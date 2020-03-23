Квартира в Сочи. Жильцы новых комплексов ЖК «Министерские озера» отпразднуют новоселье в 2020 году, ЖК «Летний» - в 2022-м

20 марта специализированный застройщик AVA Sochi (входит в состав холдинга AVA Group) провел в Сочи пресс-тур. Он был посвящен завершению строительства двух крупных объектов ЖК «Министерские озера» и презентации нового проекта - ЖК «Летний» в поселке Кудепста. В мероприятии приняли участие представители таких ключевых СМИ, как ТАСС, «Интерфакс», РБК, «Комсомольская правда», «Деловая газета Юг», «Россия 1».

Фото: Ксения Карякина

Приглашенные журналисты смогли не только побывать на строительных площадках «Министерских озер» и узнать о ближайших перспективах комплексного развития территории элитного микрорайона, но и в целом познакомиться с планами компании в Сочи. Важно, что AVA Sochi является первым и единственным застройщиком в городе-курорте, который работает в новых требованиях 214-ФЗ с применением эскроу-счетов.

Для представителей СМИ знакомство с флагманским проектом AVA Sochi - Ж К «Министерские озера» - началось с самого необычного комплекса - «Фруктовый квартал». Сразу вспомнилась классика: здесь будет город-сад. Точнее, собственный фруктовый сад заложат у каждого многоэтажного жилого дома. На территории будут собраны традиционные для Сочи субтропические культуры: хурма, фейхоа, инжир, южные сорта яблок и груш, абрикос.

Фото: Ксения Карякина

В качестве дополнительного барьера от проезжей части вокруг жилых домов высадят сосны. В итоге одна из концепций комплекса «Фруктовый квартал» - аромамаркетинг. То есть сочетание аромата фруктовых деревьев и запаха нагретых солнцем сосен станет ассоциативным и будет всегда возвращать домой.

Дендроплан озеленения придомовой территории уже утвержден. Деревьев здесь будет посажено более 300: из расчета один саженец на две квартиры. Озеленители управляющей компании новостроек возьмут на себя уход за растениями.

Чтобы оценить весь масштаб благоустройства вокруг новых домов, журналисты поднялись на будущую террасу для отдыха жильцов. Представители компании показали, где будут расположены открытые парковки, четыре игровые зоны, рассчитанные на детей разных возрастов, спортплощадка и теннисный корт. Примечательно, что везде будут обустроены пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во всех новостройках AVA Group действует локальная программа «Доступная среда».

Руководитель проекта генерального подрядчика «Грант Строй» Михаил Чебан рассказал журналистам, что в данный момент в комплексе завершают фасадные работы и прокладку теплотрассы. Уже началась отделка внутренних помещений, монтаж приборов учета, светильников и датчиков. Всего в девяти корпусах «Фруктового квартала» около 300 квартир площадью от 48 до 90 квадратных метров.

Фото: Ксения Карякина

Во главе угла концепции другого комплекса - «Город детства» (он тоже в составе ЖК «Министерские озера») - ребенок. В проекте обустройства территории: детская автомобильная дорога со светофорами и знаками, малые архитектурные формы для игр, развивающие мафы, спортивные тренажеры.

Дома в «Городе детства» предусмотрительно расположены «колодцем», чтобы детская игровая зона полностью просматривалась из окна каждой из 612 квартир. Идея пришлась по вкусу покупателям квартир. Уже первый месяц продаж показал достаточно высокий спрос на квартиры. Большинство новоселов будущих 12 корпусов - это семьи с детьми из регионов России.

- До 1 июля мы закончим работы на двух строительных площадках - «Фруктовый квартал» и «Город детства». До сентября дома будут введены в эксплуатацию. То есть ключи от квартир новоселы получат в начале осени, - подытожил вице-президент по финансам ООО «Группа компаний АВА» Артем Шишкин.

Он напомнил, что ЖК «Министерские озера» будет включать пять кварталов. Ранее были сданы «Комфорт» на 1024 квартиры и «Бизнес-квартал» на 429 квартир. В 2020 году намечено начать пятый этап строительства. В новом комплексе акцент будет сделан на здоровом образе жизни. Полное завершение флагманского проекта компании намечено на 2023 год.

В данном проекте в полной мере реализована социальная ответственность застройщика. Жильцы с удовольствием гуляют по благоустроенной прогулочной набережной на берегу реки Бзугу и принимают участие в экологических мероприятиях «Министерские озера», которые организует компания. AVA Sochi сделала ремонт дороги - съезда к микрорайону Макаренко. Старое грунтовое покрытие этого участка было притчей во языцех у местных жителей. Сейчас прорабатывается новый вариант транспортной логистики, с возможностью выезда от ЖК «Министерские озера» к дублеру Курортного проспекта Сочи. Кроме того, по соседству с кварталом «Город детства» в 2020 году начнется строительство начальной школы на 275 мест и 80-местного детского сада.

Пресс-конференция по итогам пресс-тура началась с прямого включения Краснодара. На вопросы журналистов отвечала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко. На брифинге было официально объявлено о подписании еще одного соглашения компании с ПАО «Сбербанк»: об открытие линии проектного финансирования и эскроу-счетов нового проекта AVA Sochi - ЖК «Летний». Банк открыл компании кредитную линию на 5 млрд рублей. Средства будут вложены в строительство 65 тысяч квадратных метров жилья.

Сергиенко напомнила, что это уже не первый совместный проект. В 2019 году ПАО «Сбербанк» и холдинг AVA Group подписали соглашение о финансировании ЖК «Министерские озера». Тогда сумма инвестиций в проект составила 2,5 млрд рублей.

- Новая сделка подтверждает, что холдинг - уверенный игрок на рынке жилья, и квартиры в его новостройках пользуются спросом, - отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка.

Фото: Ксения Карякина

Отвечая на вопросы журналистов, представители компании уточнили, что жилой комплекс «Летний» - проект комплексной застройки. Он расположен в поселке Кудепста Хостинского внутригородского района на улице Фабрициуса. Строительство рассчитано на три этапа, сдача первого запланирована на третий квартал 2022 года. Проект представлен семью литерами с панорамным видом на приморский и горный кластеры Сочи.

- Объем инвестиций со стороны Сбербанка составит 5 млрд рублей. Группа компаний АВА вложит дополнительно более 1 млрд рублей. В рамках строительства ЖК «Летний» было заключено соглашение с администрацией Сочи, по которому мы построим школу и мост через реку Кудепста, проведем берегоукрепительные работы, - подчеркнул вице-президент по финансам ООО «Группа компаний АВА».

Представители компании обратили внимание, что, так как строительство ЖК «Министерские озера» и ЖК «Летний» ведется в соответствии с новыми требованиями 214-ФЗ, с применением эскроу-счетов, это гарантирует безопасность сделки для покупателя.