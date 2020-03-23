«Это только мое»: звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска борется с раком

Польская актриса Барбара Брыльска, полюбившаяся зрителю по роли интеллигентной красавицы Нади Шевелевой в нестареющей новогодней ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!», теперь редко появляется на публике и не дает интервью. Последний раз она снималась шесть лет назад в российском фильме «Тайна четырех принцесс» - все-таки годы дают о себе знать, да и здоровье уже не то. А сейчас, как пишут СМИ, кинозвезда борется с онкологией: врачи обнаружили у Брыльской рак языка.

Тем не менее, актриса верит, что все будет хорошо. «Комсомолке» удалось дозвониться ей в Варшаву, где уже много лет проживает Брыльска.

- Я сейчас сижу дома на карантине, у нас ведь тоже коронавирус (в Польше от китайской заразы умерли уже семь человек. – Ред.), - ответила знаменитость на русском с небольшим акцентом. – Даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация. Переживем.

Однако, об онкологии Брыльска говорить отказалась.

- Не хочу говорить о болезни, ну зачем, - устало отмахнулась звезда «Иронии судьбы». – Это не для газеты, это только мое. Извините, я еще сплю (в Варшаве на момент звонка было около 08:30. – Ред.)…

Напомним, Барбара Брыльска дебютировала на экране в 1958 году в польской картине «Галоши счастья» - там будущая кинодива сыграла в эпизоде. Первая заметная роль досталась ей лишь через семь лет в фильме «Потом наступит тишина», а по-настоящему знаменитой актриса проснулась после выхода на экраны картины «Фараон» в 1966-м. Барбара много снималась в Болгарии, ГДР, Чехословакии и Югославии, но самой главной ее ролью до сих пор остается Надя Шевелева из кинохита Эльдара Рязанова.

Благодаря эффектной внешности и белокурым локонам ее называли "польской Бриджит Бардо", однако красота не принесла артистке личного счастья. Барбара трижды была замужем и каждый брак заканчивался разводом: мужья то ревновали звезду к профессии, то игнорировали ее успех, а то и вовсе не скрывали измен.

Единственная дочь Брыльской, успешная модель и начинающая актриса Барбара Космаль погибла в 1993 году в возрасте 20 лет - разбилась в автокатастрофе, будучи пассажиркой в машине сына польского кинорежиссера Анджея Жулавского (сам он выжил).

- Три года я рыдала каждый божий день, - признавалась Брыльска в интервью спустя много лет. - А для всех вокруг моя боль и трагедия были спектаклем. "Посмотрите, она к дочке на похороны пришла в юбке выше колен, что она вытворяет!" - обсуждали люди. Я выжила только благодаря сыну - он спас меня от самоубийства, и только в нем я нашла смысл жизни.

Сегодня 38-летний сын Людвиг, невестка Александра и внуки Шимон и Якуб - единственные, по признанию Брыльской, ради кого она просыпается каждый день. Хотя ее жизнь сложно назвать безоблачной. Еще до онкологии актриса много лет мучалась от боли из-за ишиаса - воспаления седалищного нерва. Проходила курсы реабилитации, жила на обезболивающих и противовоспалительных препаратах.

- Я знала, что будет время, когда у меня будет меньше работы, и я не отчаивалась из-за этого. За все надо платить: за лишнюю работу - ее отсутствием, за лишнее счастье - его недостатком. Вы не можете быть в раю все время, - стоически говорит Барбара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барбара Брыльска - Владимиру Жириновскому: Боже мой, это просто смешно!

Звезда культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» прокомментировала предложение лидера ЛДПР о запрете фильма (подробности).