границы для европейцев, супруг 37-летней артистки был на родине. Сейчас Сати остается в Москве, а ее муж в Италии.

- В этот раз нам грозит около трёх месяцев разлуки в связи с пандемией. Это очень грустно, мы не знаем, что делать, - рассказала Сати. - Но стараемся не впадать в уныние и спасаемся видеозвонками. Супруг очень строго соблюдает правила, введённые государством. Он у меня такой послушный! Я бы никогда так дисциплинированно и покорно не сидела дома, как это делает он.