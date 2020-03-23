"Зачем тебе коса, ты что гей?". Муж пациентки набросился на врача-инфекциониста из-за поставленного диагноза

Этот случай поразил медика с 20-летним стажем. Мужчине приходилось сталкиваться с очень сложными случаями болезней и спасать почти безнадёжных пациентов. Трудностей Александр не боится, но с таким поведением обратившихся к нему за помощью людей столкнулся впервые.

Под конец рабочего дня на приём к врачу инфекционного отделения Одинцовской областной больницы пришла 40-летняя Ирина, женщина жаловалась на сильную боль в горле, общее недомогание, температуру. Ирина рассказала, что уже была на приёме у другого доктора – отоларинголога, и тот уже поставил ей диагноз, но оказался слишком молод, чтобы женщина могла принять этот диагноз на веру и начать лечение по его рекомендациям.

- Она с порога стала обвинять ЛОР-врача в некомпетентности, назвала 15-летним студентом, жаловалась, что понабрали неопытных на работу, и была уверена, что диагноз ей поставили ошибочный. Женщина, конечно, польстила, в нашей больнице вести приём и дежурить доктора начинают лет с 29, примерно до этого возраста учится врач, получает дополнительные специализации и повышает квалификацию, это процесс долгий. Но я не отказал в приёме и согласился её осмотреть повторно. - вспоминает Александр

Диагноз своего коллеги Александр подтвердил, у пациентки действительно была тяжелая форма ангины, доктор расписал лечение и назначил препараты. Но результаты приёма женщину не удовлетворили, тогда Александр предложил поместить её в стационар, чтобы она была спокойна и находилась под присмотром врачей.

- С таким диагнозом её можно было госпитализировать. Видимо этот вариант её тоже не устроил, она стала кричать, обзывать меня не произносимыми в приличном обществе выражениями, а потом выскочила за дверь. Ситуация крайне неприятная, я вежливо говорил с этой женщиной и искренне хотел помочь. Уже был вечер, в коридоре меня ждали ещё 2 пациента, один из них ребёнок, я должен был успеть принять всех, - рассказал Александр Kp.ru

Но спустя 5 минут в кабинет ворвался муж Ирины, а следом за ним и она сама. Назревал серьёзный конфликт, Александр успел включить камеру на телефоне. Мужчина на стеснялся в выражениях, оскорбляя врача и угрожая ему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767669" frameborder="0"></iframe> Мужчина набросился на врача.

- В какой-то момент он попытался меня ударить в лицо, но я успел закрыться руками. Если бы я вовремя не среагировал, не знаю, смог бы ли я продолжить приём пациентов в тот день, - говорит Александр

Вскоре на помощь подоспели коллеги и охрана медучреждения, доктор попросил их вызвать полицию. Пока в больнице ждали приезда наряда, скандальная пациентка и её спутник успели скрыться. Врач очень надеется, что такое поведение не останется безнаказанным, и пациенты будут больше уважать профессионалов, спасающих жизни и здоровье людей.