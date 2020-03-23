Конституция пойдет на поправку

1993-й год. Противостояние ветвей власти. Парламент, который выступил против предлагаемого варианта Конституции, разогнан. Почерневший фасад Дома Советов. Запрет оппозиционных партий и изданий. Комендантский час на улицах. Тот период не зря называют конституционным кризисом, «черным октябрем». Никакого общественного обсуждения и парламентской процедуры принятия поправок не было тогда и в помине. Победители (а реальные оппоненты в те дни или находились

в «Лефортово» или дома синяки залечивали) возобновили, правда, работу поредевшего Конституционного совещания, чтобы по его итогам внести текст на высочайшее одобрение – финальную правку текста уже осуществлял Борис Николаевич самолично. Конституционность текста и процедуры тоже никто не проверял: работа Конституционного суда была приостановлена. Процедура голосования тоже была далеко не идеальной и не прозрачной.

Сейчас несогласные тоже есть, и что важно, они на свободе, а иные и в депутатском кресле. Что ж, на то она и демократия. Однако большинством голосов и Госдума, и Совет Федерации, и все региональные парламенты поправки одобрены. Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону страны.

Президент считает, что закон о поправках к Конституции должен вступить в силу только после подведения итогов общероссийского голосования. «Чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в Основной закон, вот что важно...».

Поправок немало, их активно обсуждали в регионах, в СМИ, интернете, направляли предложения в специально созданную рабочую группу. Наибольший интерес вызвали те из них, которые касались социальных вопросов. Так, государство будет гарантировать минимальный размер оплаты труда не меньше величины прожиточного минимума, а также обязательное социальное страхование. Индексацию пенсий (не реже раза в год), социальных пенсий и иных социальных выплат. Создание доступной среды людям с ограниченными возможностями здоровья.

Каждый россиянин должен получать качественную и доступную медицинскую помощь. Это забота всех уровней власти: федеральных, региональных и органов местного самоуправления. Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребенка, поддержат традиционные семейные ценности, уважение детей к старшим, доверие и заботу нескольких поколений семьи друг о друге.

Государственная служба рассматривается как служение российскому народу. Госслужащим запрещается иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках.

Основной закон закрепляет защиту суверенитета и территориальной целостности государства. Не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий. Обеспечивается защита исторической правды. Если решения международных институтов войдут в противоречие с нашей Конституцией — исполнять их или нет, будет решать Конституционный Суд.

Поправка в Основной закон обязывает правительство поддержать волонтеров и НКО, усиливает роль гражданского общества в реализации государственной политики. Не забыты и вопросы экологической безопасности, сохранения природного богатства, развития научно-технического потенциала, защиты культурной самобытности народов многонациональной страны.

Вся эта масштабная работа отнюдь не является доморощенным ноу-хау. В новом докладе, подготовленном Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» и Российским институтом избирательного права, проанализирован международный опыт изменения Основного закона страны. Вывод однозначен: процедура внесения поправок в Конституцию Российской Федерации полностью согласуется с международной практикой и соответствует рекомендациям межгосударственных организаций, в том числе и Венецианской комиссии Совета Европы, к мнению которой так любит апеллировать наша оппозиция.

Есть и шаг вперед. Право назначения наблюдателей, делегированное Общественной палате Российской Федерации и региональным общественным палатам, гарантирует участие этой структуры гражданского общества в оформлении полномочий наблюдателей. При этом законодательство зарубежных государств так называемой «старой демократии» такие права для наблюдателей не предусматривает.

Критики конституционной реформы нагнетают страсти в связи с тем, что в отличие от законодательства о выборах и референдумах закон о поправке к Конституции никак не регулирует агитацию «за» или «против» изменений. На самом деле происходит подмена жанра. Сравнивать общероссийское голосование с выборами нельзя. А понятие «агитация» применимо именно к выборам. В данном случае уместно говорить об информировании граждан о процедуре голосования, о разъяснении сути поправок. Вопрос об «агитации» является надуманным и не обоснованным с правовой точки зрения.

Или еще один сомнительный упрек. Якобы предстоящее голосование не выявит волю народа. Обратимся к замерам социологов. Согласно опросу ВЦИОМ от 12 марта, 45% опрошенных уже точно решили прийти на избирательные участки, ещё 24% ответили: «скорее да, придем». Граждане не равнодушны к поправкам и готовы принять участие в голосовании. Кстати, за фальсификацию данных тоже ответственность предусмотрена: уголовная и административная.

«Доброхоты» призывают отменить голосование в связи с распространением коронавируса. Вспоминают и отмену выборов мэра Лондона, и перенос конституционного референдума в Италии. Да, в Италии ситуация с вирусом тревожная. Но есть и другая сторона медали. 29 февраля без срыва прошли парламентские выборы в Словакии, 2 марта – парламентские выборы в Израиле, 15 марта - муниципальные выборы во Франции. В США никто в панике не отменяет массовые встречи с будущими кандидатами президентской гонки. Говорить о полном параличе избирательных процессов в мире нельзя. Так, во Франции на недавних муниципальных выборах предпринимались необходимые меры предосторожности: избирателям выдавали медицинские маски, антибактериальные салфетки для обработки авторучек.

В нашей стране также не дремлют: увеличивается срок досрочного голосования с 3 до 7 дней, будут применяться программа «мобильный избиратель», голосование на дому для имеющих уважительную причину, электронное голосование в Москве. Эти меры позволят избежать большого скопления людей на участках для голосования, снизят риск распространения вируса. Региональным избиркомам рекомендовано приобрести медицинские маски и средства дезинфекции. Как отметила глава ЦИК Э. Памфилова, в приоритете - здоровье и безопасность наших людей.

Будет ли затруднен контроль за голосованием, поскольку, как нас пугают, наблюдатели от общественных палат «монополизируют поле»? При этом умалчивают, что наблюдателями станут не только члены общественных палат, но и представители политических партий, общественных организаций, которых палаты и должны зарегистрировать. На участках смогут присутствовать и журналисты, приветствуется применение видеонаблюдения.

Есть и такие, кто говорит о том, что экспертам невозможно будет получить информацию о «досрочке», надомном голосовании. А ведь ЦИК РФ уже призвал регионы предоставлять эту информацию для размещения ее на своем портале. Все эти виды голосования также будут сопровождаться общественным контролем.

Знакомый эксперт в ходе одной дискуссии остроумно заметил, что в вечных текстах - Коране, Торе, Библии - ничего менять нельзя. А в Конституции, ничуть ее значение не умаляя, можно. Ведь ее народ принимает. А, значит, тот самый народ право имеет и на совершенствование текста. Как носитель суверенитета и единственный источник власти.

Убедительно.